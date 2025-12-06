A szezon utolsó versenyéhez közeledve az izgalom kezd a tetőfokára hágni a száguldó cirkuszban. Az idény elején a McLaren elképesztő dominanciát mutatott, és úgy tűnt, az idei lehet minden idők egyik legunalmasabb szezonja a wokingi alakulat miatt. Azonban a négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen elképesztő versenyhátrányban is óriásit ment, és Las Vegasban aratott diadalával megőrizte az esélyét a címvédésre.

A brit Lando Norris vasárnap megnyerheti pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét

Fotó: Ahmad AlShehab/NurPhoto via AFP

Az Abu-Dzabi Nagydíj hétvégéjére úgy fordultunk rá, hogy a brit Lando Norris 408 ponttal vezeti a bajnokságot, második a holland Max Verstappen, akinek 396 pontja van, harmadik helyen pedig az ausztrál Oscar Piastri áll 392 ponttal.

Norris óriási lépést tett első Forma-1-es világbajnoki címe felé

Az utóbbi napokban leginkább az foglalkoztatta az embereket, hogy a McLaren istállónál vajon lesz-e csapatutasítás, ha a helyzet úgy kívánja majd. Többféle forgatókönyv is napvilágot látott, de könnyen előfordulhat, hogy ezek csak teóriák maradnak.

Verstappen akkor védheti meg a címét, ha megnyeri az Abu-Dzabi Nagydíjat, Norris pedig lemarad a dobogóról. Az első szabadedzést azonban Norris behúzta, majd a második gyakorláson is a McLaren brit pilótája dominált. A szombat délelőtti utolsó szabadedzésen George Russell, a Mercedes pilótája diadalmaskodott, Norris a második helyen végzett, Verstappen pedig harmadik lett.

Max Verstappennek Norris botlására is szüksége van a címvédéshez

Fotó: Ahmad AlShehab/NurPhoto via AFP

Verstappen az első szabadedzés után elégedett volt, de hangsúlyozta, hogy a McLaren gyorsabb, így a futamra valahonnan sebességet kell majd találnia a Red Bullnak. A négyszeres világbajnok holland mind a három szabadedzésen közvetlenül Norris mögött ért célba, így az volt a legfőbb kérdés az időmérő előtt, hogy a brit pilóta vajon ismét maga mögött tudja-e tartani Verstappent.

A pole-pozíció megszerzése kiemelkedően fontos volt, ugyanis a legutóbbi tíz Abu-Dzabi Nagydíjat mindig az a pilóta nyerte meg, aki az első helyről indult.

A szombati időmérőn a vb-címre hajtók közül Verstappen jött ki elsőnek a boxutcából, utána Norris érkezett, akit nem sokkal később Piastri is követett a versenypályára. A Q1 elején Norris egy tizeddel lassabb volt Verstappennél, Piastri közben remek időt autózott és a riválisai elé tudott kerülni – miközben a két legjobb időt George Russell és Oliver Bearman autózta.