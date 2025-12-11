A Ferrari a konstruktőrök között csupán a negyedik helyen végzett a McLaren, a Mercedes és a Red Bull mögött. A Scuderia két pilótája sem ért el jelentős sikereket, az egyéni vb-címre az összetettben ötödik Charles Leclerc-nek és a hatodik Lewis Hamiltonnak sem volt esélye 2025-ben.

A Ferrari gyenge szezonon van túl

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

A Ferrari csapatfőnöke nem kertelt

A szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj után Frédéric Vasseur csapatfőnök nem kertelt, a francia szakember őszintén értékelte a Ferrari hullámzó teljesítményét. „Őszintén szólva nehéz értékelni. Az egész szezon küzdelmes volt, de külön kell választani a hétvégék teljesítményét, az idény egészét és a csapat hosszú távú fejlődését” – fogalmazott Vasseur, aki szerint hiába voltak nagy reményeik a szezon előtt, valójában már az első futamtól kezdve látszott, hogy valami nincs rendben.

Bahreinben már nyilvánvaló volt, hogy nem vagyunk jó tempóban. Ráadásul a szezon eleje különösen nehéz volt számunkra, főleg a kínai kizárás miatt

– azt hiszem, az volt a második verseny. Ott rögtön elveszítettünk 25 pontot, miközben a riválisainkhoz hatot hozzáadtunk. Így már az elején hátrányba kerültünk. Három-négy futam után a McLaren már nagyjából 100 ponttal vezetett” – tette hozzá a francia mérnök, aki szerint rendkívül kiegyenlített ma a Forma-1 mezőnye.

Frédéric Vasseur szerint már a szezon elején hatalmas hátrányba került a Ferrari a riválisokkal szemben

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Ferrari a szezon közepén még tartotta a második helyet a konstruktőri tabellán, a hajrában viszont a Mercedes és a Red Bull is megelőzte az olasz csapatot, amely a 2026-os idényben is nehéz helyzetbe kerülhet.

Jövőre még nagyobb különbségek lesznek a rajtnál. De az biztos, hogy a teljesítmények idén közelebb kerültek egymáshoz, és ez volt a Forma-1 egyik célja.

Őszintén szólva jól is kezelték ezt, mert még sosem volt olyan szezon, ahol egy autó egyik hétvégén ötödik, a következőn tizennyolcadik lett volna” – vont mérleget a Ferrari csapatfönöke.

