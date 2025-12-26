Karácsony első napján beszámoltunk arról az Origón, hogy a Verstappen Racing jelentős erőfeszítéseket tesz a 2026-os szezonra készülve: a csapat többéves együttműködést kötött a Mercedes-AMG Motorsporttal, és a jövőben a német gyártó GT3-as autóival áll rajthoz a GT World Challenge Europe sorozatban. A váltás új fejezetet nyit Max Verstappen versenyprogramjában, amely továbbra is a nemzetközi GT-mezőny élvonalát célozza meg. Természetesen az élet ilyenkor sem áll meg, bár a Forma-1 kommunikációs emberei most karácsony alkalmából üzentek minden rajongónak.

Verstappenre is komoly kihívások várnak a Forma-1-ben

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

A Forma-1 illetékesei boldog karácsonyt kívánnak

Az alábbi, meglehetősen kreatív képpel kívánnak a Forma-1-ben dolgozók mindenkinek boldog karácsonyt.