Súlyos repülőgép-baleset történt csütörtök délután, helyi idő szerint 10 óra 20 perckor az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában, a Statesville Regionális Repülőtéren. Egy magángép zuhant le, miközben megpróbált leszállni a kifutópályán. Mint kiderült, a repülőgép-baleset áldozatai között volt a híres autóversenyző, a kétszeres NASCAR-bajnok Greg Biffle és a családja is.

Fotó: JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meghalt a NASCAR-bajnok autóversenyző és a családja

A tragédia okáról egyelőre nincs információ, de az bizonyos, hogy a repülőgép Biffle tulajdonában volt, és vele együtt a felesége, Cristina, valamint két gyermeke, a 14 éves Emma és az ötéves Ryder is a fedélzeten tartózkodott.

NASCAR has lost a leader and a humanitarian.



Greg Biffle has died in a plane crash in North Carolina at the age of 55. Our thoughts are with his family and loved ones. pic.twitter.com/RsNmAzJB4J — Motorsport (@Motorsport) December 18, 2025

Greg Biffle a NASCAR egyik meghatározó alakja volt a 2000-es és 2010-es években. Pályafutását helyi versenyeken kezdte, mielőtt országos ismertségre tett volna szert a tengerentúlon. Tehetségére korán felfigyeltek, és a Roush Racing csapat színeiben jutott el a legmagasabb szintekre. Az amerikai autóversenyző három különböző kategóriában is a csúcsra ért: 2000-ben Craftsman Truck Series-bajnok lett, 2002-ben pedig a Busch Series összetett győztese. A NASCAR Cup Seriesben a legtöbb futamgyőzelmet aratta, emellett megnyerte a 2015-ös Daytona 500-at, ami karrierje egyik legemlékezetesebb sikere volt.

Tavaly beválasztották a NASCAR történetének 75 legjobb versenyzője közé. December 23-án ünnepelte volna 56. születésnapját.