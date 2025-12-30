2026-ban új korszak kezdődik a Forma-1-ben. Kis túlzással annyi szabályváltozás lesz, hogy fejben tartani is nehéz lesz őket. Többek között megújulnak az autók, az erőforrások, az üzemanyagok, új piros zászlós szabályok jönnek, ám úgy tűnik egy valami nem fog változni, mégpedig a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) kemény büntetései.

Jelentősen megemelte az FIA az óvások díjait a Forma-1-ben

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Idén alaposan kiverte a biztosítékot a padockban, hogy a Red Bull többször is bepanaszolta az ellenfeleket az FIA-nál. Előbb Miamiban nyújtott be egy óvást George Russell ellen, amiért a Mercedes pilótája nem lassított le a sárga zászlós jelzésnél, majd Kanadában két okból is támadta a brit pilótát, ám a szövetség mindkét óvást elutasította.

A Red Bull óvásait Russell – és a McLaren is –nyilvánosan kritizálta. A brit versenyző úgy vélte, az FIA-nak módosítania kellene a jelenlegi rendszerén, hogy elejét vegye a komolytalan panasztételeknek, ezért magas óvási és vizsgálati díjakat kéne bevezetnie.

„Ha megnézzük, milyen büntetések járnak például azért, hogy a pillanat hevében mondasz egy csúnya szót, vagy hozzáérsz egy hátsó szárnyhoz, a kétezer euró egy csapatnak, amely kilenc számjegyű profitot termel, meg se kottyan. Nem fognak gondolkodni rajta. Ha viszont egy hat számjegyű összeget kell kifizetni, talán kétszer is meggondolják” – érvelt a Kanadai Nagydíj után a futamgyőztes Russell.

Az FIA elejét veszi a komolytalan óvásoknak

A vizsgálatok esetében eddig nem volt érvényben díjrendszer, vagyis a csapatok gond nélkül panaszt tehettek az FIA-nál a riválisokra. A McLaren ügyvezető igazgatója, Zak Brown a Red Bullra célozva úgy fogalmazott, hogy egyeseknél sokszor nem is a panasz tárgya a lényeg, hanem az, hogy zavart keltsenek a másik F1-es csapatnál, ezért elrettentés gyanánt 25 ezer eurós pénzdíjat javasolt.

Az FIA úgy fest, meghallgatta a Mercedes és a McLaren panaszait, ugyanis bejelentette, hogy az óvások és fellebbezések költségeit jelentősen megnövelte, illetve megerősítette a vizsgálatok esetében alkalmazott díjszabási rendszer bevezetését is. Enne értelmében a 2026-os idénytől a jelenlegi 2000 eurós díj 20 ezer euróra ugrik, ám sikeres kérelmezést követően a letét minden esetben visszatérítendő.