Hol vagyunk már attól, amikor Max Verstappen még 100 pontnál is nagyobb hátrányban volt Oscar Piastrihoz képest a Forma-1-es bajnokság első felében? Ma már Lando Norris vezeti a vb-pontversenyt, Verstappen mögötte második, míg Piastri csak a harmadik helyen áll, de az utolsó, Abu-dzabi-i Nagydíjon még mindkét mclarenes és a Red Bull hollandja is lehet világbajnok.
A Forma-1 legnagyobb összeomlása lehet a McLarené
A wokingi alakulat a sportvilág egyik leglátványosabb összeomlását produkálja majd, ha a csapat bajnoki címe után nem tudja megnyeretni az egyéni világbajnoki címet valamelyik versenyzőjével. A Las Vegas-i Nagydíj leintésekor még arra gondolhattunk, hogy ez innen már Lando Norris vb-je, de jött a kizárás, majd Katarban az érthetetlen csapatdöntés – miszerint az összes csapattal ellentétben csak a McLaren nem cserélt kerekeket, amikor a hetedik körben bejött a biztonsági autó, ezzel gyakorlatilag tálcán adta át a győzelmet a Red Bullnak és Max Verstappennek. Ne feledjük, a holland 104 pontra is volt már a vb-címtől idén, ez most 12 pontra zsugorodott.
A hibát a McLaren is elismerte, Andrea Stella csapatfőnök elárulta, hogy alapos vizsgálat következik – különösen azért, mert Piastri volt a döntés legnagyobb vesztese: valószínűleg egy győzelmet veszített el a rossz stratégia miatt.
„Összességében nagyon csalódást keltő az eredmény. Versenyben voltunk, Oscar meg is nyerhette volna a futamot. Megérdemelte volna. Ő volt a leggyorsabb tegnap, az időmérőn, a sprintfutamon is. Lando számára pedig teljesen reális volt a dobogó. Ehhez képest elveszítettük Oscar győzelmét és Lando dobogóját is” – mondta Stella, aki szerint nem számítottak rá, hogy mindenki más kiáll.
A döntést értékelve Lando Norris megengedő volt a csapatával, de Oscar Piastri nehezebben találta a szavakat. „Igen, egyértelmű, hogy ma este nem találtuk el a dolgot. A lehető legjobb versenyt futottam, a lehető leggyorsabban mentem, nem maradt bennem semmi. Megtettem mindent, de ma este nem jött össze. Utólag elég nyilvánvaló, mit kellett volna csinálni” – mondta Piastri.
Így jutottunk el a halálos fenyegetésekig
A McLaren áldhatja az eget, amiért Norris nem került még – két ponttal – nagyobb lemaradásba a végén, hiszen Antonelli nagy hibája után Norris az ötödik helyett a negyedik pozícióban futott be. Az indulatok igazán itt szabadultak el, ugyanis a Red Bullnál, talán a nagy adrenalinnak is köszönhetően, összeesküvés-elméleteket kezdtek el gyártani, aminek az lett a vége, hogy a mercedeses Kimi Antonelli halálos fenyegetéseket kapott.
A lavinát tulajdonképpen Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója indította el, igaz, előtt már volt egy furcsa rádióüzenet is. Marko és Verstappen versenymérnöke, Gianpiero Lambiase is azt sugallta, hogy Kimi Antonelli szándékosan engedte el Lando Norrist az utolsó körben.
„Elengedte őt. Túl feltűnő volt” – mondta Marko a Sky-nak.
Lambiase is gyanúsnak találta az esetet, és azt mondta a futamgyőztesnek rádión: „Nem tudom, mi történt Antonellivel. Úgy nézett ki, mintha egyszerűen félrehúzódott volna, és elengedte Norrist.”
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke később rendkívül élesen bírálta Markót. „Áldja meg az ég Helmutot, de ez totális és teljes nonszensz, amitől megáll az eszem. Mi a bajnokság második helyéért harcolunk, ami fontos nekünk, és Kimi egy potenciális harmadik helyért küzdött. Most komolyan: mennyire agyatlan valaki, hogy egyáltalán felvesse ezt? Nagyon felidegesít. Idegesít maga a futam, idegesít Antonelli hibája a végén, idegesít más hiba is, és erre még meghallok egy ekkora hülyeséget? Teljesen ledöbbent. Könyörgöm, miért csinálnánk ilyet? Miért avatkoznánk bele a versenyzői bajnokságba? Tényleg meg kell vizsgáltatnia magát annak, aki ilyen szellemeket lát” – fakadt ki Wolff.
