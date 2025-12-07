Max Verstappen legyőzte bajnoki riválisait, Lando Norrist és Oscar Piastrit, és megszerezte a pole pozíciót az Abu-dzabi Nagydíjon, úgy, hogy Lando Norris a három szabadedzésen verhetetlennek tűnt Verstappen számára. A holland pilóta meg sem próbálta leplezni az örömét és elégedettségét, miután ismét parádés időmérős teljesítménnyel szerezte meg az első rajtkockát és egyben 48. rajtelsőségét. Noha Verstappen mindhárom szabadedzésen Lando Norris mögött zárt, a Red Bull versenyzője akkor fordított a helyzeten, amikor igazán számított. Verstappen két tizeddel volt gyorsabb Norrisnál, Piastri pedig néhány századdal maradt el csapattársától – vagyis a három bajnokesélyes indul majd az első három helyről az utolsó Forma-1-es futamon.

Az első rajtkocka már megvan, de meglesz-e az ötödik Forma-1-es vb-cím?

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Az utolsó futamon dől csak el a Forma-1 bajnoki címe

„Találtunk még egy kis időt, és természetesen hihetetlenül boldog vagyok, hogy első lettem. Ez az egyetlen dolog, amit mi irányíthatunk, nem igaz? Csak próbálok mindent kihozni abból, amink van és ez az időmérőn maximálisan sikerült” – mondta Verstappen, akinek 12 pontos hátránya van Norris mögött, akinek elég lenne a dobogón végezni a bajnoki cím bebiztosításához.

„Természetesen megpróbálom megnyerni a futamot, de ott lesz a fejemben, hogy sok pontot kell szereznünk, hogy még legyen esély a bajnoki címre. Kell hozzá egy kis szerencse is, hogy mögöttünk mi történik” – mondta Verstappen, akinek csapattársa, Cunoda Juki utolsó F1-es futamára készül, és annak ellenére, hogy bejutott a Q3-ba, nem nagyon fog tudni segíteni a csapattársának.

Ez lesz a vasárnapi rajtrács:

„Kicsit csalódott vagyok, mert az év utolsó futamára jó lett volna pole-ban lenni. Ma egyszerűen nem volt meg a tempónk. Úgy érzem, kihoztam a maximumot a kocsiból, ezzel elégedett kell legyek. Persze pont az az egy ember van előttem, aki mögé semmiképp nem akartam kerülni – a csalódottságom egyedül ezért van” – monda Lando Norris az időmérő után és elárulta, azt csak futam közben dönti majd el, mennyit fog kockáztatni.

Verstappen magabiztossága csak olaj a tűzre a McLarennek

„Elég nagy nyomás is volt rajtunk, hogy a legjobbat hozzuk. Hasonlónak tűnt, mint a 2021-es időmérő, akkor is nagyon erős időmérőt futottam itt. Szeretem ezt: amikor a legnagyobb a nyomás, és tényleg teljesíteni kell, általában jól megy, mert élvezem ezt. Jó érzés volt. Mindig a lehető legjobb időmérős kört próbálod összerakni, néha jobban sikerül, néha kevésbé. Most elég jól sikerült” – mondta Verstappen, aki egyben arra utalt, amikor 2021-ben sikerült Lewis Hamilton elől eloroznia a bajnoki címet egy drámai zárófutamon.

„Full gáz. Nincs veszítenivalóm. Megpróbálom megnyerni a futamot. Ha védekeznem kell, védekezni fogok, ha támadnom kell, támadni fogok, mi történhet?

Vagy második, vagy harmadik leszel… vagy nyersz. Az lenne a legjobb” – tette hozzá Verstappen, míg a harmadik bajnokesélyes, Oscar Piastri kivárásra játszik.