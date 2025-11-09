A Red Bull két lehetőség között vacillált: megtartják az autó jelenlegi beállításait, vagy újra hozzányúlnak, és gyökeresen átdolgozzák a konfigurációt: utóbbi esetben Max Verstappen a bokszutcából kénytelen rajtolni, mivel ez megsérti a parc fermé szabályokat. A döntés pedig azóta meg is született.
Max Verstappen a bokszutcából rajtol majd
„Most meg kell néznünk, mit kezdünk ezzel a helyzettel – mondta Helmut Marko az ORF-nek.
– Ha drasztikus változtatásokat hajtunk végre, azzal a bokszutcából kell indulnunk. De mielőtt erről döntünk, leülünk, és nyugodtan átgondoljuk, mi a legjobb megoldás.”
A Red Bull csütörtöki és pénteki edzésein még biztató formát mutatott, de az időmérőre mintha minden összeomlott volna. Verstappen mindhárom szektorban lassabb volt, mint a riválisok, miközben csapattársa, Juki Cunoda sem jutott be a Q2-be. Marko a Sky Deutschlandnak elismerte:
Teljesen rossz irányba mentünk. Az aszfalt gyorsult, mi viszont mindenhol lassultunk. Még a tapadás is eltűnt – ezt most ki kell derítenünk. De a kár már megtörtént, és a helyzet nem biztató.
A csapat a hat dobogós eredménye után érkezett Brazíliába, köztük három győzelemmel. Mexikóban ugyan már érződtek a problémák, de Verstappen okos gumikezeléssel akkor is harmadik lett. Most azonban a Red Bull új fejlesztései sem hozták meg a várt áttörést.
„Új vagy részben új elemeket hoztunk Mexikóba, de nem működtek úgy, ahogy reméltük – ismerte el Marko.
– Azt hittük, most majd megtaláljuk a helyes irányt, de sajnos nem így lett. Az 1-es és 3-as szektorban sokat veszítettünk, ami azt mutatja, hogy itt alapvetően hibáztunk.
A csapatfőnök, Laurent Mekies is fájdalmasnak nevezte az eredményt:
„Kockáztattunk, hátha jobb pozícióba hozzuk az autót, de ez most visszafelé sült el. Ez az ára annak, ha mersz kockáztatni – néha bejön, néha nem. Tanulnunk kell belőle, és erősebben visszatérni.”
A döntés végül vasárnap kora délután megszületett: a Red Bull a Brazil Nagydíjon megkockáztatja a radikális beállítás-változást a gyorsabb tempó reményében, így Max Verstappen a bokszutcából rajtol majd.
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!