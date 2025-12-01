Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló! A NATO súlyos lépést tervez Oroszország ellen – nagy baj lehet ebből

Tudta?

Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál – nem véletlenül utalnak most máskor

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hihetetlen izgalmak várhatóak az utolsó pillanatokig. Mint ismert, a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíjat vasárnap Dohában, ezzel jelentős mértékben faragott a hátrányából az összetettben, és az is eldőlt, hogy a vb-győztes kilétére egy hét múlva, Abu-Dzabiban derül majd fény. Hogy ki lesz a világbajnok? Az Origo olvasóinak a véleményére is kíváncsiak vagyunk!

A 28 éves Max Verstappennek ez az idei nyolcadik és pályafutása 70. futamgyőzelme volt a Forma-1-ben, amellyel 12 pontra megközelítette a vb-pontversenyben a most negyedikként célba ért Lando Norrist, a McLaren brit pilótáját. Verstappen mögött a másik McLarennel az ausztrál Oscar Piastri lett a második, így ő az összetettben 16 ponttal marad el az éllovas Norristól.

Lando Norris, Oscar Piastri, vagy Max Verstappen: ki lesz a Forma-1 2025-ös világbajnoka?
Lando Norris, Oscar Piastri, vagy Max Verstappen: ki lesz a Forma-1 2025-ös világbajnoka? 
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Ki lesz a Forma-1-es világbajnok 2025-ben?

A 2025-ös Forma-1-es idény legfontosabb 

kérdésére tehát csak az utolsó futamot követően kapunk választ, továbbra is három pilóta szerezheti meg a világbajnoki címet majd Abu-Dzabiban.

Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy Önök szerint Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) vagy Oscar Piastri (McLaren) lesz a befutó?

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Ki nyeri a 2025-ös Forma-1-es világbajnokságot?

A vb-pontversenyek állása 23 futam után (még 1 van hátra):
versenyzők:
1. Lando Norris 408 pont
2. Max Verstappen 396
3. Oscar Piastri 392

A világbajnokság egy hét múlva Abu-Dzabiban zárul.

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!