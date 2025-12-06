Jó előjelekkel várhatta a szombati tréninget a McLaren brit pilótája, Lando Norris, ugyanis a Forma-1-es világbajnoki pontversenyt vezető versenyző a pénteki első és második szabadedzésen is a leggyorsabb volt. Norris mögött a péntek délelőtti edzésen és a naplementében is a címvédő Max Verstappen végzett a második helyen.

Lando Norris számára jól indult a Forma-1-es szezonzáró hétvége

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Hamilton balesete miatt szakadt félbe az utolsó Forma-1-es szabadedzés

A szombati harmadik szabadedzésen napfényes körülmények fogadták a mezőnyt, ám a versenyzők többsége nem kapkodta el a körözést, Colapinto és Gasly kivételével a többség sokáig a garázsban várakozott. Negyedóra elteltével aztán Norris lágy gumikon élre állt. Sőt nem sokkal később két tizedet javítani tudott, miközben a brittől nyolcezreddel elmaradó honfitársa, Oliver Bearman jött be a második helyre.

A 60 perces edzés közel fele eltelt, mire Max Verstappen kigurult a pályára, a holland pedig azonnal átvette a vezetést. Mögötte az Aston Martin pilótája, Lance Stroll autózott ekkor a második helyen, miközben csapattársa Fernando Alonso csak a 13. helyre volt jó, a végére viszont visszacsúszott a 18. helyre.

Féltávnál aztán Lewis Hamilton megpördült és a falnak csapta a Ferrarit, így egy ideig piros zászló volt érvényben. Bár a becsapódás nem volt nagy, a hétszeres világbajok nem tudta folytatni, s hiába állt a negyedik helyen, végül csak a 14. lett.

A pálya megtisztítása után újra zöldre váltottak a bokszutca lámpái, a mezőnynek 17 perc állt a rendelkezésére. A folytatásban rohamosan javult a pálya tapadása, így folyamatosan javultak a köridők is. Miközben a két McLaren élre állt, a bokszutcában ritka baleset történt, Andrea Kimi Antonelli és a Cunoda Júki összeütközött, mivel a Mercedes versenyzőjét kiengedték a Red Bull japán pilótája elé.

Az utolsó öt percben aztán a második szabadedzésen a legjobb háromban végző George Russell állt az élre, négy ezreddel megelőzve Norrist, akit Verstappen követett.

A vb-címért versengő trióból Verstappen lemaradása 12 pont az éllovas Norristól, akit 16 pontos hátránnyal követ az összetett harmadik helyén Piastri.