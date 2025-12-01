Live
Rendkívüli!

Sokkoló! A NATO súlyos lépést tervez Oroszország ellen – nagy baj lehet ebből

Tudta?

Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál – nem véletlenül utalnak most máskor

Nem várt főszereplője lett a Forma-1-es Katari Nagydíj utóhangjainak. Andrea Kimi Antonelli ötödik lett, egy hajrábeli hibája miatt viszont a futam óta kapja a halálos fenyegetéseket a közösségi oldalán. Az olasz pilóta reagált is erre.

A Forma-1 idei világbajnoki címéről is dönthet az a hiba, amit Andrea Kimi Antonelli a Katari Nagydíj utolsó előtti körében elkövetett. A Mercedes 19 éves olasz pilótája hibázott, így a vb-éllovas Lando Norris megelőzte őt, a McLaren brit versenyzőjének pedig ezzel a világbajnoki címhez elég a harmadik helyen végeznie vasárnap, a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon. 

Andrea Kimi Antonelli és Lando Norris párharcából végül utóbbi került ki győztesen a Katari Nagydíjon
Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Az incidens kapcsán a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko megtámadta a Mercedest, válaszul Toto Wolff csapatfőnök kritizálta a honfitársát, aki szerint Antonelli szándékosan engedte el Norrist.

Antonelli lépést tett, miután szidták a Norris-incidens után

Sok olyan szurkoló, aki nem Norris vb-címét szeretné látni vasárnap, támadást indított Antonelli ellen a közösségi médiában. Többen halálosan megfenyegették a mezőny legfiatalabbjaként szereplő olasz pilótát, aki késő este reagált is: hozzáfűzött kommentár nélkül feketére cserélte a profilképét az Instagram-oldalán.

A konstruktőrök közötti második helyért harcoló Mercedes előnye Antonelli pozícióvesztése után is 33 pont a Red Bull előtt, így jó esély van arra, hogy az Ezüstnyilak 2023 után ismét másodikként végeznek a pontversenyben.

Szavazzon: ki lesz az idei Forma-1-es világbajnok?
A McLaren újabb hibája és egy összeesküvés-elmélet miatt hangos a boxutca az utolsó futam előtt
Dráma Katarban: óriásit hibázott a McLaren, minden az utolsó futamon dől el

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
