Lando Norris hivatalosan is átvette a bajnoki trófeát, miután 2025-ös Forma-1-es világbajnok lett. Az F1 világbajnokainak trófeáját hagyományosan csak az idény végén, az FIA díjátadó gáláján adják át, amelyet idén Taskentben rendeztek meg.

Lando Norris megkapta a Forma-1-es világbajnoki trófeát

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Forma-1 új világbajnokot avatott

Az 1995-ben elkészült ezüst trófeán az eddigi 34 világbajnok aláírása szerepel, Norris nevét és aláírását pedig még az ünnepség előtt gravírozták rá. Norris lett a 35. versenyző, aki világbajnoki címet nyert a Forma-1 76 idényes történetében.

A trófea a birtokában marad egészen jövő ilyenkorig, amikor vissza kell adnia, hogy rákerüljön a 2026-os világbajnok neve és aláírása.

A McLaren szintén átvehette a konstruktőri világbajnoki trófeát, amelyet tizedik alkalommal díszít a csapat logója. Oscar Piastri átvette a harmadik helyezettnek járó trófeát is. A második helyen végzett Max Verstappen betegség miatt nem vett részt az eseményen.

Lando Norris, you are a World Champion! 👏



Tonight, Lando picked up his Drivers' Championship trophy at the FIA Awards 💪#F1 #Formula1 pic.twitter.com/blcMZxBsCe — Formula 1 (@F1) December 12, 2025

Max Verstappen betegség miatt lemondta részvételét egy szimulátoros verseny döntőjén is, amit szombaton rendeznek Madridban.

Az FIA elnöke, Mohammed Ben Szulajem tréfásan 5000 eurós pénzbírságot „szabott ki” Lando Norrisra, miután az F1 világbajnoka elejtett egy káromkodást az FIA díjátadó ünnepségén.

Amikor Norris a színpadra lépett, Ben Szulajem először kissé összeborzolta a haját, majd felkérte a McLaren versenyzőjét, hogy ossza meg gondolatait. Ekkor hangzott el a káromkodás – miközben Ben Szulajem köztudottan szeretné visszaszorítani a versenyzők káromkodását a pályán kívül.

„Oscar egyáltalán nem könnyítette meg az életemet, és az elmúlt három évben fantasztikus rivalizálás és versengés volt köztünk. Nyilván a szezon második felében Max is felzárkózott, nyomást gyakorolt mindkettőnkre, sőt az egész csapatra, és volt néhány nagyszerű pillanatunk. Természetesen voltak nagy győzelmeink is – Monacóban és Silverstone-ban nyerni álomszerű volt –, de voltak hibáink és elb…..sink is… ezt mondhatom itt?” – kérdezte nevetve Norris.

„Ó, bocsánat, ezért megbírságolnak, de most már rögtön ki is fizethetem. Mindenesetre volt bőven hibánk és nehéz pillanatunk, de végül minden megérte, és mindez a történet része.”