Az utóbbi években látványos átalakuláson megy keresztül a Forma-1: új városok mellett egyre bővülő kereskedelmi partnerségek formálják a sport jövőjét. Graham Watson szerint a Disney-partnerség mérföldkő a száguldó cirkusz életében, de Disneyland-futam egyelőre nem várható.

A Disney-partnerség mérföldkő a Forma-1 életében, de Disneyland-futam egyelőre nem várható.

A Forma-1-es Disneyland-futam egyelőre nem téma
Fotó: STEFANO FACCHIN / NurPhoto
Fotó: STEFANO FACCHIN / NurPhoto

Lesz Forma-1-es futam Disneylandban?

A 2026-os szezon egyik legfontosabb újítása a madridi utcai verseny lesz, amely a sorozat európai szakaszát zárja majd szeptemberben.  

Graham Watson, az F1 versenyüzemeltetési igazgatóhelyettese szerint a sportág következő nagy célja a fiatalabb korosztály megszólítása. Mint fogalmazott, a LEGO-val, a Disney-vel és az EA-vel kötött együttműködések révén az F1 olyan új közönséget érhet el, amely a jövő rajongóit és versenyzőit jelentheti

 - írja a Motorsport.

Watson kiemelte, hogy a sport ma már nem csupán technikai teljesítményről és stratégiáról szól: a szórakoztató élmény vált a középponti elemmé. Ugyanakkor cáfolta azokat a találgatásokat, hogy a partnerség révén Disneylandben is versenyt rendeznének. 

Egy Forma–1-es futam Disneylandben még nem opció 

– hangsúlyozta.  

A Forma–1 tehát újabb lépéseket tesz a globális terjeszkedés és a szórakoztatóipari kapcsolatok erősítése felé. Bár Disneyland-futam még nincs kilátásban, a sportág irányvonala egyértelmű: az F1 a jövőben is az élményt helyezi leginkább az előtérbe.  

