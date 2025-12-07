Live
Rendkívüli

A Kreml szóvívője kemény figyelmeztetést küldött: fontos dolog került veszélybe

Ijesztő pillanatoknak lehettek szemtanúi a nézők a Formula E Sao Pauló-i nyitófutamán. Az újonc Pepe Martí hatalmas balesetet szenvedett, de szerencsére jól van.

A Formula E Sao Pauló-i nyitófutamán a pole-ból induló Jake Dennis rajt-cél győzelmet aratott, ám a szezon első versenyét beárnyékolta egy szörnyű baleset.

Pepe Martí ijesztő balesetet szenvedett a Formula E Sao Pauló-i nyitófutamán
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Hatalmas baleset miatt szakadt félbe a nyitófutam

Három körrel a vége előtt az újonc Pepe Martí, aki a Red Bull alkalmazásában áll, 

nagy sebességgel neki ütközött hátulról António Félix da Costa Jaguarjának, ami után látványosan az égbe emelkedett az autója, többször is átfordult, majd a földet érés után lángra kapott.

 A fiatal spanyol versenyző szerencsére épségben kitudott mászni a rommá tört Cuprából, majd a tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet. A baleset miatt viszont piros zászlóval szakították meg a futamot, a munkálatokat biztonságosan el lehessen végezni. 

A szezon első futamán végül mindössze 12 pilóta ért célba, Jake Dennis mellett a címvédő Oliver Rowland és Nick Cassidy állhatott még fel dobogóra.

Nem a mostani volt azonban az első, hasonló eset Sao Paulóban, ugyanis a tavalyi szezonnyitón is felborult egy autó, akkor Pascal Wehrlein szenvedett ijesztő balesetet, így joggal merülnek fel kétségek a pálya biztonságával kapcsolatban. Akkor egyébként senkit sem vontak felelősségre, mivel a felügyelők úgy látták, versenybaleset történt. 

 

