Eddig részben úgy alakult a brazil versenyhétvége, ahogy tavaly. Max Verstappennek semmi sem akart összejönni, míg ő negyedik lett a sprintfutamon, addig fő vetélytársa, Lando Norris a pole-ból indulva megnyerte a miniversenyt. Aztán a McLaren pilótája az időmérőn is mindent vitt, míg riválisa pórul járt, és csak a 17. rajthely jutott neki.

Ez eddig minden, csak nem Max Verstappen hétvégéje

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Verstappen rémálmai válnak valóra

Idén ugyanez a helyzet, azzal a különbséggel, hogy Verstappen a 16. helyről indul a 18 órakor kezdődő Brazil Nagydíjon, illetve akkor a holland volt az éllovas, most viszont a brit vezet, 9 pont az előnye Oscar Piastri előtt, aki búcsúzott a sprinten, a futamon a 4. pozícióból rajtol, Verstappen pedig 39 pont hátránnyal követi Norrist.

A Red Bull végig szenvedett az idényben, csak a nyári szünet után kapta össze magát, és Verstappen villámtempóban csökkentette a hátrányát, Sao Paulóba is ezzel a céllal érkezett, viszont itt a jó formának nyoma sincs. Vele a 2021-es Orosz Nagydíj óta először esett meg az a szégyen, hogy nem élte túl az időmérő első szakaszát (tavaly büntetés miatt is rajtolt ennyire hátulról Brazíliában), az pedig a 2006-os Japán Nagydíjon történt meg utoljára, hogy a Red Bull egyik pilótája sem jutott a Q2-be.

Elkeseredettségében Verstappen kijelentette, elbúcsúzhat azon álmaitól, hogy idén szerezze meg ötödik vb-címét. Most már talán csak abban reménykedhet, legalábbis Brazíliában, hogy megérkezik az égi áldás, mert ő kifejezetten jól megy az esőben. Tavaly ezt bizonyította Interlagosban, amikor a 17. helyről indulva nyert.

Kockázatot vállalt a Red Bull Brazíliában

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko felvetette, az is előfordulhat, drasztikus változásokat eszközölnek az autón, ami ahhoz vezethet, hogy Verstappen további pozíciókat bukik, mert csak a bokszutcából rajtol. A másik bikának, Cunoda Jukinak ugyanez kisebb veszteséggel járna, hiszen ő csak a 19. lett szombaton.

– Minden rosszul sült el, mindenhol lelassultunk. A pálya egyre gyorsabb lett, mi pedig minden szektorban időt vesztettünk. Ráadásul még rosszabb lett a tapadás is. Ki kell derítenünk, hogy miért, de a baj már megtörtént. Meglátjuk, mit tudunk még kihozni ebből, de nem fest jól a helyzet – fogalmazott Marko, hozzátéve, hogy a fejlesztéseik nem váltották be a hozzájuk fűzött reményt.