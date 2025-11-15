Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Meghalt a Szívek szállodája és a Roseanne sztárja

Link másolása
Vágólapra másolva!
Gabriel Bortoleto, a Forma-1-es Sauber csapat versenyzője elárulta, hogy Mexikói Nagydíj előtti este együtt vacsorázott Max Verstappennel, a négyszeres világbajnokkal való beszélgetés pedig megváltoztatta a versenystratégiáról való véleményét. A brazil pilóta eredeti lágy keverékű abroncsokkal akart rajtolni, de Verstappen meggyőzte, hogy válassza a közepes keverékeket.

A brazil pilótáról és a négyszeres világbajnok Max Verstappenről köztudott, hogy remek kapcsolatot ápolnak, a Sauber újonc pilótája ezért gyakran kér tanácsot a Red Bull sztárjától. 

Gabriel Bortoleto gyakran kéri Max Verstappen tanácsát
Gabriel Bortoleto gyakran kéri Max Verstappen tanácsát 
Fotó: Jim Watson/AFP

Így volt ez az október végén rendezett Mexikói Nagydíj előtt is, ahol Verstappen az ötödik, Bortoleto pedig a 16. helyről rajtolhatott. A 21 éves pilóta eredetileg a lágy keveréken akart rajtolni, abban a reményben, hogy behozza a korai lemaradást, de Verstappen meggyőzte az ellenkezőjéről.

Verstappen tanácsa segített a Sauber újoncának

„Mexikói Nagydíj előtti este vacsorázni mentünk, és az az ötletem támadt, hogy lágy keverékkel szeretnék rajtolni, mert azokkal jobban lehet mozogni az 1-es kanyarban” mondta Bortoleto a Pelas Pistas podcastban.

A brazil pilóta elárulta, hogy Verstappen erre azt mondta neki, hogy hagyja a franca az egészet, mert öt kör alatt meg fogja sütni a gumijait. Ez a beszélgetés odáig vezetett, hogy Bortoleto meggondolta magát a versenystratégiát illetően. 

A bátyám velem volt. Aztán másnap reggel felébredtem, és azt mondtam, hogy közepesen akarok kezdeni, ő pedig nem értette mi változott. Aztán ugyanez történt a mérnökömmel is. Megérkeztem és megmondtam neki, hogy közepes keverékeken fogok kezdni, mire ő rám nézett, és bosszúsan mondta, hogy három órát készült” 

– folytatta Bortoleto, akinek bejött a húzása, hiszen a 10. helyen végzett a Mexikói Nagydíjon, ezzel pedig megszerezte szezonbeli ötödik pontszerző helyezését. 

Max Verstappen, Gabriel Bortoleto, and Oliver Bearman participate in the Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025 in Zandvoort, Netherlands, on August 28, 2025. (Photo by Gabriele Lanzo - Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Gabriele Lanzo / NurPhoto via AFP)
Gabriel Bortoletónak és Max Verstappennek is jól sikerült a mexikói futam
Fotó: Gabriella Lanzo/NurPhoto via AFP

Amikor beálltam a rajthoz, a mérnököm azt mondta, hogy körülötted mindenki lágy keveréken van. Én meg azt mondtam, hogy hihetetlenül okosak, vagy hihetetlenül ostobák vagyunk, hogy nem értjük, hogy a lágy tényleg jó. De jól alakult, mert végső soron a leghosszabb etapot a legtöbben a legrosszabb gumin tették meg. 

Mi meg úgy éltük túl az első etapot, hogy a kettő közül a legrosszabb gumin gurultunk. Aztán a másodikban jó volt a tempónk, jobb volt a tapadásunk, és lehetett mozdulni” – elevenítette fel a versenyt a négyszeres világbajnok Max Verstappen, aki a harmadik helyen zárta az októberi versenyt. 

  • kapcsolódó cikkek:
Verstappen mindenkit sokkolt, ezt tanácsolta azoknak, akik a Forma-1-be vágynak
Kellemetlen lista élére ugrott az F1-es pilóta a borzalmas balesete után
Kitört a botrány: a McLaren csalást kiált Verstappen és a Red Bull kapcsán
Max Verstappen hihetetlen – F1-es rekordot döntött újabb hősies teljesítményével
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!