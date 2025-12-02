Hol vagyunk már attól, amikor Max Verstappen még 100 pontnál is nagyobb hátrányban volt Oscar Piastrihoz képest a Forma-1-es bajnokság első felében? Ma már Lando Norris vezeti a vb-pontversenyt, Verstappen mögötte második, míg Piastri csak a harmadik helyen áll, de az utolsó, Abu-dzabi-i Nagydíjon még mindkét mclarenes és a Red Bull hollandja is lehet világbajnok.

Elbukhatja még innen a Forma-1-es vb-címet Lando Norris?

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

A Forma-1 legnagyobb összeomlása lehet a McLarené

A wokingi alakulat a sportvilág egyik leglátványosabb összeomlását produkálja majd, ha a csapat bajnoki címe után nem tudja megnyeretni az egyéni világbajnoki címet valamelyik versenyzőjével. A Las Vegas-i Nagydíj leintésekor még arra gondolhattunk, hogy ez innen már Lando Norris vb-je, de jött a kizárás, majd Katarban az érthetetlen csapatdöntés – miszerint az összes csapattal ellentétben csak a McLaren nem cserélt kerekeket, amikor a hetedik körben bejött a biztonsági autó, ezzel gyakorlatilag tálcán adta át a győzelmet a Red Bullnak és Max Verstappennek. Ne feledjük, a holland 104 pontra is volt már a vb-címtől idén, ez most 12 pontra zsugorodott.

A hibát a McLaren is elismerte, Andrea Stella csapatfőnök elárulta, hogy alapos vizsgálat következik – különösen azért, mert Piastri volt a döntés legnagyobb vesztese: valószínűleg egy győzelmet veszített el a rossz stratégia miatt.

Oscar Piastri (középen) sima futamgyőzelmet bukott el

Fotó: ALTAF QADRI / POOL

„Összességében nagyon csalódást keltő az eredmény. Versenyben voltunk, Oscar meg is nyerhette volna a futamot. Megérdemelte volna. Ő volt a leggyorsabb tegnap, az időmérőn, a sprintfutamon is. Lando számára pedig teljesen reális volt a dobogó. Ehhez képest elveszítettük Oscar győzelmét és Lando dobogóját is” – mondta Stella, aki szerint nem számítottak rá, hogy mindenki más kiáll.

A döntést értékelve Lando Norris megengedő volt a csapatával, de Oscar Piastri nehezebben találta a szavakat. „Igen, egyértelmű, hogy ma este nem találtuk el a dolgot. A lehető legjobb versenyt futottam, a lehető leggyorsabban mentem, nem maradt bennem semmi. Megtettem mindent, de ma este nem jött össze. Utólag elég nyilvánvaló, mit kellett volna csinálni” – mondta Piastri.