Rendkívüli!

Őrületes izgalmakat hozott az utolsó előtti versenyhétvége a Forma-1-ben, így a világbajnoki cím sorsa még mindig nyitott. Max Verstappen győzelmével és a McLaren hibájával a Red Bull még mindig kiénekelheti a sajtot a McLarenek szájából, de a siker nem tökéletes, mert többen is arra gyanakszanak, hogy egy harmadik csapat is beleszólt a Forma-1-es világbajnoki cím sorsába.

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója kemény vádat fogalmazott meg Kimi Antonellivel szemben a késői hibája után. Helmut Marko azt állította, hogy a Mercedes versenyzője, Kimi Antonelli szándékosan engedte el Lando Norrist a Katari Nagydíj utolsó körében, aki az ötödik helyett így a negyedik helyet szerezte meg, amivel két pontot menteni tudott az utolsó pillanatokban, így kedvezőbb helyzetből várja a Forma-1-es szezon utolsó versenyhétvégéjét.

A McLaren újabb hibája a Forma-1-es bajnoki címükbe is kerülhet
A McLaren újabb hibája a Forma-1-es bajnoki címükbe is kerülhet
Fotó: MOHAMMED DABBOUS / ANADOLU

Ilyen évzáróra senki sem számított, őrült izgalmak a Forma-1-ben

Kimi Antonelli a negyedik helyen haladt Norris második kiállása után (a 44. körben), és egészen az 56. körig feltartotta a McLarent. Ott azonban hibázott a 9-es kanyarban, emiatt a 10-es kanyarban kisodródott, és Norris elment mellette, megszerezve a negyedik helyet, ami két extra pontot jelentett neki a világbajnoki küzdelemben, miközben Max Verstappen megnyerte a futamot.

A történteket értékelve Marko úgy érezte, Antonelli szándékosan cselekedett: 

„Elengedte őt. Túl feltűnő volt” – mondta Marko a Sky-nak. 

Verstappen mérnöke, Gianpiero Lambiase is gyanúsnak találta az esetet, és azt mondta a futamgyőztesnek rádión: „Nem tudom, mi történt Antonellivel. Úgy nézett ki, mintha egyszerűen félrehúzódott volna, és elengedte Norris-t.”

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke később rendkívül élesen bírálta Markót. „Áldja meg az ég Helmutot, de ez totális és teljes nonszensz, amitől megáll az eszem. „Mi a bajnokság második helyéért harcolunk, ami fontos nekünk, és Kimi egy potenciális 3. helyért küzdött. Most komolyan: mennyire agyatlan valaki, hogy egyáltalán felvesse ezt? Nagyon felidegesít. Idegesít maga a futam, idegesít Antonelli hibája a végén, idegesít más hiba is, és erre még meghallok egy ekkora hülyeséget? Teljesen ledöbbent. Könyörgöm, miért csinálnánk ilyet? Miért avatkoznánk bele a versenyzői bajnokságba? Tényleg meg kell vizsgáltatnia magát annak, aki ilyen szellemeket lát” – fakadt ki Wolff.

Lando Norris of McLaren before Sprint ahead of the Formula 1 Grand Prix of Qatar at Lusail International Circuit in Lusail, Qatar on November 29, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Még mindig Lando Norris a vb-cím fő esélyese
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

„Jó döntés volt kiállni a biztonsági autó alatt, utána a tempónkkal tartani tudtuk a lépést a McLarenekkel. Max nagyon precízen számolt. Pontosan olyan gyorsan ment, amennyire szükség volt ahhoz, hogy Piastri ne tudjon közelebb kerülni” – értékelte Marko Verstappen sikerét.

Markót ugyanakkor meglepte, hogy a McLaren nem állt ki kerékcserére: „Meglepődtünk, de pozitívan. Gyorsan átgondoltuk a további stratégiát. Így azt gondolom, hogy a megfelelő időben végrehajtott első kiállással gyakorlatilag bebiztosítottuk a győzelmet.”

Hibázott a McLaren?

Igen, és ezt a csapat is elismerte. A Katari Nagydíjon a 7. körben jött be a pályára a biztonsági autó Nico Hülkenberg balesete után, ami kisebb káoszt okozott és a két McLaren kivételével mindenki kereket cserélt. Piastri tökéletesen rajtolt, és az első körökben magabiztosan vezetett, amikor minden megváltozott.

Mivel minden gumiszettet maximum 25 körig lehetett használni, minden pilóta kiállt kerékcserére. A mezőny tömeges kiállása teljesen váratlanul érte a McLarent, Andrea Stella csapatfőnök pedig megerősítette: a nem kiállás tudatos döntés volt, ami végül lehetővé tette, hogy Max Verstappen megszerezze a futamgyőzelmet.

Stella elárulta, hogy alapos vizsgálat következik – különösen azért, mert Piastri volt a döntés legnagyobb vesztese: gyakorlatilag tálcán nyújtott győzelmet veszített el a rossz stratégia miatt.

