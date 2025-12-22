A Disney-partnerség mérföldkő a Forma-1 életében, de Disneyland-futam egyelőre nem várható.
Lesz Forma-1-es futam Disneylandban?
A 2026-os szezon egyik legfontosabb újítása a madridi utcai verseny lesz, amely a sorozat európai szakaszát zárja majd szeptemberben.
Graham Watson, az F1 versenyüzemeltetési igazgatóhelyettese szerint a sportág következő nagy célja a fiatalabb korosztály megszólítása. Mint fogalmazott, a LEGO-val, a Disney-vel és az EA-vel kötött együttműködések révén az F1 olyan új közönséget érhet el, amely a jövő rajongóit és versenyzőit jelentheti
- írja a Motorsport.
Watson kiemelte, hogy a sport ma már nem csupán technikai teljesítményről és stratégiáról szól: a szórakoztató élmény vált a középponti elemmé. Ugyanakkor cáfolta azokat a találgatásokat, hogy a partnerség révén Disneylandben is versenyt rendeznének.
Egy Forma–1-es futam Disneylandben még nem opció
– hangsúlyozta.
A Forma–1 tehát újabb lépéseket tesz a globális terjeszkedés és a szórakoztatóipari kapcsolatok erősítése felé. Bár Disneyland-futam még nincs kilátásban, a sportág irányvonala egyértelmű: az F1 a jövőben is az élményt helyezi leginkább az előtérbe.
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!