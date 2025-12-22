A Disney-partnerség mérföldkő a Forma-1 életében, de Disneyland-futam egyelőre nem várható.

A Forma-1-es Disneyland-futam egyelőre nem téma

Fotó: STEFANO FACCHIN / NurPhoto

Lesz Forma-1-es futam Disneylandban?

A 2026-os szezon egyik legfontosabb újítása a madridi utcai verseny lesz, amely a sorozat európai szakaszát zárja majd szeptemberben.

Graham Watson, az F1 versenyüzemeltetési igazgatóhelyettese szerint a sportág következő nagy célja a fiatalabb korosztály megszólítása. Mint fogalmazott, a LEGO-val, a Disney-vel és az EA-vel kötött együttműködések révén az F1 olyan új közönséget érhet el, amely a jövő rajongóit és versenyzőit jelentheti

- írja a Motorsport.

Watson kiemelte, hogy a sport ma már nem csupán technikai teljesítményről és stratégiáról szól: a szórakoztató élmény vált a középponti elemmé. Ugyanakkor cáfolta azokat a találgatásokat, hogy a partnerség révén Disneylandben is versenyt rendeznének.

Egy Forma–1-es futam Disneylandben még nem opció

– hangsúlyozta.

Formula 1 is delighted to announce a new collaboration with @Disney 's Mickey & Friends that will begin in 2026.



The new relationship is turbocharged by the two brands’ shared affinity for creativity, entertainment and innovation, to bring fans together around the globe through… pic.twitter.com/X08ciUvHSl — F1 Media (@F1Media) May 20, 2025

A Forma–1 tehát újabb lépéseket tesz a globális terjeszkedés és a szórakoztatóipari kapcsolatok erősítése felé. Bár Disneyland-futam még nincs kilátásban, a sportág irányvonala egyértelmű: az F1 a jövőben is az élményt helyezi leginkább az előtérbe.