A 2026-os szezon kezdetéig van még egy kis idő, igaz, az új autók bemutatása már januárban elkezdődik. A Forma-1 illetékesei a hivatalos X-oldalukon egy parádés képpel kívánnak mindenkinek boldog karácsonyt.
Karácsony első napján beszámoltunk arról az Origón, hogy a Verstappen Racing jelentős erőfeszítéseket tesz a 2026-os szezonra készülve: a csapat többéves együttműködést kötött a Mercedes-AMG Motorsporttal, és a jövőben a német gyártó GT3-as autóival áll rajthoz a GT World Challenge Europe sorozatban. A váltás új fejezetet nyit Max Verstappen versenyprogramjában, amely továbbra is a nemzetközi GT-mezőny élvonalát célozza meg. Természetesen az élet ilyenkor sem áll meg, bár a Forma-1 kommunikációs emberei most karácsony alkalmából üzentek minden rajongónak.
A Forma-1 illetékesei boldog karácsonyt kívánnak
Az alábbi, meglehetősen kreatív képpel kívánnak a Forma-1-ben dolgozók mindenkinek boldog karácsonyt.
