Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója kemény vádat fogalmazott meg Kimi Antonellivel szemben a késői hibája után. Helmut Marko azt állította, hogy a Mercedes versenyzője, Kimi Antonelli szándékosan engedte el Lando Norrist a Katari Nagydíj utolsó körében, aki az ötödik helyett így a negyedik helyet szerezte meg, amivel két pontot menteni tudott az utolsó pillanatokban, így kedvezőbb helyzetből várja a Forma-1-es szezon utolsó versenyhétvégéjét.
Ilyen évzáróra senki sem számított, őrült izgalmak a Forma-1-ben
Kimi Antonelli a negyedik helyen haladt Norris második kiállása után (a 44. körben), és egészen az 56. körig feltartotta a McLarent. Ott azonban hibázott a 9-es kanyarban, emiatt a 10-es kanyarban kisodródott, és Norris elment mellette, megszerezve a negyedik helyet, ami két extra pontot jelentett neki a világbajnoki küzdelemben, miközben Max Verstappen megnyerte a futamot.
A történteket értékelve Marko úgy érezte, Antonelli szándékosan cselekedett:
„Elengedte őt. Túl feltűnő volt” – mondta Marko a Sky-nak.
Verstappen mérnöke, Gianpiero Lambiase is gyanúsnak találta az esetet, és azt mondta a futamgyőztesnek rádión: „Nem tudom, mi történt Antonellivel. Úgy nézett ki, mintha egyszerűen félrehúzódott volna, és elengedte Norris-t.”
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke később rendkívül élesen bírálta Markót. „Áldja meg az ég Helmutot, de ez totális és teljes nonszensz, amitől megáll az eszem. „Mi a bajnokság második helyéért harcolunk, ami fontos nekünk, és Kimi egy potenciális 3. helyért küzdött. Most komolyan: mennyire agyatlan valaki, hogy egyáltalán felvesse ezt? Nagyon felidegesít. Idegesít maga a futam, idegesít Antonelli hibája a végén, idegesít más hiba is, és erre még meghallok egy ekkora hülyeséget? Teljesen ledöbbent. Könyörgöm, miért csinálnánk ilyet? Miért avatkoznánk bele a versenyzői bajnokságba? Tényleg meg kell vizsgáltatnia magát annak, aki ilyen szellemeket lát” – fakadt ki Wolff.
„Jó döntés volt kiállni a biztonsági autó alatt, utána a tempónkkal tartani tudtuk a lépést a McLarenekkel. Max nagyon precízen számolt. Pontosan olyan gyorsan ment, amennyire szükség volt ahhoz, hogy Piastri ne tudjon közelebb kerülni” – értékelte Marko Verstappen sikerét.
Markót ugyanakkor meglepte, hogy a McLaren nem állt ki kerékcserére: „Meglepődtünk, de pozitívan. Gyorsan átgondoltuk a további stratégiát. Így azt gondolom, hogy a megfelelő időben végrehajtott első kiállással gyakorlatilag bebiztosítottuk a győzelmet.”
Hibázott a McLaren?
Igen, és ezt a csapat is elismerte. A Katari Nagydíjon a 7. körben jött be a pályára a biztonsági autó Nico Hülkenberg balesete után, ami kisebb káoszt okozott és a két McLaren kivételével mindenki kereket cserélt. Piastri tökéletesen rajtolt, és az első körökben magabiztosan vezetett, amikor minden megváltozott.
Mivel minden gumiszettet maximum 25 körig lehetett használni, minden pilóta kiállt kerékcserére. A mezőny tömeges kiállása teljesen váratlanul érte a McLarent, Andrea Stella csapatfőnök pedig megerősítette: a nem kiállás tudatos döntés volt, ami végül lehetővé tette, hogy Max Verstappen megszerezze a futamgyőzelmet.
Stella elárulta, hogy alapos vizsgálat következik – különösen azért, mert Piastri volt a döntés legnagyobb vesztese: gyakorlatilag tálcán nyújtott győzelmet veszített el a rossz stratégia miatt.
