Ismét felmerült a Red Bull korábbi csapatfőnökének visszatérése az F1-be. Sajtóhírek szerint Christian Horner tárgyalásokat folytat az egyik Forma–1-es csapattal, amelynek kisebbségi tulajdonosa lehet a közeljövőben.

A Red Bull 20 év után menesztette az idei Forma-1-es szezon kellős közepén Christian Hornert, akinek a visszatéréséről azóta is rendszeresen pletykálnak. Nem véletlenül, ugyanis a brit szakembernek állítólag konkrét elképzelései vannak arról, milyen szerepkörben folytatná a pályafutását a sportágban. 

Christian Horner az Alpine tulajdonosaként térhet vissza a Forma-1-be
Christian Horner az Alpine tulajdonosaként térhet vissza a Forma-1-be
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Horner újra a Forma-1-ben? Már tárgyalásokat folytat az Alpine-nal

Bár korábban az Aston Martin és a Cadillac neve is felmerült, mint Horner lehetséges következő állomáshelye, ám a legfrissebb hírek szerint az Alpine lehet a befutó, viszont nem mint csapatfőnök folytatná, hanem tulajdonosi szerepkörben. 

A holland De Telegraaf értesülései szerint az Enstone-ban működő istálló egyik résztulajdonosa, az Otro Capital befektetési társaság a 24 százalékos részesedésének eladását fontolgatja, és a potenciális érdeklődők között Horner neve is felmerült, sőt állítólag már tárgyalnak a felek. Az amerikai befektetőcsoportban olyan sztárok vannak, mint többek között Anthony Joshua bokszoló, Rory McIlroy golfozó, vagy Ryan Reynolds színész. Horner szerepvállalása mellett szólhat, hogy jó barátja, Flavio Briatore irányítja az Alpine csapatát elnöki tanácsadóként. 

Az Alpine nehéz idényt zárt 2025-ben, mivel nem volt meg a kellő tempó az autóban, így végül az utolsó helyen végzett a F1-es konstruktőri pontversenyben. Az Alpine jövőre Mercedes motorokat fog használni, miután bejelentették, hogy a Renaulttal közösen leállítják a saját motorfejlesztési programjukat, de nem csupán a német gyártó erőforrásaira, hanem a sebességváltóira is átállnak 2026-ban.

