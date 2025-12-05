1950-ben rögtön hárman is megnyerhették volna a bajnoki címet az első szezon utolsó futamán, méghozzá az Alfa Romeo három pilótája. Luigi Fagioli, Nino Farina, valamint Juan Manuel Fangio küzdöttek a bajnoki címért. Monzában volt a szezonzáróra: Fangio 26 ponttal vezetett Fagioli (24 pont) és Farina (22 pont) előtt, ekkoriban 8 pont járt a győzelemért. Csak a négy legjobb eredmény számított bele a bajnokságba, így egy esetleges Fagioli-győzelem csak 2 pontot ért volna, hiszen ki kellett volna váltania az egyik 6 pontos második helyét. Fagioli csak úgy lehetett volna bajnok, ha győz és övé a leggyorsabb kör is. Farina és Fangio viszont megszerezhették a teljes 8 pontot, és egy győzelem biztos világbajnoki címet jelentett volna bármelyiküknek. A verseny igazi túlélőfutam volt: 27 indulóból mindössze 7 ért célba. Bár Fangio megszerezte a pole pozíciót, kétszer is kiesett (előbb tönkrement a saját autója, majd "ellopta" egy csapattárs kocsiját, de az is feladta), így Farina szerezte meg az első Forma-1-es világbajnoki győzelmet.
A Forma-1 hőskorában még más szabályok döntöttek
1951-ben az alfás Juan Manuel Fangio és a ferraris Alberto Ascari küzdött a bajnoki címért. Ascarinak az utolsó futamon Fangio előtt kellett volna végeznie, méghozzá 1. vagy 2. helyen, hogy bajnok lehessen. Ascari csapattársa, José Froilán González is megszerezhette volna a világbajnoki címet, ha győzelmet és leggyorsabb kört ér el, és Fangio nem szerez pontot – legalábbis elméletben. A helyzetet bonyolulttá tették a szabályok, amelyek magukban foglalták a rossz eredmények felülírását, és az autócseréket. Fangio például az egyik győzelmét Fagioli autójával aratta, ami miatt Fagioli azonnal bejelentette visszavonulását. González második helyét pedig egy másik futamon épp Ascari „vette el” úgy, hogy átvette tőle az autót. Akárhogy is, a Ferrari pilótáit ismét az autók állóképessége hagyta cserben: a gyorsan kopó gumik miatt túl sok boxkiállást kellett beiktatniuk. Fangio így viszonylag könnyedén nyerte meg mind a futamot, mind a világbajnokságot.
1959-ben is hárman küzdöttek a bajnoki címért. Egy győzelem Stirling Moss vagy Tony Brooks számára is világbajnoki címet ért volna; sőt, Mossnak még egy dobogó is elég lett volna. Ehelyett Moss kiesett (abban a szezonban mindössze három futamot fejezett be), Brooks pedig csak a harmadik helyre volt képes, közvetlenül a későbbi bajnok, Jack Brabham előtt. A három rivális egyaránt 2 futamgyőzelmet szerzett a 9 versenyből álló idényben; azonban abban az évben csak az öt legjobb eredmény számított, és a 41 pilóta közül mindössze 4 versenyzőnek volt egyáltalán 5 értékelhető eredménye. Brabham volt az egyik, és az egyetlen, aki legalább öt futamon az első ötben végzett.
1964-ben a lehető ledrámaibb véget ért a szezon. Egy körrel a verseny vége előtt úgy tűnt, a világbajnoki cím Jim Clark ölébe hullott. Magabiztosan vezetett, a leintéskor pedig pontazonossággal zárt volna Graham Hill-lel, és a több győzelem révén ő lett volna a bajnok. Csakhogy Clark törékeny Lotusa nem bírta tovább: olajszivárgás miatt kiállni kényszerült, átadva ezzel a futamgyőzelem és a bajnoki cím lehetőségét Hillnek. Legalábbis így tűnt, egészen az utolsó kanyarokig. Ekkor ugyanis a Ferrari csapatutasításai – amelyeket kétségbeesett, heves zászlólengetéssel jeleztek a pálya széléről, miután gyors fejszámolással rájöttek a helyzetre – elősegítették, hogy John Surtees a 3. helyről feljöjjön egy pozíciót, ezzel pedig egy pontot vert Hillre.
