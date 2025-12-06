Az FIA a pénteki szabadedzések után jelezte, hogy beidézte az Aston Martin mindkét versenyzőjét.

Az Aston Martin duója, Lance Stroll és Fernando Alonso kihagyta a közönségtalálkozót Abu-Dzabiban

Fotó: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Aston Martin versenyzőit beidézték a versenybírók

A vád szerint Fernando Alonso és Lance Stroll nem vett részt egy előre megszervezett szurkolói találkozón az Abu-Dzabi Nagydíj hétvégéjén, ezzel megszegték a Nemzetközi Sportkódex szabályzatának C függelékében foglalt 19.2 cikkelyt, amely a versenyzők kötelezettségeire vonatkozik. A szabályzat szerint a versenyzőknek kötelező részt venni a szurkolói vagy médiaeseményeken, kivéve, ha ez alól orvosi felmentést kapnak.

Mivel a mulasztás szabálysértésnek minősül, így a felügyelők szankciókkal is sújthatják a spanyolt és a kanadait. A legvalószínűbb, hogy a nemzetközi szövetség pénzbüntetéssel sújtja majd Alonsóékat.

Az idényzáró Forma-1-es versenyhétvége hivatalos programja szombaton 11.30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik.