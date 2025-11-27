Ha nincs a McLaren hatalmas hibája, amely miatt mindkét versenyzőjét kizárták a Las Vegas-i Nagydíjat követően, akkor most arról írhatnánk, hogy Lando Norris szombaton megnyerheti pályafutása első világbajnoki címét a Forma-1-ben. De a sportban nincs ha, a brit pilóta és Oscar Piastri pont nélkül maradt, Max Verstappen pedig a sikerével megfelezte a hátrányát mindkettőjükhöz képest, így az idény utolsó két állomása előtt Norris 390 ponttal vezet, két üldözője 24 pont lemaradással követi.

Norris, Verstappen és Piastri versenyez egymással a vb-címért Fotó: Xin Huashefa Xinhua / eyevine / eyevine

Még ez is rengeteg,

továbbra is annak a legnagyobb a valószínűsége, hogy Lewis Hamilton 2020-as diadala óta először újra brit fejre kerül a korona, és ez egy nap „késéssel”, már vasárnap megtörténhet. Ehhez Norrisnak nem kell mást tennie, mint a katari versenyhétvége lezárultával legalább 26 ponttal megelőzni két riválisát.

Mivel sprinthétvége következik, maximum 34 pontot gyűjthet a legszorgosabb pilóta. Az előző két évben ez senkinek sem sikerült, viszont Piastri és Verstappen is nagyszerű hétvégét teljesített. Ha ezt most megismételnék, életben tartanák a reményeiket az utolsó futamig.

Sorban lettek rosszul a pilóták Katarban

A sprinteken ugyanis az ausztrál volt a király. 2023-ban az élről indulva végig vezetve ért elsőként célba. A futamgyőzelem ekkor még váratott magára, de az első sikerét a katari minifutamon érte el az ausztrál pilóta, mégsem ő volt ekkor a figyelem középpontjában, hanem a mögötte szűk két másodperccel befutó Verstappen. Szimplán azért, mert már a sprint közepén, a csapattársa, Sergio Pérez kiesésével eldőlt, hogy a Red Bull pilótája kettő helyett immáron háromszoros világbajnokként száll ki az autóból.

Ez volt az első alkalom, hogy sprintfutamon dőlt el a vb-cím sorsa, és bár a legfontosabb kérdést már addigra megválaszolták, természetesen a Katari Nagydíj fő attrakcióját azért még megrendezték vasárnap. Az időmérőn való fényes sikere után Verstappen a versenyen is szárnyalt, senkitől sem zavartatva győzött.

Verstappen nyerte a legutóbbi két Katari Nagydíjat

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Az említett 2023-as hétvége nem csak a holland újabb vb-címe miatt maradt emlékezetes. Annak ellenére is, hogy esti futamot rendeztek, 32 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, miközben 80 százalékos volt a páratartalom, és még a szél sem fújt. A körülmények rendkívül megviselték a pilótákat. Norris és George Russell a sisakellenzőjét nyitogatta, hogy levegőhöz jusson, Valtteri Bottas és Charles Leclerc szerint elviselhetetlenek voltak a körülmények, utóbb minden pilóta legnehezebb nagydíjaként jellemezte a katarit.

Fernando Alonso úgy érezte, tűzre kapott az ülése, ezért azt kérte az Aston Martintól, hogy a kerékcseréje alatt locsolják le egy kis vízzel. Logan Sargeant rosszullét miatt feladta a futamot, Cunoda Juki is a sisakellenzőjét kinyitva próbált felfrissülni, de levegő helyett homokot kapott az arcába. Alexander Albon hőgutát kapott, egyedül nem is tudott kiszállni az autójából. Lance Stroll majdnem összeesett a leintés után, és a futam közben többször is elájult, ami másokkal is megtörtént. A legrosszabbul viszont Esteban Ocon járt, aki a verseny negyedénél elhányta magát, a folytatásban így nem várt társ kísérte őt a sisakjában.

Ritka pillanat, Sargeant 2023-ban rosszullét miatt szállt ki egy versenyből: