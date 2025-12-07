A McLaren brit pilótája a kerékcseréje után próbálta megelőzni a Red Bull-os Cunoda Jukit, aki igyekezett feltartani Lando Norrist. Cunodának rádión is szólt a Red Bull, hogy tegyen meg mindent, hiszen csapattársa, Max Verstappen is versenyben volt a Forma-1 világbajnoki címéért.

Lando Norris lett a Forma-1 új világbajnoka

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

A Forma-1-ben új világbajnokot avattak

A célegyenesben Cunoda többször is irányt váltott védekezés közben, Norris pedig a belső íven próbált előzni – ám a manőver során a pályát elhagyva ment el mellette. Emiatt az FIA mindkét versenyzőt vizsgálat alá vonta: Cunodát azért, mert leszorította ellenfelét a pályáról, Norrist pedig azért, mert pályaelhagyással szerzett előnyt. Norris autójának mind a négy kereke egyértelműen elhagyta a pályát.

A vége az lett, hogy Cunoda öt másodperces időbüntetést kapott, amiért többször is irányt váltott védekezés közben, végül Norris nem kapott büntetést. A végén az sem számított volna, ha Norris büntetést kap, mert Charles Leclerc hét másodperccel mögötte ért be negyedikként, de az eset után a monacói pilóta még bőven öt másodpercen belül volt Norrishoz képest.

A Forma-1 új bajnoka a leintés után elmondta, a csapata nem is szólt arról, hogy vizsgálták az esetét.

Az FIA hivatalos indoklása

A stewardok áttekintették a telemetriai adatokat, a kamerafelvételeket és az autók fedélzeti videóit, majd az alábbi döntést hozták:

„A 4-es rajtszámú autó (Norris) a pályán kívül előzte meg a 22-est (Cunoda). Ez azonban azért történt, mert a 22-es autó többször is irányt váltott a védekezés során. Ha a 22-es nem tesz több mozdulatot, a 4-es autó a pályán belül is megelőzte volna, de a versenyző kénytelen volt elkerülni az ütközést, ezért hagyta el a pályát. Az irányelvek szerint ha egy autót lekényszerítenek a pályáról, az nem számít pályaelhagyással szerzett előnynek. Bár technikailag az előzés a pályán kívül történt, a fenti körülményekre tekintettel nem teszünk további lépéseket” – olvasható az indoklásban.