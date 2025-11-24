A versenyt a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte, aki így - Piastrival együtt - 24 ponttal követi az éllovas Norrist.

Max Verstappen meg tudja vajon verni Lando Norrist a vb-címért folytatott küzdelemben?

Fotó: PAULINE BALLET / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Verstappen újra világbajnok lesz?

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) azzal indokolta a drasztikus lépést, hogy a viadal utáni ellenőrzések során kiderült, mindkét autó kopólemeze - a padlólemez hátsó része - vékonyabbnak bizonyult a megengedettnél. Az idényből még két futam van hátra.

Nagy-Britannia:

Independent:

„Lando Norris és Oscar Piastri kizárása után káoszba fulladt a címmeccs. A verseny utáni szeizmikus fejlemények azt jelentik, hogy Max Verstappen, aki győzött Las Vegasban, már csak 24 ponttal van lemaradva a vezető Norristól, és két fordulóval a vége előtt azonos ponttal áll Piastrival."

Guardian:

„Verstappen az újabb vb-cím közelében. A kizárásról szóló döntés több mint négy órával a verseny vége után született meg, miután megállapították, hogy az autók kopólemeze szabálytalan vastagságú volt."

Daily Mail:

„Lando Norris a kizárása után nyomás alatt a világbajnoki pontversenyben."

Sun:

„Norris egyik keze már fogta a vb-trófeát, miután második lett, miközben Piastri negyedikként zárt. De így most Verstappen mindössze 24 ponttal van lemaradva a brit pilótától és ugyanannyi pontja van, mint Piastrinak."

Hollandia:

AD:

„Bizarr vége lett a Las Vegas-i Nagydíjnak: a McLaren pilótáit kizárták, Max Verstappen esélye a vb-címre ismét megnőtt."

De Telegraaf:

„McLaren-dráma Las Vegasban"

Svájc:

Tages-Anzeiger:

„A labdarúgásban akkor van vége a mérkőzésnek, amikor a bíró lefújja. A Forma-1-ben a verseny nem feltétlenül ér véget akkor, amikor az utolsó pilóta is áthalad a célvonalon. Ez történt Las Vegasban is, ahol szombaton egy meglehetősen szórakoztató futamot rendeztek, amelyet Max Verstappen nyert meg Lando Norris, George Russell és Oscar Piastri előtt. Több mint négy órával a verseny után azonban ez a rangsor már nem volt érvényes, a McLaren szempontjából drámai események zajlottak. Az istálló egész évben magabiztosnak tűnt a pilóták pontversenyének megnyerésével kapcsolatban, most azonban ez hirtelen megváltozott."