Újabb fontos szakembert veszíthet el a Nemzetközi Automobil Szövetségre (FIA). Sajtóhírek szerint távozik és búcsút int a Forma-1-nek az FIA versenyigazgató helyettese, Claire Dubbelman.

A Forma-1 és az FIA egyik meghatározó háttérembere távozik, ugyanis Claire Dubbelman a 2026-os idényt megelőzően új irányt vesz szakmai pályafutásában, és elhagyja a motorsport világszövetséget. 

Claire Dubbelman távozik az FIA-tól
Claire Dubbelman távozik az FIA-tól
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Távozik az FIA F1-es női versenybírója

Dubbelman korábban a Formula-3-as Európa-bajnokság menedzsereként dolgozott, majd 2017-ben csatlakozott az FIA-hoz. A tavalyi év komoly előrelépést hozott a pályafutásában, ugyanis kinevezték helyettes versenyigazgatónak, miközben a Forma-1 sportfelügyeleti részlegében is feladatokat kapott. Ezzel ő lett az első nő, aki FIA versenyigazgatói szuperlicencet kapott, amivel lehetősége lett volna egy F1-es futamot is levezényelni. 

Az előző idényben ez nem valósult meg, mivel Rui Marques versenyigazgató egyszer sem hiányzott, és úgy fest a 39 éves holland hölgynek erre már nem is lesz lehetősége. A holland NU.nl információi szerint ugyanis Dubbelman távozik a posztjáról, és a szaúd-arábiai nemzeti motorsport szövetségnél folytatja pályafutását. 

