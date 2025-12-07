Komoly izgalmakat hozhat a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj, hiszen még három pilóta, a címvédő Max Verstappen és a McLaren versenyzői, Lando Norris, valamint Oscar Piastri van versenyben a világbajnoki címért. A szombati időmérőt a Red Bull holland versenyzője nyerte, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről. Azonban többen is büntetéssel néztek szembe az utolsó versenyhétvége második napján.

Max Verstappen az élről rajtolhat, csapattársa, Cunoda Júki büntetést kapott Abu-Dzabiban

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Szórta az FIA a büntetéseket az utolsó F1-es futam előtt

Eseménydús volt a szombati nap, mivel a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) versenybírái több büntetést is kiosztottak, bár ezek a szankciók a rajtsorrenden nem változtattak – vette észre a Magyar Nemzet.

Az Aston Martint 25 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtották, amelyből csupán 15 ezret függesztettek fel a következő egy évre. Fernando Alonso és Lance Stroll csapata azért kapta a büntetést, mert a spanyol és a kanadai versenyző sem jelent meg a pénteki szurkolói találkozón, ahol pedig kötelező lett volna a részvétel. A silverstone-i alakulat bírságának mértékét csökkentették, mivel kárpótlásul megígérték, hogy a hétvége során a szurkolói zónában aláírt csapatsapkákat osztogatnak a rajongóknak.

A Red Bull 10 ezer eurós pénzbüntetést kapott az FIA-tól, amiért nem szólt pilótájának a harmadik szabadedzésen egy közeledő gyorsabb riválisra, és emiatt Cunoda Júki feltartotta Lando Norrist. A japán versenyző áldozatként is feltűnt a az utolsó tréningen, ugyanis Andrea Kimi Antonellit ráengedték a bokszutcában, ahol összeütköztek. Ematt a Mercedes szintén 10 ezer eurós bírságot kapott. Hasonló okok miatt a Williams sem úszta meg a pénzbüntetést, ugyanis az istálló egyik alkalmazottja figyelmetlen volt a okszban és Alexander Albont ráengedte Esteban Oconra.