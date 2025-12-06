Brandon Burgess egy 29 éves bournemouth-i tech-cég alkalmazottja, aki eldöntötte a 2025-ös Forma-1-es szezon kezdetén, hogy valóra váltja álmát és a helyszínen tekinti meg az összes futamot. Két kikötése volt: az egyik, hogy a teljes munkaidős állása mellett hajtja végre ezt a lehetetlen küldetést, illetve maximum 20 ezer fontot (8,6 millió Ft) költ rá a megtakarításaiból.
Brandon Burgess a Forma-1-es rajongók kedvence lett
Elsőre gondolhatnánk azt, hogy a fenti összeg rengeteg pénz, de ha utánaszámolunk, hogy mi mennyibe kerül, akkor már nem is tűnik olyan soknak. Számításaink szerint a háromnapos versenyhétvégére a jegy ára átlagosan 327 fontba (141 ezer Ft) kerül. Tehát a 24 verseny összesen körülbelül 7 848 fontba ( 3,4 millió Ft ) kerül. Ez csak a jegyek ára és még nem tartalmaz olyan költséges részleteket, mint az utazás, szállás vagy épp az étkezés. Ezt tudva, nem is annyira földtől elrugaszkodott a közel 10 millió forintos büdzsé.
Burgess bevallása szerint maga sem hitte volna, hogy ezt megteheti, még mielőtt nyugdíjba vonulna vagy megnyerné a lottót. Hiszen, ha valakinek főállása van, akkor nem olyan könnyű ennyit utazgatni, de ő mind a 28 nap szabadságát a versenyekre fordítja, továbbá amikor nem tud hazamenni a két futam között, akkor távmunkában dolgozik.
Honnan a rajongás és a költséges hobbi?
Brandon édesapjától örökölte a rajongást és elmesélése szerint már 2-3 éves korától követte a “száguldó cirkusz” versenyeit. „Régen imádtam Michael Schumachert és azt, ahogy a mezőny elején ment. Gyerekként mindig az ő piros overállját vettem fel. Ő az én hősöm!” – emlékezett vissza Brandon Burgess.
Itt többről van szó, mint egyszerű szurkolásról. Ez már szenvedély. Egy interjú során elmondta, hogy imádja az autók hangját és a versenyekkel járó adrenalint. Az pedig csak a bónusz, hogy találkozhat és beszélgethet hasonló érdeklődésű emberekkel a versenyeken. Ferrari-szurkolóként reméli, hogy még akár idén láthatja ünnpelni az olasz istálló versenyzőit (bár erre már minimális az esély): „Nagyon szomorú leszek, ha ott vagyok az összes versenyen de nem láthatok Ferrari győzelmet”.
A közösségi média világának köszönhetően egyre többen megismerik a helyszíneken. Ugyanis Full Time Formula néven több platformon is elérhető, ahol többek között nyíltan beszél arról, melyik versenyhétvége mennyibe került. A legdrágább az 1 298 fontos ( 563 ezer Ft ) kínai nagydíj volt, míg a legkevesebb pénzt sok honfitársunk legnagyobb meglepetésére kis hazánkban hagyta. A Magyar Nagydíj teljes költsége 397 font ( 172 ezer Ft ) volt. Ezekben az összegekben már benne van az utazás, szállás és az étkezés is.
Az utolsó futamon is ott lesz:
Spórolni kétféleképpen tud:
- Az egyik, hogy nem mindig teljes versenyhétvégére megy, hanem csak 1 vagy 2 napra.
- Egy ilyen hobbi mellé egy igazán stabil lábakon álló kapcsolat szükséges vagy az amit Brandon is csinál néha. Elviszi szíve választottját egy-egy túrára, amivel kétszeresen is jól jár. A költségek feleződnek és az asszony is boldog az utazás miatt.
„Nagyon szűkös lesz. Pénzügyileg már csináltam egy durva előzetes kalkulációt a foglalásaim alapján, de a közlekedést és az étkezést még nem tudom pontosan. Nagyon közel lesz a húszezerhez, talán épp alatta, vagy talán épp felette leszek a végén" – nyilatkozta a brit rajongó
Már nagyon sokan ismerik a paddockban
A nézők által felkapott a lelátókon, de mára már az F1 csapatai és vezetői sem hagyhatták figyelmen kívül. A brazil futamon például a Williams-istálló meghívta reggelizni a paddockba, melyről videót is töltött fel. De nem ez volt a legnagyobb dolog az életében. A Heineken már közel 10 éve szponzorálja a Forma 1-et, de soha nem történt még hasonló, mint most. A száguldó cirkusz történelmének első szezonbérletét kapta meg Brandon Burgess, amely a 2026-os szezon során használható fel. A különleges jegyet nem akárki, mint a regnáló világbajnok Max Verstappen adta át neki, akivel utána beszélgethetett is néhány mondatot. A feladata és egyben új munkája az lesz, hogy mutassa be a versenyeket a nézők szemszögéből.
Nagyszerű húzás az autósport vezetői részéről, hogy pénzt és energiát fordítanak a marketing ezen oldalára is, hiszen így olyan betekintést nyerhetnek a rajongók, amire eddig nem volt példa, továbbá új szurkolókat, támogatókat szerezhetnek a közösségi oldalaknak köszönhetően.
Brandon Burgess története megmutatja, hogy megéri belevágni egy álomba, mert sosem tudhatjuk mi sül ki belőle. Az álmodozó fiatalember felváltotta a teljes munkaidős állását egy olyan munkára, ami valóban a szenvedélye. Rászánt pénzt, időt, energiát és többet kapott vissza, mint amennyit valaha is remélhetett. Egy mondata pedig tanulság lehet mindenki számára: „Azt gondoltam, ha most nem vágok bele, talán már soha nem is fogok!”
Burgess egyébként az utolsó futamon is ott lesz, ahol a szombati napon élő interjút készítenek majd vele a Fanzone-ban.