A Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj hétvégéjén különösön szabálysértés miatt beidézték a versenybírók az Aston Martin két pilótáját, Fernando Alonsót és Lance Strollt.

Az FIA a pénteki szabadedzések után jelezte, hogy beidézte az Aston Martin mindkét versenyzőjét.

Az Aston Martin duója, Lance Stroll és Fernando Alonso kihagyta a közönségtalálkozót Abu-Dzabiban
Fotó: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Aston Martin versenyzőit beidézték a versenybírók

A vád szerint Fernando Alonso és Lance Stroll nem vett részt egy előre megszervezett szurkolói találkozón az Abu-Dzabi Nagydíj hétvégéjén, ezzel megszegték a Nemzetközi Sportkódex szabályzatának C függelékében foglalt 19.2 cikkelyt, amely a versenyzők kötelezettségeire vonatkozik. A szabályzat szerint a versenyzőknek kötelező részt venni a szurkolói vagy médiaeseményeken, kivéve, ha ez alól orvosi felmentést kapnak. 

Mivel a mulasztás szabálysértésnek minősül, így a felügyelők szankciókkal is sújthatják a spanyolt és a kanadait. A legvalószínűbb, hogy a nemzetközi szövetség pénzbüntetéssel sújtja majd Alonsóékat.

Az idényzáró Forma-1-es versenyhétvége hivatalos programja szombaton 11.30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik. 

