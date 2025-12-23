Elképesztően drága „telefonszámlát” csinált az Forma-1-es sztár, Carlos Sainz, aki a rádiózást illetően az élen végzett idén.
Carlos Sainz dumált a legtöbbet a Forma-1-ben
Az ábra szerint a Williams pilótája, Carlos Sainz messze a legtöbbet kommunikált a szezon során
— összesen 569 percet, vagyis közel 9 óra 30 percet töltött „vonalban”. Ez versenyenként csaknem 24 percnyi rádiózást jelent, ami bőven a mezőny átlaga fölött van, és viccesen szólva, az övé lenne a legborsosabb „telefonszámla”
– szúrta ki a Racingline.
A táblázat forrása az Inside The Cockpit nevű YouTube-csatorna lehetett, ahol a rajongók minden futam rádióforgalmát meghallgathatják.
Az ottani videók hossza pontosan megfelel a posztban látható adatoknak.
Fontos kiegészítés azonban, hogy a statisztika a rajt előtti és a levezető körös üzeneteket is tartalmazza, valamint a csapat – például a versenymérnök – megszólalásait is. Vagyis nemcsak Sainz beszélt sokat, hanem vele is többet kommunikáltak a boxból.
A képzeletbeli „ranglistán” a második helyre Pierre Gasly került, aki harmadával kevesebb rádióidőt töltött el, mint Sainz. Az ő és az utolsó helyen végző Liam Lawson rádiózása között kisebb volt a különbség, mint Gasly és Sainz között. Az ábrán emellett a beugró versenyzők, Jack Doohan és Franco Colapinto, közösen szerepelnek.
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!