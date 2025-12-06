Brandon Burgess egy 29 éves bournemouth-i tech-cég alkalmazottja, aki eldöntötte a 2025-ös Forma-1-es szezon kezdetén, hogy valóra váltja álmát és a helyszínen tekinti meg az összes futamot. Két kikötése volt: az egyik, hogy a teljes munkaidős állása mellett hajtja végre ezt a lehetetlen küldetést, illetve maximum 20 ezer fontot (8,6 millió Ft) költ rá a megtakarításaiból.

Brandon Burgess a Forma-1 négyszeres világbajnokával is találkozott, sőt, ajándékot is kapott tőle

Fotó: instagram.com/full.time.formula/

Brandon Burgess a Forma-1-es rajongók kedvence lett

Elsőre gondolhatnánk azt, hogy a fenti összeg rengeteg pénz, de ha utánaszámolunk, hogy mi mennyibe kerül, akkor már nem is tűnik olyan soknak. Számításaink szerint a háromnapos versenyhétvégére a jegy ára átlagosan 327 fontba (141 ezer Ft) kerül. Tehát a 24 verseny összesen körülbelül 7 848 fontba ( 3,4 millió Ft ) kerül. Ez csak a jegyek ára és még nem tartalmaz olyan költséges részleteket, mint az utazás, szállás vagy épp az étkezés. Ezt tudva, nem is annyira földtől elrugaszkodott a közel 10 millió forintos büdzsé.

Burgess bevallása szerint maga sem hitte volna, hogy ezt megteheti, még mielőtt nyugdíjba vonulna vagy megnyerné a lottót. Hiszen, ha valakinek főállása van, akkor nem olyan könnyű ennyit utazgatni, de ő mind a 28 nap szabadságát a versenyekre fordítja, továbbá amikor nem tud hazamenni a két futam között, akkor távmunkában dolgozik.

Honnan a rajongás és a költséges hobbi?

Brandon édesapjától örökölte a rajongást és elmesélése szerint már 2-3 éves korától követte a “száguldó cirkusz” versenyeit. „Régen imádtam Michael Schumachert és azt, ahogy a mezőny elején ment. Gyerekként mindig az ő piros overállját vettem fel. Ő az én hősöm!” – emlékezett vissza Brandon Burgess.

Itt többről van szó, mint egyszerű szurkolásról. Ez már szenvedély. Egy interjú során elmondta, hogy imádja az autók hangját és a versenyekkel járó adrenalint. Az pedig csak a bónusz, hogy találkozhat és beszélgethet hasonló érdeklődésű emberekkel a versenyeken. Ferrari-szurkolóként reméli, hogy még akár idén láthatja ünnpelni az olasz istálló versenyzőit (bár erre már minimális az esély): „Nagyon szomorú leszek, ha ott vagyok az összes versenyen de nem láthatok Ferrari győzelmet”.