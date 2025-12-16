Live
A Ferrari monacói pilótája keményen nyilatkozott a szezonzáró után, úgy tűnt, ultimátumot adott csapatának. Charles Leclerc kijelentésére Frédéric Vasseur csapatfőnök is reagált.

A szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjat követően Charles Leclerc azt mondta, hogy a Ferrari egy „most vagy soha” pillanathoz érkezett, magyarán a következő idényben már a vb-címért kellene küzdenie az olasz csapatnak. A monacói sztár türelme nem biztos, hogy sokáig kitart, ám Frédéric Vasseur csapatfőnök úgy tesz, mint aki nem fél a pilóta esetleges távozásától, és inkább pozitívumot vél felfedezni a szavaiban.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, and Frederic Vasseur attend the Scuderia Ferrari HP Drivers' Presentation by UniCredit event with a street demo in the city circuit through the streets of the city center in Milan, Italy, on March 6, 2025
Vajon meddig tart ki Charles Leclerc türelme?
Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Charles Leclerc elégedetlensége miatt nem aggódik a Ferrari csapatfőnöke?

A Ferrari a konstruktőrök között csupán a negyedik helyen végzett a McLaren, a Mercedes és a Red Bull mögött 2025-ben. A Scuderia két pilótája sem ért el jelentős sikereket, az egyéni vb-címre az összetettben ötödik Leclerc-nek és a hatodik Lewis Hamiltonnak sem volt esélye, ezért érthető, ha nagy az elégedetlenség a csapat háza táján. 

Vasseur azonban úgy véli, Leclerc szavai nem ultimátumként, hanem egészséges elvárásként értelmezhetők.

„Őszintén szólva, ha megnézzük Charles-t, hatalmas különbség van aközött, amikor egy edzés után második, vagy amikor csak hatodik. Ez teljesen természetes. Ha csütörtökön megkérdezzük tőle, mit szeretne elérni a csapattal, a hozzáállása mindig ugyanaz: konstruktív, és azon dolgozik, hogyan lehetnénk jobbak” – mondta a francia mérnök, aki hangsúlyozta, hogy a nyomás nem csak Maranellóban létezik. 

Charles Leclerc jövőre búcsút inthet a Ferrarinak?
Charles Leclerc jövőre búcsút inthet a Ferrarinak?
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

„Max Verstappen folyamatosan a határig tolja a csapatát, Lando Norris ugyanezt teszi. Ez a dolguk. 

Ha Charles és Lewis Hamilton teljesen elégedett lenne az autóval és mindennel körülöttük, akkor én lennék kétségbeesve. Ez sokkal inkább pozitív, mint bármi más” 

– jelentette ki Vasseur, hozzátéve, hogy Leclerc kritikus, de elkötelezett hozzáállása sokkal inkább biztató jel számára, mintsem probléma.

A 2026-os idényt is a Leclerc, Hamilton párossal kezdi meg a Ferrari, ám ha ismét gyenge szezont zár a Scuderia, akkor Vasseur-nek a szezon végén lesz miért aggódnia a pilótái, különösen a 28 éves monacói miatt.

