A Red Bull két lehetőség között vacillált: megtartják az autó jelenlegi beállításait, vagy újra hozzányúlnak, és gyökeresen átdolgozzák a konfigurációt: utóbbi esetben Max Verstappen a bokszutcából kénytelen rajtolni, mivel ez megsérti a parc fermé szabályokat. A döntés pedig azóta meg is született.

Max Verstappen nagyon nehéz helyzetbe került Brazíliában

Fotó: JEAN CARNIEL / POOL

Max Verstappen a bokszutcából rajtol majd

„Most meg kell néznünk, mit kezdünk ezzel a helyzettel – mondta Helmut Marko az ORF-nek.

– Ha drasztikus változtatásokat hajtunk végre, azzal a bokszutcából kell indulnunk. De mielőtt erről döntünk, leülünk, és nyugodtan átgondoljuk, mi a legjobb megoldás.”

A Red Bull csütörtöki és pénteki edzésein még biztató formát mutatott, de az időmérőre mintha minden összeomlott volna. Verstappen mindhárom szektorban lassabb volt, mint a riválisok, miközben csapattársa, Juki Cunoda sem jutott be a Q2-be. Marko a Sky Deutschlandnak elismerte:

Teljesen rossz irányba mentünk. Az aszfalt gyorsult, mi viszont mindenhol lassultunk. Még a tapadás is eltűnt – ezt most ki kell derítenünk. De a kár már megtörtént, és a helyzet nem biztató.

A csapat a hat dobogós eredménye után érkezett Brazíliába, köztük három győzelemmel. Mexikóban ugyan már érződtek a problémák, de Verstappen okos gumikezeléssel akkor is harmadik lett. Most azonban a Red Bull új fejlesztései sem hozták meg a várt áttörést.

„Új vagy részben új elemeket hoztunk Mexikóba, de nem működtek úgy, ahogy reméltük – ismerte el Marko.

– Azt hittük, most majd megtaláljuk a helyes irányt, de sajnos nem így lett. Az 1-es és 3-as szektorban sokat veszítettünk, ami azt mutatja, hogy itt alapvetően hibáztunk.

A csapatfőnök, Laurent Mekies is fájdalmasnak nevezte az eredményt:

„Kockáztattunk, hátha jobb pozícióba hozzuk az autót, de ez most visszafelé sült el. Ez az ára annak, ha mersz kockáztatni – néha bejön, néha nem. Tanulnunk kell belőle, és erősebben visszatérni.”

A döntés végül vasárnap kora délután megszületett: a Red Bull a Brazil Nagydíjon megkockáztatja a radikális beállítás-változást a gyorsabb tempó reményében, így Max Verstappen a bokszutcából rajtol majd.