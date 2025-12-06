Live
Max Verstappen, a Red Bull pilótája nyerte az F1-es Abu-Dzabi Nagydíj időmérőjét, így a vasárnapi zárófutamon a vb-címvédő indulhat majd a pole-pozícióból. A második helyet a McLaren versenyzője, a vb-pontversenyben éllovas Lando Norris szerezte meg, harmadikként pedig Norris csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri rajtolhat majd az Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíjon.

A szezon utolsó versenyéhez közeledve az izgalom kezd a tetőfokára hágni a száguldó cirkuszban. Az idény elején a McLaren elképesztő dominanciát mutatott, és úgy tűnt, az idei lehet minden idők egyik legunalmasabb szezonja a wokingi alakulat miatt. Azonban a négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen elképesztő versenyhátrányban is óriásit ment, és Las Vegasban aratott diadalával megőrizte az esélyét a címvédésre. 

A brit Lando Norris vasárnap megnyerheti pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét
Fotó: Ahmad AlShehab/NurPhoto via AFP

Az Abu-Dzabi Nagydíj hétvégéjére úgy fordultunk rá, hogy a brit Lando Norris 408 ponttal vezeti a bajnokságot, második a holland Max Verstappen, akinek 396 pontja van, harmadik helyen pedig az ausztrál Oscar Piastri áll 392 ponttal. 

Norris óriási lépést tett első Forma-1-es világbajnoki címe felé

Az utóbbi napokban leginkább az foglalkoztatta az embereket, hogy a McLaren istállónál vajon lesz-e csapatutasítás, ha a helyzet úgy kívánja majd. Többféle forgatókönyv is napvilágot látott, de könnyen előfordulhat, hogy ezek csak teóriák maradnak.

Verstappen akkor védheti meg a címét, ha megnyeri az Abu-Dzabi Nagydíjat, Norris pedig lemarad a dobogóról. Az első szabadedzést azonban Norris behúzta, majd a második gyakorláson is a McLaren brit pilótája dominált. A szombat délelőtti utolsó szabadedzésen George Russell, a Mercedes pilótája diadalmaskodott, Norris a második helyen végzett, Verstappen pedig harmadik lett. 

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing participates in FP3 on Yas Island, Abu Dhabi, on December 6, 2025. (Photo by Ahmad AlShehab/NurPhoto) (Photo by Ahmad AlShehab / NurPhoto via AFP)
Max Verstappennek Norris botlására is szüksége van a címvédéshez
Fotó: Ahmad AlShehab/NurPhoto via AFP

Verstappen az első szabadedzés után elégedett volt, de hangsúlyozta, hogy a McLaren gyorsabb, így a futamra valahonnan sebességet kell majd találnia a Red Bullnak. A négyszeres világbajnok holland mind a három szabadedzésen közvetlenül Norris mögött ért célba, így az volt a legfőbb kérdés az időmérő előtt, hogy a brit pilóta vajon ismét maga mögött tudja-e tartani Verstappent. 

  • A pole-pozíció megszerzése kiemelkedően fontos volt, ugyanis a legutóbbi tíz Abu-Dzabi Nagydíjat mindig az a pilóta nyerte meg, aki az első helyről indult.

A szombati időmérőn a vb-címre hajtók közül Verstappen jött ki elsőnek a boxutcából, utána Norris érkezett, akit nem sokkal később Piastri is követett a versenypályára. A Q1 elején Norris egy tizeddel lassabb volt Verstappennél, Piastri közben remek időt autózott és a riválisai elé tudott kerülni – miközben a két legjobb időt George Russell és Oliver Bearman autózta. 

Mechanics work on McLaren's British driver Lando Norris' car before the start of the qualifying session ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 6, 2025. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
Lando Norris autója nem remekelt a Q1-ben
Fotó: Giuseppe Cacace/AFP

A Q1-ben rendkívül szoros volt a mezőny, az elsőt és a 17. helyezett Alexander Albont mindössze fél másodperc választotta el egymástól. 

Az utolsó gyors körben aztán Norris simán kiharcolta a továbbjutást, de Piastri túlszárnyalta brit csapattársát, akárcsak a vb-címvédő Max Verstappen, aki a második helyre futott be. A Q1-ből végül a két Alpine, Franco Colapinto és Pierre Gasly esett ki, mellettük Nico Hülkenberg, Alexander Albon és a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton búcsúzott.

A Q2-re Verstappen érkezett elsőnek, aki elé jó kört teljesített használt gumikon, az 1:22.912-es ideje csak egy kicsivel volt lassabb a Q1-ben mért idejénél. Ezt követően kijött a két McLaren is, azonban a legjobb időt Russell és Verstappen autózta, Norris és Piastri öt perccel a vége előtt a harmadik és a negyedik helyen álltak. 

A Q2 utolsó gyors körében a brazil Gabriel Bortoleto autózott hatalmasat, és az ötödik helyen végzett, míg Cunoda Júki, a Red Bull pilótája becsúszott a 10. helyre, így végül Oliver Bearman, Carlos Sainz, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli, valamint Lance Stroll búcsúzott. 

A Q3-ban is Verstappen érkezett elsőnek, a hétvége eddigi legjobb idejét autózta 1:22.295-tel. A második helyre Norris jött fel, azonban a brit pilótát Piastri megelőzte és feljött Verstappen mögé. Érdekesség, hogy az időmérő ezen pontján Verstappen közel fél másodperccel volt gyorsabb Norrisnál – igaz, a McLarenek régebbi gumikkal futottak. 

Az utolsó mért körben Verstappen 88 ezredet javított a legjobb idején, ezzel a Red Bull holland pilótája megszerezte a pole-pozíciót, míg a második helyre a vb-pontversenyben éllovas Landa Norris ért be, a harmadik helyet pedig Oscar Piastri szerezte meg. 

Az összetettben második helyen álló Verstappennek ez az idei nyolcadik és pályafutása 48. pole pozíciója.

Az 58 körös Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik.

 