Valójában Hill a szezon során egy ponttal többet gyűjtött, mint Surtees, de a szabályok szerint csak a hat legjobb eredmény számított, így veszített.
1968-ban Denny Hulme világbajnokként egy győzelemmel megvédhette volna bajnoki címét, amennyiben Jackie Stewart legfeljebb 3., Graham Hill pedig legfeljebb 6. helyen fut be. Nagyon bonyolult képletek voltak, ki, hogy lehetett volna világbajnok, de erre végül nem volt szükség, mert Stewart pontot sem szerzett, Hulme autója lángra kapott, és kiesett, így Graham Hill megnyerte a futamot – és a világbajnoki címet is Mexikóban.
1974-ben az előző évhez hasonlóan halálos baleset sokkolt az utolsó futamon, ezúttal Helmuth Koinigg vesztette életét, gyakorlatilag lefejezte egy rosszul rögzített szalagkorlát. Akkoriban egy ilyen eset miatt nem állt le a hétvége, csak Niki Lauda állt ki a halott iránti tiszteletből, de neki nem sok esélye volt a sikerre. A világbajnoki címért zajló küzdelem élén Clay Regazzoni és Emerson Fittipaldi azonos pontszámmal álltak, míg Jody Scheckternek ahhoz, hogy esélye legyen, meg kellett volna nyernie a futamot, és egyik riválisának sem szabadott volna pontot szereznie. A verseny azonban gyakorlatilag már a rajt után eldőlt: Regazzoni műszaki gondokkal küszködött, és pont nélkül zárt, Scheckter is műszaki hiba miatt kiesett, Fittipaldi pedig biztonságosan, negyedik helyen ért célba és megszerezte a vb-címet.
1981-ben Las Vegasban dőlt el a bajnoki cím sorsa. Jacques Laffite számára az első két hely vb-címet ért volna, ellenkező esetben Carlos Reutemann és Nelson Piquet közül az előrébb végző pilóta ünnepelhetett volna. Regeteg forgatókönyv volt, extrém esetben hármas holtverseny is lehetett volna. Végül Reutemann indulhatott a pole-ból, de csapattársa már a rajtnál megelőzte és technikai hibák miatt elkezdett visszacsúszni. Laffite nem tudott az élmezőnybe kerülni, Reutemann pedig csak kiütni próbálta Piquet-t – utóbbi elmondása szerint –, de egy ötödik hely is elég lett végül a brazil vb-címéhez.
Egy évvel később is hárman mehettek volna a vb-címért, de Las Vegasban az utolsó futamon csak ketten tudtak rajthoz állni.
Keke Rosberg mindössze három ponttal vezetett Didier Pironi előtt, John Watson pedig további hat ponttal maradt el tőle. Pironi úgy volt még mindig vb-esélyes, hogy a szezon során egy súlyos balesetben – amely nagyon hasonlított ahhoz, amelyben csapattársa, Gilles Villeneuve életét vesztette – katasztrofális lábsérüléseket szenvedett, és zsinórban három futamot kihagyott. Watson rossz rajtot vett, ám hatalmasat küzdve a 12. helyről egészen a 2. pozícióig kapaszkodott fel. Hőstette azonban hiábavaló volt, ugyanis Rosberg 5. helye önmagában elég volt a világbajnoki címhez. Rosberg Mike Hawthorn után a második pilóta lett, aki úgy nyert világbajnoki címet, hogy mindössze egyetlen futamot nyert az adott évben, Pironi pedig soha nem ült már F1-es autóba.