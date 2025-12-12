A 64 éves elnök 2021 óta vezeti a FIA-t, amelynek élén így második ciklusát kezdheti meg. A Nemzetközi Automobil Szövetség irányítása alá tartozik számos sorozat mellett a királykategória, a Forma-1 is.

A nemzetközi autósport, benne a Forma-1 irányítása továbbra is Mohammed ben-Szulajem kezében marad

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Második ciklusát kezdi az FIA és a Forma-1 élén

Ben-Szulajem egyedüli jelöltként indult azok után, hogy a jelöltállítási folyamat az elmúlt hónapokban komoly vitákat generált: múlt héten a svájci Laura Villars által benyújtott petícióról döntött egy francia bíróság, amely nem függesztette fel a tisztújító közgyűlést, de tárgyalást rendelt el az azt megelőző folyamat kivizsgálására. Villars szintén indulni akart az FIA elnöki posztjáért, de nem felelt meg a jelöltállításra vonatkozó követelményeknek.

Az FIA a Forma-1 mellett sok egyéb világ- és Európa-bajnoki versenysorozatot - köztük a rali-vb-t (WRC) és a hosszútávú-vb-t (WEC) - szabályozó nemzetközi testület.

A 2026-os idényben tehát számos változás (új csapatok, új erőforrások, új szabályok) mellett lesz egy dolog, ben-Szulajem személye, ami az állandóságot jelenti.