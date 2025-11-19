Live
Zak Brown, a Forma-1-es McLaren csapat vezérigazgatója túlságosan agresszív versenyzőnek titulálta a címvédő Max Verstappent. Brown meglátása szerint a négyszeres világbajnok Verstappenből a versenyek során rendre előjön az arrogancia is.

A címvédő Max Verstappen már a hétvégi Las Vegas-i Nagydíjon kiszállhat a világbajnoki címért folytatott versenyből, ha a brit Lando Norris kilenc ponttal többet szerez nála. A Red Bull holland pilótája azonban már felkészült erre a forgatókönyvre, és készen áll arra, hogy átadja a koronáját.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen újra esélyes a vb-címre
A négyszeres világbajnok Max Verstappen még harcban van a vb-címért
Fotó: Rudy Carezzevoli/Getty Images via AFP

Verstappen az évek során rászolgált arra, hogy az egyik legkeményebb pilótaként tartsák számon, olyannak, aki könyörtelenül viselkedik a riválisaival a pályán. 

Verstappenből árad az arrogancia?

A holland időnként még a sportszerűség határvonalat is súrolja, ahogy azt a 2021-es Sao Pauló-i futam is bizonyította, amikor még Adrian Newey is elismerte, hogy Verstappen túl messzire ment Lewis Hamilton feltartásában.

Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója a holland De Telegraphnak adott interjúban azt mondta, hogy Verstappen arroganciája rendre megmutatkozik a futamokon. 

Nem akarom bántani Maxot, hiszen négyszeres világbajnok. De néha túlságosan agresszív, előjön belőle az arrogancia. Ha megnézzük a Forma–1 legnagyobb bajnokait, mindegyikükben volt egy kis arrogancia. Képesek voltak könyökölni” 

mondta a McLaren vezérigazgatója. 

