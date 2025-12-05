1950-ben rögtön hárman is megnyerhették volna a bajnoki címet az első szezon utolsó futamán, méghozzá az Alfa Romeo három pilótája. Luigi Fagioli, Nino Farina, valamint Juan Manuel Fangio küzdöttek a bajnoki címért. Monzában volt a szezonzáróra: Fangio 26 ponttal vezetett Fagioli (24 pont) és Farina (22 pont) előtt, ekkoriban 8 pont járt a győzelemért. Csak a négy legjobb eredmény számított bele a bajnokságba, így egy esetleges Fagioli-győzelem csak 2 pontot ért volna, hiszen ki kellett volna váltania az egyik 6 pontos második helyét. Fagioli csak úgy lehetett volna bajnok, ha győz és övé a leggyorsabb kör is. Farina és Fangio viszont megszerezhették a teljes 8 pontot, és egy győzelem biztos világbajnoki címet jelentett volna bármelyiküknek. A verseny igazi túlélőfutam volt: 27 indulóból mindössze 7 ért célba. Bár Fangio megszerezte a pole pozíciót, kétszer is kiesett (előbb tönkrement a saját autója, majd "ellopta" egy csapattárs kocsiját, de az is feladta), így Farina szerezte meg az első Forma-1-es világbajnoki győzelmet.

Juan Manuel Fangio 1951-ben lett először Forma-1-es világbajnok

Fotó: - / AFP

A Forma-1 hőskorában még más szabályok döntöttek

1951-ben az alfás Juan Manuel Fangio és a ferraris Alberto Ascari küzdött a bajnoki címért. Ascarinak az utolsó futamon Fangio előtt kellett volna végeznie, méghozzá 1. vagy 2. helyen, hogy bajnok lehessen. Ascari csapattársa, José Froilán González is megszerezhette volna a világbajnoki címet, ha győzelmet és leggyorsabb kört ér el, és Fangio nem szerez pontot – legalábbis elméletben. A helyzetet bonyolulttá tették a szabályok, amelyek magukban foglalták a rossz eredmények felülírását, és az autócseréket. Fangio például az egyik győzelmét Fagioli autójával aratta, ami miatt Fagioli azonnal bejelentette visszavonulását. González második helyét pedig egy másik futamon épp Ascari „vette el” úgy, hogy átvette tőle az autót. Akárhogy is, a Ferrari pilótáit ismét az autók állóképessége hagyta cserben: a gyorsan kopó gumik miatt túl sok boxkiállást kellett beiktatniuk. Fangio így viszonylag könnyedén nyerte meg mind a futamot, mind a világbajnokságot.