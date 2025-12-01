Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója kemény vádat fogalmazott meg Kimi Antonellivel szemben a késői hibája után. Helmut Marko azt állította, hogy a Mercedes versenyzője, Kimi Antonelli szándékosan engedte el Lando Norrist a Katari Nagydíj utolsó körében, aki az ötödik helyett így a negyedik helyet szerezte meg, amivel két pontot menteni tudott az utolsó pillanatokban, így kedvezőbb helyzetből várja a Forma-1-es szezon utolsó versenyhétvégéjét.

A McLaren újabb hibája a Forma-1-es bajnoki címükbe is kerülhet

Fotó: MOHAMMED DABBOUS / ANADOLU

Ilyen évzáróra senki sem számított, őrült izgalmak a Forma-1-ben

Kimi Antonelli a negyedik helyen haladt Norris második kiállása után (a 44. körben), és egészen az 56. körig feltartotta a McLarent. Ott azonban hibázott a 9-es kanyarban, emiatt a 10-es kanyarban kisodródott, és Norris elment mellette, megszerezve a negyedik helyet, ami két extra pontot jelentett neki a világbajnoki küzdelemben, miközben Max Verstappen megnyerte a futamot.

A történteket értékelve Marko úgy érezte, Antonelli szándékosan cselekedett:

„Elengedte őt. Túl feltűnő volt” – mondta Marko a Sky-nak.

Verstappen mérnöke, Gianpiero Lambiase is gyanúsnak találta az esetet, és azt mondta a futamgyőztesnek rádión: „Nem tudom, mi történt Antonellivel. Úgy nézett ki, mintha egyszerűen félrehúzódott volna, és elengedte Norris-t.”

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke később rendkívül élesen bírálta Markót. „Áldja meg az ég Helmutot, de ez totális és teljes nonszensz, amitől megáll az eszem. „Mi a bajnokság második helyéért harcolunk, ami fontos nekünk, és Kimi egy potenciális 3. helyért küzdött. Most komolyan: mennyire agyatlan valaki, hogy egyáltalán felvesse ezt? Nagyon felidegesít. Idegesít maga a futam, idegesít Antonelli hibája a végén, idegesít más hiba is, és erre még meghallok egy ekkora hülyeséget? Teljesen ledöbbent. Könyörgöm, miért csinálnánk ilyet? Miért avatkoznánk bele a versenyzői bajnokságba? Tényleg meg kell vizsgáltatnia magát annak, aki ilyen szellemeket lát” – fakadt ki Wolff.

Még mindig Lando Norris a vb-cím fő esélyese

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

„Jó döntés volt kiállni a biztonsági autó alatt, utána a tempónkkal tartani tudtuk a lépést a McLarenekkel. Max nagyon precízen számolt. Pontosan olyan gyorsan ment, amennyire szükség volt ahhoz, hogy Piastri ne tudjon közelebb kerülni” – értékelte Marko Verstappen sikerét.