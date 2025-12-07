A holland versenyző augusztusban, a Holland Nagydíj után még 104 ponttal volt lemaradva a világbajnoki pontverseny első helyéhez képest, végül csak két ponttal kapott ki. Verstappen és a Red Bull elképesztő hajrát mutattak be: Olaszország és Katar között nyolc futamból ötöt megnyertek, miközben a McLaren több hibát is elkövetett, de a Forma-1-es vb-címet „nem tudta elveszíteni”.
Lando Norris a Forma-1 új királya, de Verstappen is büszke
Verstappen mindössze 12 pontos hátránnyal érkezett meg az Abu-dzabi szezonzáróra. A pole pozíció megszerzése és a látványosan domináns futamgyőzelem ellenére azonban nem sikerült fordítania – Norris harmadik helye elég volt számára a bajnoki címhez.
„Jól érzem magam. Előre felkészültem arra, hogy ilyen is lehet a vége, hiszen kellett volna egy kis szerencse is, hogy megnyerjük a bajnokságot. A saját oldalunkról mindent maximalizáltunk: pole, győzelem, ráadásul domináns módon. Ez ellen nem lehet mit tenni. Persze, fájdalmasnak tűnik két ponttal elveszíteni a vb-t, de ha megnézem, honnan jöttünk vissza Zandvoort óta – több mint száz pontos hátrányból –, akkor ez egyáltalán nem rossz” – mondta a holland, aki a csapatát is méltatta.
„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Könnyen feladhattuk volna, amikor ilyen messze voltunk. De ez a csapat nem ilyen. Megkerestük a problémákat, dolgoztunk rajtuk, és ez a fordítás egyszerűen élvezetes volt. Nem nyertük meg a bajnokságot – ez van, ilyen az élet. Nem leszek túl szomorú emiatt. Büszke vagyok az emberekre, akikkel dolgozom, ők a második családom. A szezon második felét megünnepeljük, és jövőre úgyis mindenki tiszta lappal kezd.”
Piastri volt a csalódottabb a két ”vesztes” közül
Oscar Piastri a második helyen ért célba Abu-Dzabiban, de ezzel együtt 13 ponttal lemaradt az első világbajnoki címéről – amelyet végül csapattársa, Lando Norris szerzett meg. A McLaren ausztrál versenyzője és Norris egyaránt hét futamot nyertek idén, ám Piastri teljesítménye a szezon végéhez közeledve visszaesett, így elvesztette korábbi előnyét, majd Verstappen is elé került.
„Őszintén szólva egész jól érzem magam. Tudtam, hogy ma különleges csillagállás kellett volna ahhoz, hogy bajnok legyek. Mindent megtettem, amivel esélyt adhattam volna magamnak, de nem így alakult. Nagyon büszke vagyok a szezonunkra. Személy szerint persze nem ilyen befejezést kívántam, de ha egészében nézem az évet, nagyon elégedett vagyok a fejlődéssel, amit én és a csapat elértünk.”
A három rivális végül együtt állhatott dobogóra: Verstappen mögött Piastri, majd Norris futott be.
„Jó érzés erősen befejezni az utolsó két hétvégét. Az austini, mexikói és brazíliai küszködés után fontos volt újra formába lendülni. A hullámvölgyekből rengeteget tanultam. Lesz még időm és esélyem, bőven” – próbálta a pozitív oldalát nézni a történteknek az ausztrál.