A 82 éves osztráknak ennyi nem volt elég, reagált honfitársa szavaira, mondván, Antonelli tettére nincs mentség, ráadásul nem egyszer, hanem kétszer is hibázott, ugyanott a pályán, miközben nem hátráltatta az autója sérülése a fiatal olaszt.
A történet ekkorra már önálló életre kelt, Kimi Antonelli a közösségi oldalain fekete profilképet állított be, mert folyamatosan kapta a halálos fenyegetéseket a vehemens Red Bull-szurkolóktól, miközben a Mercedes az FIA-hoz fordult, miután 1000-nél is több fenyegető üzenet landol az olasz pilóta felületein.
Később Helmut Marko is úgy érezte, reagálnia kell, elismerte, hogy Antonelli nem szándékosan engedte el Lando Norrist, és visszavonta korábbi vádját.
„Nagyon alaposan visszanéztem a felvételeket. Az első esetnél (amikor Piastri előzte meg) Antonelli valóban küzdhetett volna keményebben, de a második alkalommal egyszerűen vezetési hibát követett el, semmi szándékosság nem volt benne. Sajnálom, hogy Antonelli ennyi kritikát kapott az interneten. Tisztázzuk: nem engedte el szándékosan Norrist” – osztotta meg a gondolatait Marko.
Később a Red Bull is közleményt adott ki: „Azok a kommentek, amelyek szerint Antonelli szándékosan engedte el Lando Norrist a Katari Nagydíjon, egyértelműen helytelenek. A visszajátszásokból látszik, hogy egy pillanatra elvesztette az uralmat az autó felett, és így tudta Norris megelőzni. Őszintén sajnáljuk, hogy ez online bántalmazáshoz vezetett.”
„A bántalmazás sohasem elfogadható. Köszönjük, hogy tisztáztátok a helyzetet. Találkozunk a pályán Abu-Dzabiban” – reagált a Mercedes.
Közben megérkezett az FIA együttérző közleménye is, de a vb-párharc főszereplői biztosan nem ezzel foglalkoznak.
Jöjjön egy utolsó matek
Az utolsó futam előtt Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri is lehet még világbajnok, matematikailag még mindhárman versenyben vannak.
A három pilóta közül Norris helyzete a legegyszerűbb. A szezonzáró előtt 12 pont az előnye Verstappennel szemben, 16 pont Piastri előtt.
Ha Norris dobogóra áll, a másik két versenyző már matematikailag sem előzheti meg. Ha a 4. vagy 5. helyen végez, akkor lehet bajnok, ha Verstappen nem nyer. Ha 6. helyen végez, akkor Verstappen és Piastri sem nyerhet.
Ha a 7. vagy 8. helyen végez, Verstappen maximum 3., Piastri 2. lehet. Ha a 9. helyen végez, akkor Verstappen maximum 4. lehet és Piastri nem nyerhet. Ha 10. lesz, akkor Verstappen maximum a 4., Piastri a 3. lehet. Ha Norris kiesik vagy nem szerez pontot, akkor is világbajnok lesz, ha Verstappen 4. vagy rosszabb, és Piastri 3. vagy rosszabb.
Verstappen akkor lehet világbajnok, ha a dobogón végez, különben erre nincs esélye. Ha nyer, akkor Norris maximum 4. lehet. Ha a második helyen végez, akkor Norris maximum 8., Piastri maximum 3. lehet. Ha a holland harmadik lesz, akkor Norris maximum 9., Piastri maximum 2. lehet.
Piastri csak akkor lehet bajnok, ha első vagy második lesz. Ha nyer, akkor Norris legfeljebb 5. lehet. Ha Piastri második helyen fut be, akkor Norris legfeljebb 10., Verstappen legfeljebb 4. lehet.
Az Abu-dzabi-i Nagydíj menetrendje:
- december 5., péntek: első szabadedzés 10:30-11:30, második szabadedzés 14:00-15:00
- december 6., szombat: harmadik szabadedzés 11:30-12:30, időmérő 15:00-16:00
- december 7., vasárnap: futam 14:00