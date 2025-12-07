A holland versenyző augusztusban, a Holland Nagydíj után még 104 ponttal volt lemaradva a világbajnoki pontverseny első helyéhez képest, végül csak két ponttal kapott ki. Verstappen és a Red Bull elképesztő hajrát mutattak be: Olaszország és Katar között nyolc futamból ötöt megnyertek, miközben a McLaren több hibát is elkövetett, de a Forma-1-es vb-címet „nem tudta elveszíteni”.

Max Verstppen egy futamgyőzelemmel adta át a Forma-1 trónját

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Lando Norris a Forma-1 új királya, de Verstappen is büszke

Verstappen mindössze 12 pontos hátránnyal érkezett meg az Abu-dzabi szezonzáróra. A pole pozíció megszerzése és a látványosan domináns futamgyőzelem ellenére azonban nem sikerült fordítania – Norris harmadik helye elég volt számára a bajnoki címhez.

„Jól érzem magam. Előre felkészültem arra, hogy ilyen is lehet a vége, hiszen kellett volna egy kis szerencse is, hogy megnyerjük a bajnokságot. A saját oldalunkról mindent maximalizáltunk: pole, győzelem, ráadásul domináns módon. Ez ellen nem lehet mit tenni. Persze, fájdalmasnak tűnik két ponttal elveszíteni a vb-t, de ha megnézem, honnan jöttünk vissza Zandvoort óta – több mint száz pontos hátrányból –, akkor ez egyáltalán nem rossz” – mondta a holland, aki a csapatát is méltatta.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Könnyen feladhattuk volna, amikor ilyen messze voltunk. De ez a csapat nem ilyen. Megkerestük a problémákat, dolgoztunk rajtuk, és ez a fordítás egyszerűen élvezetes volt. Nem nyertük meg a bajnokságot – ez van, ilyen az élet. Nem leszek túl szomorú emiatt. Büszke vagyok az emberekre, akikkel dolgozom, ők a második családom. A szezon második felét megünnepeljük, és jövőre úgyis mindenki tiszta lappal kezd.”

Piastri volt a csalódottabb a két ”vesztes” közül

Oscar Piastri sportszerűen gratulált a világbajnok Norrisnak, aki sírva fogta fel, mit ért el

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Oscar Piastri a második helyen ért célba Abu-Dzabiban, de ezzel együtt 13 ponttal lemaradt az első világbajnoki címéről – amelyet végül csapattársa, Lando Norris szerzett meg. A McLaren ausztrál versenyzője és Norris egyaránt hét futamot nyertek idén, ám Piastri teljesítménye a szezon végéhez közeledve visszaesett, így elvesztette korábbi előnyét, majd Verstappen is elé került.