„Összességében nagyon csalódást keltő az eredmény. Versenyben voltunk, Oscar meg is nyerhette volna a futamot. Megérdemelte volna. Ő volt a leggyorsabb tegnap, az időmérőn, a sprintfutamon is. Lando számára pedig teljesen reális volt a dobogó. Ehhez képest elveszítettük Oscar győzelmét és Lando dobogóját is. Ez egyértelműen nem az az eredmény, amit szerettünk volna. Ezt a döntésünket át kell vizsgálnunk” – mondta Stella.
„Döntés volt, hogy nem állunk ki. Őszintén szólva nem számítottunk rá, hogy mindenki más kiáll. Nyilván amikor mindenki mögötted kiáll, akkor rögtön világos, hogy az lett volna a helyes lépés. „Ha mindkét autót kihozzuk, Lando időt veszített volna a dupla kiállás miatt – ezt is figyelembe kellett venni, de a fő ok az volt, hogy nem számítottunk arra, hogy mindenki kiáll. Tehát döntés volt – de tény, hogy nem a helyes döntés” – ismerte be a csapatfőnök.
A döntést értékelve Lando Norris megengedő volt a csapatával.
„Sok mindent csinálhattunk volna másképp, de nem tettük, azt csináltuk, amit helyesnek gondoltunk. Valószínűleg mindkettőnknek ki kellett volna állnia a biztonsági autó alatt, de engem akkor is hátrány ért volna, mert dupla kiállás lett volna, és időt veszítettem volna – bár pozíciót valószínűleg nem. Ezt át fogjuk beszélni és felülvizsgálni, de bíznom kell abban, hogy a csapat helyes döntéseket hoz – és ma is így tettem.”
„Ugyanaz, mint minden hétvégén. Én megpróbálom legyőzni őket, ők megpróbálnak engem legyőzni. Nem más ez, csak szeretnék lefeküdni aludni. Nem tudok már mit tenni. Nem ez volt a legjobb napunk, sem a legjobb hétvégénk, de a korábbi eredményeim nagyon jók voltak” – mondta Norris a futam után.
Csapattársa, Oscar Piastri nehezebben emésztette meg a történteket. Az ausztrál második kiállása után ugyan visszajött a második helyre, de túl messze volt Verstappentől ahhoz, hogy utolérje a négyszeres világbajnokot.
A futam után Piastri szinte szóhoz sem jutott, amikor rákérdeztek, hogy a McLaren hibát követett-e el azzal, hogy nem hívták ki őket a boxba a safety car alatt.
„Igen, egyértelmű, hogy ma este nem találtuk el a dolgot. A lehető legjobb versenyt futottam, a lehető leggyorsabban mentem, nem maradt bennem semmi. Megtettem mindent, de ma este nem jött össze. Utólag elég nyilvánvaló, mit kellett volna csinálni. De ezt biztosan meg fogjuk beszélni csapatként” – mondta Piastri.
Eközben Max Verstappen egyértelmű üzenetet küldött az utolsó, Abu-dzabi-i Nagydíj előtt. Verstappen 70. futamgyőzelme után világossá tette, hogy Abu-Dzabiban minden nyitott.
„Hihetetlen verseny volt számunkra, jó döntés volt kiállni a safety car alatt – okos húzás volt. A végsőkig harcban maradunk. Amikor láttam, hogy ők nem állnak ki, azt gondoltam: Érdekes döntés. Tudtam, hogy előnybe kerülünk, de így is vigyázni kellett a gumikra. Minden lehetséges, meglátjuk, mi lesz, de nem aggódom túl sokat” – mondta a holland, akinek 396 pontja van, így megelőzte Piastrit, akinek 392 pontja van, de a vb-pontversenyt továbbra is Norris vezeti, aki az utolsó pillanatban szerzett plusz két ponttal 408 ponttal áll.
Ez azt jelenti, Abu-Dzabiban egy futamgyőzelemmel biztos lenne Norris vb-címe, de egy harmadik hellyel is ő lenne a világbajnok, akkor is, ha a riválisai előtte végeznek. Amennyiben Verstappen nyeri a futamot, akkor Norris nem maradhat le a dobogóról.
Hétvégén jön tehát az év utolsó futama, az Abu-dzabi-i Nagydíj, ahol eldől majd a világbajnoki cím sorsa.
