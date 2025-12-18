A 2026-os Forma-1-es szabályváltozások elsődleges célja az volt, hogy az F1-es autók könnyebbé, kisebbé és mozgékonyabbá váljanak, elősegítve a jobb versenyzést, emellett a fenntarthatóság is fontos szempontot jelentett a motorok és az üzemanyagok terén.
Miért lesznek kisebbek a Forma-1-es autók?
A 2026-os szezontól használatos F1-es autók motorja továbbra is 1.6 literes V6 turbó-hibrid lesz, de az MGU-H eltűnik (az energia-visszanyerés egyik korábbi eszköze) belőle. Az elektromos (akku) teljesítmény sokkal nagyobb lesz, nagyjából 50-50% arányú belső égésű és elektromos hajtású lesz. Emellett a tiszta, 100 százalékban fenntartható üzemanyag használata is kötelező lesz a következő szezontól.
Az F1-es autók 30 kilogrammal könnyebbek lesznek, és a karosszériájuk is keskenyebb lesz, így sokkal dinamikusabbak lesznek az autók. Emellett jön két izgalmas újítás is a versenyélmény fokozása érdekében:
- Az egyik az aktív aerodinamika, amely nagyon alacsony légellenállást biztosít az egyenesekben
- A másik a Manual Override rendszer, amely igény szerint extra akkumulátorteljesítményt ad a pilótáknak, amikor közel vannak az előttük haladó autóhoz.
A Manual Override rendszer az FIA terminológiája szerint a Boost Button és az Overtake Mode funkcióira épül, amelyek lehetővé teszik az elektromos energia célzott felhasználását támadásra vagy védekezésre. Az Override mód azt eredményezi, hogy míg az elöl haladó autó energialeadása 290 km/h-s tempó után folyamatosan csökken és 355 km/h-nál eléri a nullát, a követő autó 337 km/h-ig 350 kW-ot és plusz 0,5 MJ extra energiát ad le.
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a sebesség- és energialeadási határok az adott pálya Recharge-keretétől, a motorvezérlő által beállított energiaprofiloktól és a körön belüli energiafelhasználástól függnek.
Vége a hagyományos DRS-nek?
A megnövelt biztonsági újítások mellett a 2026-os versenygépek egyik legfontosabb módosítása az aktív aerodinamika lesz. Az első és a hátsó szárnyat is lehet majd mozgatni: a kanyarokban a szárnyak zárt állásban maradnak, ami nagyobb leszorítóerőt és stabilabb autót eredményez.
A pilóták így jobb stratégiai lehetőségeket kapnak az előzésekhez anélkül, hogy speciális DRS-zónákhoz kötnék őket. Az autók energiafelhasználását és újratöltését részletesen szabályozzák, így verseny közben a pilótáknak taktikusan kell majd váltaniuk az üzemmódok között.
A hagyományos, egy másodperces szabályhoz kötött DRS tehát megszűnik, funkcióját azonban az aktív aerodinamikai rendszer veszi át, amely több egyenesben, pilótavezérelten teszi lehetővé a szárnynyitást.
Mit gondolnak a pilóták?
Nikolas Tombazis, az FIA együléses autókért felelős igazgatója szerint bár lassabbak lesznek a új generációs Forma-1-es autók, de ebből a szurkolók szinte semmit nem fognak észrevenni. A jelenlegi számítások alapján az új autók 1 és 2,5 másodperc közötti köridőhátrányban lehetnek a mostani generációhoz képest. Ez ugyan érzékelhető lassulás, de Tombazis szerint nem fenyeget az a forgatókönyv, hogy az F1 autói a Formula-2 szintjére esnének vissza.
Mindig meglep, hogy mennyire fontos ez a téma az embereknek. A sport történetében több korszakban is előfordult, hogy lassabbá váltak az autók, és ez sosem ártott a Forma-1 vonzerejének” – mondta a szakember.
Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok pilótája elárulta, hogy a nagy, nehéz és merev szívóhatású autók nem voltak a kedvencei, így nem fis fogja azokat visszasírni. A holland sztár egy korábbi nyilatkozatában azonban hangsúlyozta, hogy ha az F1 egy neki nagyon nem tetsző irányt venne az autókkal és motorokkal, akkor készen állna a száguldó cirkuszból való távozása.
A szerződésem 2028-ig szól, de attól függ, milyenek lesznek a 2026-os szabályok, hogy jó és élvezetes lesz-e. Ha nem élvezetesek, akkor nem igazán tudom elképzelni magamról, hogy csak itt lógjak”
– mondta Verstappen, aki hangsúlyozta, hogy más kategóriákban is szívesen próbára tenni magát.
A Red Bull sztárja nem a levegőbe beszélt, hiszen szeptemberben győzelemmel debütált a GT3 sportautó bajnokságban, ráadásul hatalmas különbséggel ért célba a legendás Nordschleifén.
A 2026-os szabályváltozások minden eddiginél nagyobb technikai átalakulást hoznak a Forma-1-be. Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nem látja biztatónak a helyzetet.
Fogalmazzunk úgy, hogy nem ez az eddigi a legélvezetesebb versenyautó, amit valaha vezettem, de még mindig a projekt elején járunk. Abban bízom, hogy a következő hónapokban sokat fog még fejlődni. Szerintem a jövő évi szabályok valószínűleg kevésbé lesznek élvezetesek a pilóták számára. Szóval most nem vagyok nagy rajongója, de ez van, a végén ez is kihívás lesz, hogy kihozzam a maximumot egy teljesen más autóból, mint a mostani. De hogy élvezném-e? Valószínűleg nem”
– mondta Leclerc, aki az idei szezonban az ötödik helyen zárta a vb-pontversenyt.
Lando Norris, a Forma-1 új világbajnoka aggodalmát fejezte ki a 2026-ra tervezett szabályok miatt. A brit pilóta szerint az új szabályok miatt az autók bizonyos területeken lassabbak és kevésbé látványosak lesznek
Az autók még lassabbak lesznek és egyenesebben mennek majd a kanyarokban. Nem fognak annyira látványosnak tűnni, ha egy kört teljesítenek. Nem fognak olyan gyorsnak látszani, mert a hosszú egyenesek végén veszítünk a sebességből. Nem fog annyira menőnek vagy különlegesnek tűnni”
– vélekedett a McLaren versenyzője, aki hangsúlyozta, hogy pilótaként olyan autót szeretne, amit élmény vezetni.
„Őszintén szólva, nem akarom ezt a sok DRS -hülyeséget, csak vezetni szeretném az autót. Csak fel és le akarok váltani, ennyi. Ezt élvezem. Ilyenkor lehet a legtöbbet kihozni az autóból, így lehet a legtöbbször a határon autózni” – tette hozzá Norris.
A pilóták egyelőre nem tűnnek lelkesnek, ennek ellenére a korszakváltást nem lehet megállítani a Forma-1-ben. Az erőviszonyokról egyelőre semmit sem lehet tudni, mindenesetre arra már többen is rámutattak, hogy amikor jön egy új korszak az F1-ben, akkor mindig nagyobb különbségek alakulnak ki a csapatok között. Hamarosan kiderül az igazság.
