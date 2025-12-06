Az eset a pálya egyik legkellemetlenebb pontján, a 12-es kanyarnál történt, ahol Norris már lendületben volt, míg Cunoda lassú, hűtőkörön poroszkált. A McLaren brit versenyzőjének az utolsó pillanatban kellett félrerántania az autót, hogy elkerülje az ütközést.

A japán Cunoda Júki komoly büntetést kapott az időmérő előtt

Fotó: Ahmad AlShehab/NurPhoto via AFP

Cunoda komoly büntetést kapott

A felvételeket látva gyorsan borítékolható volt a vizsgálat, és nem is maradt következmények nélkül. A stewardok részletes elemzésben tárták fel, hogy:

Norris eleinte valóban nem volt gyors körön, ezt Cunoda csapata is így értelmezte.

Csakhogy a brit hirtelen elkezdte növelni a tempót – ezt pedig a csapatok előtt rendelkezésre álló GPS-adatok alapján tisztán látni lehetett volna.

Ennek ellenére a Red Bull nem figyelmeztette Cunodát a közeledő, egyre gyorsuló Norrisra.

A sportfelügyelők szerint a csapat „bőséges idővel” rendelkezett, hogy közbelépjen, és ha ezt megteszik, az incidens elkerülhető lett volna. A japán versenyző ugyan nem kapott közvetlen rajtbüntetést, ám a pénzbírság mellé egy hivatalos figyelmeztetés is jár – a biztonságos helyzetfelismerés hiánya miatt.