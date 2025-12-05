Vasárnap délután derül ki, hogy a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, illetve az egyaránt mclarenes Lando Norris és Oscar Piastri közül melyikük kaparintja meg az idei Forma-1-es vb-trófeát – a döntő futamra villanyfényben kerül sor Abu-Dzabiban.

Régen volt ennyire izgalmas a Forma-1 végjátéka

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Piastri sem ült autóba a Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj 1. szabadedzésén

Ám addig még sok minden vár ránk, elsőként az 1. szabadedzést szurkolhatták végig az F1 rajongói. Oscar Piastri nem lehetett ott az első edzésen, mivel át kellett adnia a helyét Pato O'Wardnak, ami azért hátrány lehetett számára Verstappennel és Norrisszal szemben.

Oscar watching closely from the pit wall



Rookie Pato O'Ward has taken controls of his McLaren for this session #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/POb87MdhYr — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Összesen egyébként kilenc állandó versenyző nem ült az autóba pénteken, többek között Arvid Lindblad, Arthur Leclerc, Luke Browning, Jak Crawford, Cian Shields, Hirakava Rjó vagy éppen Ivasza Ajumu. Gyorsan valamennyi versenyző kiment a pályára: az elején az élen Verstappen állt, majd Russell és Leclerc követte.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢



Our final race weekend of the year gets under way! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/fSEkMQ7Tly — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Az eredmények és így a sorrend természetesen folyamatosan változott, ahogy egyre jobban felgumizták a pilóták az aszfaltot. Tíz perc elteltével mér Norris volt az élen, Verstappen például már csak az ötödik volt.

Érdekesség, hogy kellemes 27 Celsius-fok volt az edzés alatt, a pályán pedig 33 fok. Ebből is látszott, hogy a 2. szabadedzés sokkal fontosabb lesz, mivel az akkori pályaviszonyok már sokkal beszédesebbek lesznek a versenyt illetően.

Max on the softs goes quickest as we near the halfway point in the session



FP1 TOP 10

Verstappen

Russell

Hadjar

O'Ward

Sainz

Bortoleto

Hulkenberg

Norris

Colapinto

Leclerc #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/VjAA1T8ZUy — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Az első szabadedzés feléhez érkezve Verstappen már a lágy gumikkal futott egy 1:24-493-as időt, amivel újra az élre állt. A hollandot Russell és Hülkenberg követte, aki megelőzte Hadjart, Norris csak a nyolcadik volt ekkor. A vb legnagyobb esélyese gyorsan, javított és a második helyen 26 ezreddel volt elmaradva a holland riválisától.

Az utolsó negyedórához érkezve is folyamatosan javítottak a versenyzők, Norris 1:24.485-ös idővel például elvette az első helyet Verstappentől.

Közben a pályán és a paddockban mér mos érezni lehetett a feszültséget, természetesen mindenki a vb-cím esélyeiről beszélt. A hétvége nagy kérdése az lesz, hogy Norris fel tudja-e dolgozni az esélyesség terhét, mivel neki a harmadik hely is elég, így ha csak nem történik valami nagy csoda, akkor bizony papíron simán be kell húznia a világbajnoki címet.