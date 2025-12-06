A szezon utolsó versenyéhez közeledve az izgalom kezd a tetőfokára hágni a száguldó cirkuszban. Az idény elején a McLaren elképesztő dominanciát mutatott, és úgy tűnt, az idei lehet minden idők egyik legunalmasabb szezonja a wokingi alakulat miatt. Azonban a négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen elképesztő versenyhátrányban is óriásit ment, és Las Vegasban aratott diadalával megőrizte az esélyét a címvédésre.
Az Abu-Dzabi Nagydíj hétvégéjére úgy fordultunk rá, hogy a brit Lando Norris 408 ponttal vezeti a bajnokságot, második a holland Max Verstappen, akinek 396 pontja van, harmadik helyen pedig az ausztrál Oscar Piastri áll 392 ponttal.
Norris óriási lépést tett első Forma-1-es világbajnoki címe felé
Az utóbbi napokban leginkább az foglalkoztatta az embereket, hogy a McLaren istállónál vajon lesz-e csapatutasítás, ha a helyzet úgy kívánja majd. Többféle forgatókönyv is napvilágot látott, de könnyen előfordulhat, hogy ezek csak teóriák maradnak.
Verstappen akkor védheti meg a címét, ha megnyeri az Abu-Dzabi Nagydíjat, Norris pedig lemarad a dobogóról. Az első szabadedzést azonban Norris behúzta, majd a második gyakorláson is a McLaren brit pilótája dominált. A szombat délelőtti utolsó szabadedzésen George Russell, a Mercedes pilótája diadalmaskodott, Norris a második helyen végzett, Verstappen pedig harmadik lett.
Verstappen az első szabadedzés után elégedett volt, de hangsúlyozta, hogy a McLaren gyorsabb, így a futamra valahonnan sebességet kell majd találnia a Red Bullnak. A négyszeres világbajnok holland mind a három szabadedzésen közvetlenül Norris mögött ért célba, így az volt a legfőbb kérdés az időmérő előtt, hogy a brit pilóta vajon ismét maga mögött tudja-e tartani Verstappent.
- A pole-pozíció megszerzése kiemelkedően fontos volt, ugyanis a legutóbbi tíz Abu-Dzabi Nagydíjat mindig az a pilóta nyerte meg, aki az első helyről indult.
A szombati időmérőn a vb-címre hajtók közül Verstappen jött ki elsőnek a boxutcából, utána Norris érkezett, akit nem sokkal később Piastri is követett a versenypályára. A Q1 elején Norris egy tizeddel lassabb volt Verstappennél, Piastri közben remek időt autózott és a riválisai elé tudott kerülni – miközben a két legjobb időt George Russell és Oliver Bearman autózta.
A Q1-ben rendkívül szoros volt a mezőny, az elsőt és a 17. helyezett Alexander Albont mindössze fél másodperc választotta el egymástól.
Az utolsó gyors körben aztán Norris simán kiharcolta a továbbjutást, de Piastri túlszárnyalta brit csapattársát, akárcsak a vb-címvédő Max Verstappen, aki a második helyre futott be. A Q1-ből végül a két Alpine, Franco Colapinto és Pierre Gasly esett ki, mellettük Nico Hülkenberg, Alexander Albon és a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton búcsúzott.
A Q2-re Verstappen érkezett elsőnek, aki elé jó kört teljesített használt gumikon, az 1:22.912-es ideje csak egy kicsivel volt lassabb a Q1-ben mért idejénél. Ezt követően kijött a két McLaren is, azonban a legjobb időt Russell és Verstappen autózta, Norris és Piastri öt perccel a vége előtt a harmadik és a negyedik helyen álltak.
A Q2 utolsó gyors körében a brazil Gabriel Bortoleto autózott hatalmasat, és az ötödik helyen végzett, míg Cunoda Júki, a Red Bull pilótája becsúszott a 10. helyre, így végül Oliver Bearman, Carlos Sainz, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli, valamint Lance Stroll búcsúzott.
A Q3-ban is Verstappen érkezett elsőnek, a hétvége eddigi legjobb idejét autózta 1:22.295-tel. A második helyre Norris jött fel, azonban a brit pilótát Piastri megelőzte és feljött Verstappen mögé. Érdekesség, hogy az időmérő ezen pontján Verstappen közel fél másodperccel volt gyorsabb Norrisnál – igaz, a McLarenek régebbi gumikkal futottak.
Az utolsó mért körben Verstappen 88 ezredet javított a legjobb idején, ezzel a Red Bull holland pilótája megszerezte a pole-pozíciót, míg a második helyre a vb-pontversenyben éllovas Landa Norris ért be, a harmadik helyet pedig Oscar Piastri szerezte meg.
Az összetettben második helyen álló Verstappennek ez az idei nyolcadik és pályafutása 48. pole pozíciója.
Az 58 körös Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik.
