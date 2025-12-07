A címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérőjén, amelynek egyik legnagyobb vesztese Lewis Hamilton lett, aki csak a 16. helyről indulhatott.

Az utolsó futam előtt Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri (b–j) pályázott a Forma-1 2025-ös világbajnoki címére

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Óriási izgalmak a Forma-1-es szezonzáró nagydíjon

Verstappen mellől a vb-éllovas Lando Norris, a McLaren brit versenyzője indulhatott, míg a harmadik rajtkockát a vb-címért szintén versenyben lévő Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája szerezte meg. A három pilóta között rendkívül szoros volt a különbség a pontversenyben, hiszen Verstappen 12, míg Piastri 16 pontra volt csupán Norristól az utolsó futam előtt – ilyen izgalmas szezonzáróra 2010 óta nem volt példa. A négyszeres világbajnok Verstappen idén nyolcadik, pályafutása során pedig már 48. alkalommal rajtolhatott a pole-ból.

A rendezők az alkalomhoz illően a Europe zenekar 1986-os klasszikusát, a Végső visszaszámlálás (The Final Countdown) című számot bömböltették. Lando Norris biztos lehetett benne, ha nem vége a 4. helynél hátrébb, akkor ő lesz a világbajnok. A verseny távja 58 kör, 306,8 km volt.

Verstappen jól kapta el a rajtot

Villámgyorsan aludtak ki a lámpák, de az élen állókat ez nem zavarta meg, gond nélkül eljött a mezőny a rajtból. Az első kör második felében viszont a kicsit óvatos Norrist agresszíven megelőzte Piastri a külső íven. Kicsivel hátrébb Fernando Alonso rajtolt remekül, és rögtön elkezdte szorongatni Charles Leclerc-t, aki viszont Norrishoz volt veszélyesen közel.

A 3. körben Verstappen előnye már 2 másodpercre hízott a McLarenek előtt. Piastri biztonságban volt a második helyen, Leclerc viszont folyamatos nyomás alatt tartotta Norrist.