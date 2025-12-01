A 28 éves Max Verstappennek ez az idei nyolcadik és pályafutása 70. futamgyőzelme volt a Forma-1-ben, amellyel 12 pontra megközelítette a vb-pontversenyben a most negyedikként célba ért Lando Norrist, a McLaren brit pilótáját. Verstappen mögött a másik McLarennel az ausztrál Oscar Piastri lett a második, így ő az összetettben 16 ponttal marad el az éllovas Norristól.
Ki lesz a Forma-1-es világbajnok 2025-ben?
A 2025-ös Forma-1-es idény legfontosabb
kérdésére tehát csak az utolsó futamot követően kapunk választ, továbbra is három pilóta szerezheti meg a világbajnoki címet majd Abu-Dzabiban.
Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy Önök szerint Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) vagy Oscar Piastri (McLaren) lesz a befutó?
Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!
Ki nyeri a 2025-ös Forma-1-es világbajnokságot?
A vb-pontversenyek állása 23 futam után (még 1 van hátra):
versenyzők:
1. Lando Norris 408 pont
2. Max Verstappen 396
3. Oscar Piastri 392
A világbajnokság egy hét múlva Abu-Dzabiban zárul.
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!