Az amerikai istálló, amelyet a General Motors támogat, és amelyet a korábbi Marussia sportigazgatója, Graeme Lowdon vezet, a következő szezonban csatlakozik a Forma-1-es mezőnyhöz 11. csapatként. A csapat nemrég jelentette be két versenyzőjét: a többszörös futamgyőztes Valtteri Bottast és Sergio Perezt, míg az IndyCar-sztár Colton Herta tesztpilótaként segíti majd a csapatot, amely mindenkinél hamarabb tudott elkezdeni készülni a 2026-os szezonra.
A Forma-1 a Super Bowlt sem hagjya ki
Szerdán, néhány nappal a 2025-ös idényzáró Abu-dzabi Nagydíj előtt, a Cadillac a közösségi médiában osztotta meg F1-es projektjének legújabb fejleményét. Egy különleges grafika és a mellékelt bejelentés szerint a Cadillac 2026-os színeit február 8-án, a Super Bowl közvetítése alatt mutatja be – ez az NFL éves bajnoki döntője.
A Cadillac festésének bemutatóját követően január 26–30. között privát tesztet tart a Circuit de Barcelona-Catalunya versenypályán, ahol a csapatok először próbálják ki a 2026-os szabályok szerint épített autóikat.
A második tesztet február 11–13. között rendezik Bahreinben, majd február 18–20. között újabb teszt következik ugyanott.
Ezután a Cadillac Ausztráliába utazik, ahol március 6–8. között bemutatkozik első F1-es versenyhétvégéjén.