Lassan kezdődik a száguldó cirkusz új, 2026-os szezonja az autók bemutatásával. Addig is a Forma-1 illetékesei arra voltak kíváncsiak, a rajongók szerint melyik volt 2025 legjobb futama.
Befejeződött a szavazás és kiderült, melyik volt a legjobb, a legkedvesebb Forma-1-es futam a rajongók számára. Dobpergés és konfetti: a győztes a Brit Nagydíj lett. Ráadásul elég meggyőző fölénnyel nyert a szigetországi verseny, az összes leadott voks 22%-át szerezte meg.
A Forma-1-es Brit Nagydíj lett a befutó
A szavazatok 22%-ával egy fergeteges Brit Nagydíj végzett az élen, Norris érzelmes győzelmet aratott vegyes körülmények között, míg a Kick Sauber versenyzője, Nico Hulkenberg 239. rajtján megszerezte első F1-es dobogós helyezését. Lássuk, mely nagydíjak voltak még az első ötben a szavazatok alapján:
1. Brit Nagydíj – 22%
2. São Paulói Nagydíj – 16%
3. Abu Dhabi Nagydíj – 7%
4. Ausztrál Nagydíj – 7%
5. Las Vegas-i Nagydíj – 6%
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!