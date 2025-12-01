A 28 éves Max Verstappennek ez az idei nyolcadik és pályafutása 70. futamgyőzelme volt a Forma-1-ben, amellyel 12 pontra megközelítette a vb-pontversenyben a most negyedikként célba ért Lando Norrist, a McLaren brit pilótáját. Verstappen mögött a másik McLarennel az ausztrál Oscar Piastri lett a második, így ő az összetettben 16 ponttal marad el az éllovas Norristól.

Lando Norris, Oscar Piastri, vagy Max Verstappen: ki lesz a Forma-1 2025-ös világbajnoka?

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Ki lesz a Forma-1-es világbajnok 2025-ben?

A 2025-ös Forma-1-es idény legfontosabb

kérdésére tehát csak az utolsó futamot követően kapunk választ, továbbra is három pilóta szerezheti meg a világbajnoki címet majd Abu-Dzabiban.

Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy Önök szerint Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) vagy Oscar Piastri (McLaren) lesz a befutó?