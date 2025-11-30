Akár már vasárnap a Forma-1-es Katari Nagydíjon eldőlhetett volna a világbajnoki cím sorsa, a címvédő Max Verstappen azonban gondoskodott róla, hogy a szezonzáróra is maradjanak izgalmak.

Verstappen nyert Kataran, így a szezonzárón dől el a vb-cím

Fotó: MOHAMMED DABBOUS / ANADOLU

Dohában Nico Hülkenberg és Pierre Gasly balesete miatt már a hetedik körben pályára küldték a biztonsági autót, ezért aztán a két McLaren-versenyző kivételével az egész mezőny a kiállt kerékcserére. Ez azonban óriási hibának bizonyult a konstruktőri világbajnoktól.

Verstappen ezt követően a saját tempóját autózta és 13 körrel a leintés előtt az élre állt, majd megnyerte a futamot. A Red Bull négyszeres világbajnoka ezzel életben tartotta a címvédésről szőtt álmait, ugyanis 12 pontra csökkentette hátrányát a vb-pontversenyben élen álló Lando Norrisszal szemben, míg Oscar Piastri összetettben 16 ponttal marad el a csapattársától.

Így áll a világbajnoki pontverseny az utolsó futam előtt:

Norris – 408 pont Verstappen – 396 pont Piastri – 392 pont

Verstappen mindent belefog adni Abu-Dzabiban

A pályafutása 70. futamgyőzelmét arató holland pilóta a leintés után elismerte, hogy meglepte a McLaren döntése, mivel szerite a verseny kulcsmomentuma volt a korai bokszkiállás, ugyanakkor világossá tette, hogy Abu Dzabiban mindent megfog tenni a vb-elsőségért.

„Nagyon boldog vagyok, hogy nyerni tudtunk. „Hihetetlen versenyünk volt, és jól döntöttünk, hogy a biztonsági autó alatt kijöttünk a bokszba, és ez okos húzás volt. Továbbra is harcban maradunk a végéig. Tudtam, hogy van egy kis előnyünk, de a gumikat is életben kellett tartani. 25 kör volt még hátra, a gumikopás itt nagyon kritikus, de szerencsére minden jól alakult” – mondta a leintés után Verstappen.

Verstappen katari hétvégéje nem indult jól, az egyetlen szabadedzésen nem volt elégedett az autóval, a sprintidőmérőn pedig elszenvedte idei első csapaton belüli vereségét Cunoda Júkival szemben. A váratlan győzelmével azonban alapjaiban írta át a bajnokság kimenetelének forgatókönyvét.

Most már minden lehetséges! Majd meglátjuk, de igazság szerint nem aggódom emiatt túlságosan.

– magyarázta a holland.