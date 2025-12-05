Vasárnap délután derül ki, hogy a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, illetve az egyaránt mclarenes Lando Norris és Oscar Piastri közül melyikük kaparintja meg az idei Forma-1-es vb-trófeát – a döntő futamra villanyfényben kerül sor Abu-Dzabiban.
Piastri sem ült autóba a Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj 1. szabadedzésén
Ám addig még sok minden vár ránk, elsőként az 1. szabadedzést szurkolhatták végig az F1 rajongói. Oscar Piastri nem lehetett ott az első edzésen, mivel át kellett adnia a helyét Pato O'Wardnak, ami azért hátrány lehetett számára Verstappennel és Norrisszal szemben.
Összesen egyébként kilenc állandó versenyző nem ült az autóba pénteken, többek között Arvid Lindblad, Arthur Leclerc, Luke Browning, Jak Crawford, Cian Shields, Hirakava Rjó vagy éppen Ivasza Ajumu. Gyorsan valamennyi versenyző kiment a pályára: az elején az élen Verstappen állt, majd Russell és Leclerc követte.
Az eredmények és így a sorrend természetesen folyamatosan változott, ahogy egyre jobban felgumizták a pilóták az aszfaltot. Tíz perc elteltével mér Norris volt az élen, Verstappen például már csak az ötödik volt.
Érdekesség, hogy kellemes 27 Celsius-fok volt az edzés alatt, a pályán pedig 33 fok. Ebből is látszott, hogy a 2. szabadedzés sokkal fontosabb lesz, mivel az akkori pályaviszonyok már sokkal beszédesebbek lesznek a versenyt illetően.
Az első szabadedzés feléhez érkezve Verstappen már a lágy gumikkal futott egy 1:24-493-as időt, amivel újra az élre állt. A hollandot Russell és Hülkenberg követte, aki megelőzte Hadjart, Norris csak a nyolcadik volt ekkor. A vb legnagyobb esélyese gyorsan, javított és a második helyen 26 ezreddel volt elmaradva a holland riválisától.
Az utolsó negyedórához érkezve is folyamatosan javítottak a versenyzők, Norris 1:24.485-ös idővel például elvette az első helyet Verstappentől.
Közben a pályán és a paddockban mér mos érezni lehetett a feszültséget, természetesen mindenki a vb-cím esélyeiről beszélt. A hétvége nagy kérdése az lesz, hogy Norris fel tudja-e dolgozni az esélyesség terhét, mivel neki a harmadik hely is elég, így ha csak nem történik valami nagy csoda, akkor bizony papíron simán be kell húznia a világbajnoki címet.
A hajrához érkezve nagyjából 20-24 kört tett meg a mezőny, miközben Charles Leclerc meg is pördült a pályán. A versenyzők pedig folyamatosan küzdöttek az autók pattogásával. Érdekesség, hogy a lelátók a nagy tét ellenére igencsak foghíjasak voltak, sőt, még a futamra is lehet jegyet kapni a hírek szerint.
Végül Lando Norris zárt az élen, a képzeletbeli dobogóra pedig még Max Verstappen és Charles Leclerc fért fel.
Az Abu-Dzabi Nagydíj pénteken a 2. szabadedzéssel folytatódik, az időmérő edzésre szombaton 15 órától, az 58 körös versenyre pedig vasárnap 14 órától kerül sor.
- Kapcsolódó cikkek:
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!