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen (L), McLaren's Australian driver Oscar Piastri, (C) and Williams' Spanish driver Carlos Sainz give a pre podium interview after the Formula One Qatar Grand Prix at the Lusail International Circuit in Lusail on November 30, 2025. (Photo by Altaf Qadri / POOL / AFP)
Oscar Piastri (középen) sima futamgyőzelmet bukott el
Fotó: ALTAF QADRI / POOL

„Összességében nagyon csalódást keltő az eredmény. Versenyben voltunk, Oscar meg is nyerhette volna a futamot. Megérdemelte volna. Ő volt a leggyorsabb tegnap, az időmérőn, a sprintfutamon is. Lando számára pedig teljesen reális volt a dobogó. Ehhez képest elveszítettük Oscar győzelmét és Lando dobogóját is. Ez egyértelműen nem az az eredmény, amit szerettünk volna. Ezt a döntésünket át kell vizsgálnunk” – mondta Stella.

„Döntés volt, hogy nem állunk ki. Őszintén szólva nem számítottunk rá, hogy mindenki más kiáll. Nyilván amikor mindenki mögötted kiáll, akkor rögtön világos, hogy az lett volna a helyes lépés. „Ha mindkét autót kihozzuk, Lando időt veszített volna a dupla kiállás miatt – ezt is figyelembe kellett venni, de a fő ok az volt, hogy nem számítottunk arra, hogy mindenki kiáll. Tehát döntés volt – de tény, hogy nem a helyes döntés” – ismerte be a csapatfőnök.

A döntést értékelve Lando Norris megengedő volt a csapatával.

„Sok mindent csinálhattunk volna másképp, de nem tettük, azt csináltuk, amit helyesnek gondoltunk. Valószínűleg mindkettőnknek ki kellett volna állnia a biztonsági autó alatt, de engem akkor is hátrány ért volna, mert dupla kiállás lett volna, és időt veszítettem volna – bár pozíciót valószínűleg nem. Ezt át fogjuk beszélni és felülvizsgálni, de bíznom kell abban, hogy a csapat helyes döntéseket hoz – és ma is így tettem.”

„Ugyanaz, mint minden hétvégén. Én megpróbálom legyőzni őket, ők megpróbálnak engem legyőzni. Nem más ez, csak szeretnék lefeküdni aludni. Nem tudok már mit tenni. Nem ez volt a legjobb napunk, sem a legjobb hétvégénk, de a korábbi eredményeim nagyon jók voltak” – mondta Norris a futam után.

Csapattársa, Oscar Piastri nehezebben emésztette meg a történteket. Az ausztrál második kiállása után ugyan visszajött a második helyre, de túl messze volt Verstappentől ahhoz, hogy utolérje a négyszeres világbajnokot.

A futam után Piastri szinte szóhoz sem jutott, amikor rákérdeztek, hogy a McLaren hibát követett-e el azzal, hogy nem hívták ki őket a boxba a safety car alatt.

„Igen, egyértelmű, hogy ma este nem találtuk el a dolgot. A lehető legjobb versenyt futottam, a lehető leggyorsabban mentem, nem maradt bennem semmi. Megtettem mindent, de ma este nem jött össze. Utólag elég nyilvánvaló, mit kellett volna csinálni. De ezt biztosan meg fogjuk beszélni csapatként” – mondta Piastri.

Eközben Max Verstappen egyértelmű üzenetet küldött az utolsó, Abu-dzabi-i Nagydíj előtt. Verstappen 70. futamgyőzelme után világossá tette, hogy Abu-Dzabiban minden nyitott.

DOHA, QATAR - NOVEMBER 30: Max Verstappen of Red Bull poses for a photo on the podium after winning the Qatar Grand Prix, the 23rd round of the Formula 1 World Championship, at the Lusail International Circuit in Doha, Qatar on November 30, 2025. The Red Bull driver claimed his seventh victory of the season and the 70th win of his career. Mohammed Dabbous / Anadolu (Photo by Mohammed Dabbous / Anadolu via AFP)
Verstappen sikerével továbbra is versenyben van a vb-címért
Fotó: MOHAMMED DABBOUS / ANADOLU

„Hihetetlen verseny volt számunkra, jó döntés volt kiállni a safety car alatt – okos húzás volt. A végsőkig harcban maradunk. Amikor láttam, hogy ők nem állnak ki, azt gondoltam: Érdekes döntés. Tudtam, hogy előnybe kerülünk, de így is vigyázni kellett a gumikra. Minden lehetséges, meglátjuk, mi lesz, de nem aggódom túl sokat” – mondta a holland, akinek 396 pontja van, így megelőzte Piastrit, akinek 392 pontja van, de a vb-pontversenyt továbbra is Norris vezeti, aki az utolsó pillanatban szerzett plusz két ponttal 408 ponttal áll.

Ez azt jelenti, Abu-Dzabiban egy futamgyőzelemmel biztos lenne Norris vb-címe, de egy harmadik hellyel is ő lenne a világbajnok, akkor is, ha a riválisai előtte végeznek. Amennyiben Verstappen nyeri a futamot, akkor Norris nem maradhat le a dobogóról. 

Hétvégén jön tehát az év utolsó futama, az Abu-dzabi-i Nagydíj, ahol eldől majd a világbajnoki cím sorsa.

