Döntöttek a Red Bullnál. Max Verstappen számára újabb fordulat jöhet a Brazil Nagydíjon, miután a Red Bull vezetősége „drasztikus” változtatásokat tesz az RB21-es autón. Helmut Marko, a csapat tanácsadója azonnali megbeszélést hívott össze, miután a holland pilóta hatalmas meglepetésre már az időmérő első szakaszában kiesett az interlagosi kvalifikáción, amelynek eredményeképpen a holland pilóta csak a bokszutcából rajtolhat.

A Red Bull két lehetőség között vacillált: megtartják az autó jelenlegi beállításait, vagy újra hozzányúlnak, és gyökeresen átdolgozzák a konfigurációt: utóbbi esetben Max Verstappen a bokszutcából kénytelen rajtolni, mivel ez megsérti a parc fermé szabályokat. A döntés pedig azóta meg is született. 

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen gets out of his car during the qualifying session of the Sao Paulo Formula One Grand Prix at the Jose Carlos Pace racetrack, aka Interlagos, in Sao Paulo, Brazil on November 8, 2025. (Photo by JEAN CARNIEL / POOL / AFP)
Max Verstappen nagyon nehéz helyzetbe került Brazíliában
Fotó: JEAN CARNIEL / POOL

Max Verstappen a bokszutcából rajtol majd

„Most meg kell néznünk, mit kezdünk ezzel a helyzettel – mondta Helmut Marko az ORF-nek. 

– Ha drasztikus változtatásokat hajtunk végre, azzal a bokszutcából kell indulnunk. De mielőtt erről döntünk, leülünk, és nyugodtan átgondoljuk, mi a legjobb megoldás.”

A Red Bull csütörtöki és pénteki edzésein még biztató formát mutatott, de az időmérőre mintha minden összeomlott volna. Verstappen mindhárom szektorban lassabb volt, mint a riválisok, miközben csapattársa, Juki Cunoda sem jutott be a Q2-be. Marko a Sky Deutschlandnak elismerte: 

Teljesen rossz irányba mentünk. Az aszfalt gyorsult, mi viszont mindenhol lassultunk. Még a tapadás is eltűnt – ezt most ki kell derítenünk. De a kár már megtörtént, és a helyzet nem biztató.

A csapat a hat dobogós eredménye után érkezett Brazíliába, köztük három győzelemmel. Mexikóban ugyan már érződtek a problémák, de Verstappen okos gumikezeléssel akkor is harmadik lett. Most azonban a Red Bull új fejlesztései sem hozták meg a várt áttörést.

„Új vagy részben új elemeket hoztunk Mexikóba, de nem működtek úgy, ahogy reméltük – ismerte el Marko. 

– Azt hittük, most majd megtaláljuk a helyes irányt, de sajnos nem így lett. Az 1-es és 3-as szektorban sokat veszítettünk, ami azt mutatja, hogy itt alapvetően hibáztunk.

A csapatfőnök, Laurent Mekies is fájdalmasnak nevezte az eredményt: 

„Kockáztattunk, hátha jobb pozícióba hozzuk az autót, de ez most visszafelé sült el. Ez az ára annak, ha mersz kockáztatni – néha bejön, néha nem. Tanulnunk kell belőle, és erősebben visszatérni.”

A döntés végül vasárnap kora délután megszületett: a Red Bull a Brazil Nagydíjon megkockáztatja a radikális beállítás-változást a gyorsabb tempó reményében, így Max Verstappen a bokszutcából rajtol majd. 

Két versenyzőt is megbüntettek, utólag változott a Brazil Nagydíj sprintfutamának sorrendje
Max Verstappen elfelejtheti a vb-címet, még soha nem történt vele ilyen
Óriási pofont kapott a Red Bull, most kiderült, miért

