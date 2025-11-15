A brazil pilótáról és a négyszeres világbajnok Max Verstappenről köztudott, hogy remek kapcsolatot ápolnak, a Sauber újonc pilótája ezért gyakran kér tanácsot a Red Bull sztárjától.

Gabriel Bortoleto gyakran kéri Max Verstappen tanácsát

Fotó: Jim Watson/AFP

Így volt ez az október végén rendezett Mexikói Nagydíj előtt is, ahol Verstappen az ötödik, Bortoleto pedig a 16. helyről rajtolhatott. A 21 éves pilóta eredetileg a lágy keveréken akart rajtolni, abban a reményben, hogy behozza a korai lemaradást, de Verstappen meggyőzte az ellenkezőjéről.

Verstappen tanácsa segített a Sauber újoncának

„Mexikói Nagydíj előtti este vacsorázni mentünk, és az az ötletem támadt, hogy lágy keverékkel szeretnék rajtolni, mert azokkal jobban lehet mozogni az 1-es kanyarban” – mondta Bortoleto a Pelas Pistas podcastban.

A brazil pilóta elárulta, hogy Verstappen erre azt mondta neki, hogy hagyja a franca az egészet, mert öt kör alatt meg fogja sütni a gumijait. Ez a beszélgetés odáig vezetett, hogy Bortoleto meggondolta magát a versenystratégiát illetően.

A bátyám velem volt. Aztán másnap reggel felébredtem, és azt mondtam, hogy közepesen akarok kezdeni, ő pedig nem értette mi változott. Aztán ugyanez történt a mérnökömmel is. Megérkeztem és megmondtam neki, hogy közepes keverékeken fogok kezdni, mire ő rám nézett, és bosszúsan mondta, hogy három órát készült”

– folytatta Bortoleto, akinek bejött a húzása, hiszen a 10. helyen végzett a Mexikói Nagydíjon, ezzel pedig megszerezte szezonbeli ötödik pontszerző helyezését.

Gabriel Bortoletónak és Max Verstappennek is jól sikerült a mexikói futam

Fotó: Gabriella Lanzo/NurPhoto via AFP

Amikor beálltam a rajthoz, a mérnököm azt mondta, hogy körülötted mindenki lágy keveréken van. Én meg azt mondtam, hogy hihetetlenül okosak, vagy hihetetlenül ostobák vagyunk, hogy nem értjük, hogy a lágy tényleg jó. De jól alakult, mert végső soron a leghosszabb etapot a legtöbben a legrosszabb gumin tették meg.

Mi meg úgy éltük túl az első etapot, hogy a kettő közül a legrosszabb gumin gurultunk. Aztán a másodikban jó volt a tempónk, jobb volt a tapadásunk, és lehetett mozdulni” – elevenítette fel a versenyt a négyszeres világbajnok Max Verstappen, aki a harmadik helyen zárta az októberi versenyt.