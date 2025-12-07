Live
A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Sport

Ő lehet Szoboszlaiék új edzője, ha kirúgják Arne Slotot a Liverpooltól

Elérkezett a várva várt nap, a Forma-1-es szezon utolsó futama, az Abu-Dzabi Nagydíj, ahol kiderül ki nyeri a világbajnoki címet. A vb-elsőségért még három pilóta van versenyben, vagyis óriási izgalmakra van kilátás. A címvédő Max Verstappen megtette az első lépést a csoda felé, ugyanis megnyerte a szombati időmérőt, így a Red Bull pilótája indulhat az élről. A nyomáselsősorban a McLaren versenyzőin van, ám Lando Norris és Oscar Piastri akár taktikázhat is, hiszen a második rajtkockából induló vb-éllovas britnek győznie sem kell, hogy a Forma-1 új világbajnoka legyen.

A címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérőjén, amelynek egyik legnagyobb vesztese Lewis Hamilton lett, aki csak a 16. helyről indulhatott. 

Az utolsó futam előtt Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri (b–j) pályázott a Forma-1 2025-ös világbajnoki címére
Az utolsó futam előtt Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri (b–j) pályázott a Forma-1 2025-ös világbajnoki címére
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Óriási izgalmak a Forma-1-es szezonzáró nagydíjon

Verstappen mellől a vb-éllovas Lando Norris, a McLaren brit versenyzője indulhatott, míg a harmadik rajtkockát a vb-címért szintén versenyben lévő Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája szerezte meg. A három pilóta között rendkívül szoros volt a különbség a pontversenyben, hiszen Verstappen 12, míg Piastri 16 pontra volt csupán Norristól az utolsó futam előtt – ilyen izgalmas szezonzáróra 2010 óta nem volt példa. A négyszeres világbajnok Verstappen idén nyolcadik, pályafutása során pedig már 48. alkalommal rajtolhatott a pole-ból.

A rendezők az alkalomhoz illően a Europe zenekar 1986-os klasszikusát, a Végső visszaszámlálás (The Final Countdown) című számot bömböltették. Lando Norris biztos lehetett benne, ha nem vége a 4. helynél hátrébb, akkor ő lesz a világbajnok. A verseny távja 58 kör, 306,8 km volt.

Verstappen jól kapta el a rajtot

Villámgyorsan aludtak ki a lámpák, de az élen állókat ez nem zavarta meg, gond nélkül eljött a mezőny a rajtból. Az első kör második felében viszont a kicsit óvatos Norrist agresszíven megelőzte Piastri a külső íven. Kicsivel hátrébb Fernando Alonso rajtolt remekül, és rögtön elkezdte szorongatni Charles Leclerc-t, aki viszont Norrishoz volt veszélyesen közel.

A 3. körben Verstappen előnye már 2 másodpercre hízott a McLarenek előtt. Piastri biztonságban volt a második helyen, Leclerc viszont folyamatos nyomás alatt tartotta Norrist.

 

