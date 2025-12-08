A magyar szakemberekből álló csapat nemcsak a versenyen mutatkozott be, hanem egy fontos, tudományos mérföldkövet is elért: a világon elsőként bízták rá valódi versenypályán egy nagy teljesítményű versenyautó irányítását megerősítéses tanuláson (reinforcement learning) alapuló AI pilótára. Az Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) egy nemzetközi bajnokság az ASPIRE szervezésében, ami az ATRC (Abu Dhabi’s Advanced Technology Research Council) része. Az A2RL egy professzionális pilóta nélküli motorsport széria, amely teljes mértékben önvezető, akár 280 km/h sebességet meghaladó Super Formula versenyautókat használ. A bajnokság célja - a versenyzésen túl - egyrészt az, hogy platformot adjon az AI és a robotikai kutatások, valamint a fejlett járműirányítási technológiák gyors fejlődéséhez, másrészt pedig, hogy minél szélesebb közönségnek be tudja mutatni a jövő közlekedési technológiáit és az abban rejlő lehetőségeket.

Az AI a jövő, vagy már inkább a jelen

Magyar szakemberek az AI bűvöletében

2025-ben, az A2RL második szezonjára 11 versenycsapat érkezett a világ minden tájáról a Yas Marina versenypályára, Abu Dhabiba. A magyar szakemberek alkotta Rapson az Olaszországból, Németországból, Franciaországból, az Egyesült Arab Emírségekből, Szingapúrból, Kínából, Japánból, illetve az Amerikai Egyesült Államokból érkező csapatok között versenyzett.

A versenyfelkészülés során a Rapson a saját fejlesztésű, megerősítéses tanuláson (reinforcement learning, RL) alapuló vezérlőjét telepítette a versenyautójára. Autójuk az RL-alapú vezérlés alatt hajtott végre kontrollált, alacsony sebességű manővereket a versenypályán. A csapat tudomása szerint ez volt az első alkalom világszinten, hogy a megerősítéses tanuláson alapuló vezérlőt ilyen nagy teljesítményű formula-versenyautón alkalmazták a fizikai valóságban. Korábban erre legfeljebb szimulációs környezetben tettek kísérletet.

A megerősítéses tanulás egy olyan öntanuló AI-technika, ahol a rendszer egy szimulációban fejleszti saját magát: a különböző szituációkban hozott döntéseire kapott pozitív vagy negatív visszajelzés (jutalom vagy büntetés) alapján fokozatosan egyre jobb stratégiákat alakít ki. Jelen esetben az AI pilóta, mielőtt az autóra került volna, sok millió epizódot játszott le a szimulációban, így önállóan tanulta meg a versenyautó irányítását. A mérföldkő jelentőségét az adja, hogy a Rapson csapata ezt a virtuális térben betanított AI pilótát valós környezetben ültette be a versenyautóba, és ténylegesen rábízta annak irányítását.