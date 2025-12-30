A Portugál Nagydíj a legújabb visszatérő a Forma-1-es világbajnokság így is túlzsúfolt naptárába, de jelentkezőkből nincs hiány. A Portugál Nagydíj 2027-től tér vissza, de mutatjuk, hol lehetnek még futamok a jövőben.

Hamarosan újra Forma-1-es autók köröznek majd Portugáliában

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

A Forma-1 ezekben az országokban terjeszkedhet

A Portugál Nagydíj 2027-től minimum két évre tér majd vissza a versenynaptárba, de az alábbi helyszínek mind pályáznak a futamrendezésre.

Thaiföld (Bangkok):

A thaiföldi kormány hivatalosan jóváhagyott egy 1,23 milliárd dolláros pályázatot egy bangkoki utcai verseny megrendezésére, amely 2028-ban indulhatna. Az ambiciózus, öt évre szóló terv célja, hogy az esemény az ország nemzetközi turizmusának és kiemelt sportbefektetéseinek egyik fő motorja legyen.

Ruanda (Kigali):

Ruanda hivatalosan is elindította pályázatát arra, hogy 1993 óta először ismét Forma–1-es futamot rendezzenek Afrikában. A tervek szerint egy teljesen új, állandó versenypálya épülne Kigali közelében, amelyet a korábbi F1-es versenyző, Alexander Wurz tervez. Bár a tárgyalások jól haladnak, a projektet regionális geopolitikai feszültségek övezik, és a bemutatkozás várhatóan inkább 2029 környékére tehető.

Dél-Korea (Incshon):

Incshon városának illetékesei szándéknyilatkozatot nyújtottak be egy éjszakai utcai futam megrendezésére, amely akár már 2027-ben felkerülhetne a naptárba. A javaslat az ultra-modern közlekedési hálózatra és a város luxusinfrastruktúrájára épít, egy könnyebben megközelíthető alternatívát kínálva a korábbi koreai nagydíj helyszínével szemben.

Argentína (Buenos Aires):

Az argentin Franco Colapinto körüli hatalmas népszerűség hatására Argentína elindított egy kétlépcsős fejlesztési tervet az Autódromo Oscar y Juan Gálvez pálya felújítására. A kormány jelenleg azon dolgozik, hogy a létesítményt a szigorú FIA-előírásoknak megfelelően korszerűsítse, ami megnyithatja az utat az F1 visszatérése előtt.

Dél-Afrika (Kyalami):

A történelmi Kyalami versenypálya hivatalos FIA-jóváhagyást kapott olyan fejlesztésekre, amelyek célja a Grade One minősítés elérése. Bár a magánbefektetőkkel folytatott finanszírozási tárgyalások még zajlanak, a dél-afrikai kormány bizakodó, hogy a helyszín már a 2027-es vagy a 2028-as szezonban helyet kaphat a versenynaptárban.

Törökország (Isztambul):

Az Isztambul Park pálya idén egy új, 30 évre szóló üzemeltetési szerződést kapott, amelynek kifejezett célja a Forma–1 visszatérése az országba. Bár a jelenlegi versenynaptár már megtelt, a török illetékesek jelezték, készen állnak arra, hogy beugró helyszín legyenek, ha bármely meglévő futamot törölnék.