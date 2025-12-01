A Forma-1 idei világbajnoki címéről is dönthet az a hiba, amit Andrea Kimi Antonelli a Katari Nagydíj utolsó előtti körében elkövetett. A Mercedes 19 éves olasz pilótája hibázott, így a vb-éllovas Lando Norris megelőzte őt, a McLaren brit versenyzőjének pedig ezzel a világbajnoki címhez elég a harmadik helyen végeznie vasárnap, a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon.

Andrea Kimi Antonelli és Lando Norris párharcából végül utóbbi került ki győztesen a Katari Nagydíjon

Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Az incidens kapcsán a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko megtámadta a Mercedest, válaszul Toto Wolff csapatfőnök kritizálta a honfitársát, aki szerint Antonelli szándékosan engedte el Norrist.

Antonelli lépést tett, miután szidták a Norris-incidens után

Sok olyan szurkoló, aki nem Norris vb-címét szeretné látni vasárnap, támadást indított Antonelli ellen a közösségi médiában. Többen halálosan megfenyegették a mezőny legfiatalabbjaként szereplő olasz pilótát, aki késő este reagált is: hozzáfűzött kommentár nélkül feketére cserélte a profilképét az Instagram-oldalán.

Kimi Antonelli has turned his profile picture black after facing a barrage of online abuse after the #QatarGP. Nothing in sport warrants that kind of behaviour - especially towards somebody so young. Sending him our support 🤝 pic.twitter.com/fQ7EKdWpAF — Autosport (@autosport) December 1, 2025

A konstruktőrök közötti második helyért harcoló Mercedes előnye Antonelli pozícióvesztése után is 33 pont a Red Bull előtt, így jó esély van arra, hogy az Ezüstnyilak 2023 után ismét másodikként végeznek a pontversenyben.