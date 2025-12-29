Az elmúlt években bevett szokássá vált a Forma-1-ben, hogy a csapatfőnökök a szezon zárultával összeállítják a saját top 10-es listájukat. A szavazást titkosan bonyolítják le, és a jelenlegi F1-es pontrendszer szerint pontozzák a pilótákat – vagyis 25 pont jár az első helyezettnek, 1 pont pedig a tizediknek.
A Forma-1-es csapatfőnököknél Verstappen volt a nyerő
Bár Lando Norris nyerte a 2025-ös világbajnoki címet, a csapatfőnökök Max Verstappent látták idén a legjobbnak, különösen a szezon hajrájában nyújtott elképesztő feltámadása miatt. Mint ismert, a Red Bull holland versenyzője az idény második felében robbant be, és végül csupán két ponttal maradt el a McLaren brit versenyzőjétől, aki pályafutása során először lett világbajnok.
Verstappent sorozatban ötödik alkalommal választották meg az év legjobb pilótájának, a képzeletbeli dobogóra a két McLaren-pilóta állhatott fel, Lando Norris lett a második, míg csapattársa, Oscar Piastri harmadikként zárt, akárcsak a vb-pontvadászatban. Érdekesség, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton – akit legutóbb 2019-ben véltek a legjobbnak – még a legjobb tíz közé sem fért be. Igaz, ez aligha meglepő, hiszen a 40 éves klasszis pályafutása leggyengébb szezonját produkálta idén, mivel egyetlen futamon sem tudott dobogóra állni a Ferrarival.
A 10 F1-es csapat közül idén csupán nyolc vett részt a szavazáson, a Red Bull és a Ferrari sem készített rangsort.
Íme, a 2025-ös idény 10 legjobb pilótája a csapatfőnökök szavazatai alapján:
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Oscar Piatri
- George Russell
- Fernando Alonso
- Carlos Sainz
- Charles Leclerc
- Oliver Bearman
- Isack Hadjar
- Nico Hülkenberg
