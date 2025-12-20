Befejeződött a szavazás és kiderült, melyik volt a legjobb, a legkedvesebb Forma-1-es futam a rajongók számára. Dobpergés és konfetti: a győztes a Brit Nagydíj lett. Ráadásul elég meggyőző fölénnyel nyert a szigetországi verseny, az összes leadott voks 22%-át szerezte meg.

A Forma-1 idei szezonjában nem volt Verstappennek címvédés

Fotó: HECTOR VIVAS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Forma-1-es Brit Nagydíj lett a befutó

A szavazatok 22%-ával egy fergeteges Brit Nagydíj végzett az élen, Norris érzelmes győzelmet aratott vegyes körülmények között, míg a Kick Sauber versenyzője, Nico Hulkenberg 239. rajtján megszerezte első F1-es dobogós helyezését. Lássuk, mely nagydíjak voltak még az első ötben a szavazatok alapján:

1. Brit Nagydíj – 22%

2. São Paulói Nagydíj – 16%

3. Abu Dhabi Nagydíj – 7%

4. Ausztrál Nagydíj – 7%

5. Las Vegas-i Nagydíj – 6%