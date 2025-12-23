Live
Hihetetlen kimutatás látott napvilágot. Egy lelkes rajongó készített látványos statisztikát arról, mennyit beszélgettek a Forma-1-es pilóták a csapataikkal a rádión keresztül az egyes versenyeken 2025-ben. Senki sem gondolná, ki az első helyen.

Elképesztően drága „telefonszámlát” csinált az Forma-1-es sztár, Carlos Sainz, aki a rádiózást illetően az élen végzett idén.

Carlos Sainz dumál a legtöbbet a Forma-1-ben
Carlos Sainz dumál a legtöbbet a Forma-1-ben
Fotó: GIUSEPPE CACACE / POOL

Carlos Sainz dumált a legtöbbet a Forma-1-ben

Az ábra szerint a Williams pilótája, Carlos Sainz messze a legtöbbet kommunikált a szezon során

 — összesen 569 percet, vagyis közel 9 óra 30 percet töltött „vonalban”. Ez versenyenként csaknem 24 percnyi rádiózást jelent, ami bőven a mezőny átlaga fölött van, és viccesen szólva, az övé lenne a legborsosabb „telefonszámla”

 – szúrta ki a Racingline.

A táblázat forrása az Inside The Cockpit nevű YouTube-csatorna lehetett, ahol a rajongók minden futam rádióforgalmát meghallgathatják.

Az ottani videók hossza pontosan megfelel a posztban látható adatoknak. 

Fontos kiegészítés azonban, hogy a statisztika a rajt előtti és a levezető körös üzeneteket is tartalmazza, valamint a csapat – például a versenymérnök – megszólalásait is. Vagyis nemcsak Sainz beszélt sokat, hanem vele is többet kommunikáltak a boxból.  

https://www.tumblr.com/steviethenarwhal/803143198554882049/carlos-sainz-talks-a-boatloat-driver-radio

A képzeletbeli „ranglistán” a második helyre Pierre Gasly került, aki harmadával kevesebb rádióidőt töltött el, mint Sainz. Az ő és az utolsó helyen végző Liam Lawson rádiózása között kisebb volt a különbség, mint Gasly és Sainz között. Az ábrán emellett a beugró versenyzők, Jack Doohan és Franco Colapinto, közösen szerepelnek.  

