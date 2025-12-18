A 2026-os Forma-1-es szabályváltozások elsődleges célja az volt, hogy az F1-es autók könnyebbé, kisebbé és mozgékonyabbá váljanak, elősegítve a jobb versenyzést, emellett a fenntarthatóság is fontos szempontot jelentett a motorok és az üzemanyagok terén.

Az Audi már bemutatta a 2026-os Forma-1-es autóját

Fotó: Alexandra Beier/AFP

Miért lesznek kisebbek a Forma-1-es autók?

A 2026-os szezontól használatos F1-es autók motorja továbbra is 1.6 literes V6 turbó-hibrid lesz, de az MGU-H eltűnik (az energia-visszanyerés egyik korábbi eszköze) belőle. Az elektromos (akku) teljesítmény sokkal nagyobb lesz, nagyjából 50-50% arányú belső égésű és elektromos hajtású lesz. Emellett a tiszta, 100 százalékban fenntartható üzemanyag használata is kötelező lesz a következő szezontól.

Az F1-es autók 30 kilogrammal könnyebbek lesznek, és a karosszériájuk is keskenyebb lesz, így sokkal dinamikusabbak lesznek az autók. Emellett jön két izgalmas újítás is a versenyélmény fokozása érdekében:

Az egyik az aktív aerodinamika, amely nagyon alacsony légellenállást biztosít az egyenesekben

A másik a Manual Override rendszer, amely igény szerint extra akkumulátorteljesítményt ad a pilótáknak, amikor közel vannak az előttük haladó autóhoz.

Egyelőre nem tudni, milyen hatással lesznek az új szabályok az F1-re

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

A Manual Override rendszer az FIA terminológiája szerint a Boost Button és az Overtake Mode funkcióira épül, amelyek lehetővé teszik az elektromos energia célzott felhasználását támadásra vagy védekezésre. Az Override mód azt eredményezi, hogy míg az elöl haladó autó energialeadása 290 km/h-s tempó után folyamatosan csökken és 355 km/h-nál eléri a nullát, a követő autó 337 km/h-ig 350 kW-ot és plusz 0,5 MJ extra energiát ad le.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a sebesség- és energialeadási határok az adott pálya Recharge-keretétől, a motorvezérlő által beállított energiaprofiloktól és a körön belüli energiafelhasználástól függnek.

Vége a hagyományos DRS-nek?

A megnövelt biztonsági újítások mellett a 2026-os versenygépek egyik legfontosabb módosítása az aktív aerodinamika lesz. Az első és a hátsó szárnyat is lehet majd mozgatni: a kanyarokban a szárnyak zárt állásban maradnak, ami nagyobb leszorítóerőt és stabilabb autót eredményez.