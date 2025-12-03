A Forma-3 és a Forma-2 – vagy korábbi neveiken GP3 és GP2 – jóval kevésbé ismertek az autósport szerelmeseinek a Forma-1-nél, de a legtöbb F1-es versenyzőnek fontos állomás volt a karrierjében ez a két széria. Noha Max Verstappen, Esteban Ocon, Lance Stroll vagy éppen Carlos Sainz sosem szerepelt az F2-ben/GP2-ben, a jelenlegi mezőny többsége igen. Eddig négy olyan pilóta volt, aki mindkét fő betétsorozatot megnyerte, és 2025-ben mindannyian ott vannak a Forma-1-es rajtrácson: Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri és Gabriel Bortoleto. Ha a Forma-3-as Európa-bajnokságot is az F3 elődjének tekintjük, akkor még Mick Schumacher sorolható a listára, de ő is volt F1-pilóta. A névsor legújabb tagja, Leonardo Fornaroli azonban a közeljövőben aligha lesz az.
A Forma-2-es bajnoki cím már kevésbé segít Forma-1-es üléshez
A Forma-1-ben 2022 óta él az a szabály, hogy minden istállónak legalább két pénteki szabadedzésen lehetőséget kell adnia legfeljebb két F1-es nagydíjszerepléssel rendelkező pilótának. Ez idő alatt több olyan versenyző is szerepelt, aki később teljes állásban csatlakozott a száguldó cirkuszhoz, de a Forma-2 korábbi bajnokai közül Felipe Drugovich és Théo Pourchaire sem járt így. Pontosabban az F2-es bajnokok közül csak ők ketten.
- A brazil éveken át volt az Aston Martin tartalékpilótája, és Lance Stroll pozíciójában talán lett is volna helye az F1 mezőnyében, de legfeljebb szabadedzéseken kapott lehetőséget, mostanra pedig inkább az elektromos szériára váltott: Drugovich a Forma-E hétvégén kezdődő idényében is a rajtrácson szerepel.
- Pourchaire 2023-ban rekordalacsony pontszámmal és csupán egy győzelmet aratva lett F2-es bajnok, miközben a Forma-1-ben hiába várt ülésre a Saubernél. A francia versenyző azóta az IndyCarban, majd idén endurance-versenyeken is kipróbálta magát, és 22 éves kora ellenére nehéz elképzelni, hogy valaha esélyt kap a száguldó cirkuszban.
Ami a következő éveket illeti, Fornaroli szinte biztosan követi Drugovich és Pourchaire példáját.
A friss F2-bajnok Leonardo Fornaroli McLaren-szerződést kapott
Fornaroli a gokartozás után 2020-ban és 2021-ben F4-es szériákban indult, egy évre rá regionális bajnokságokban versenyzett. 2023-ban a Trident csapatának színeiben bemutatkozott a Forma-3-ban, ahol egy pole pozíció és három top 3-as helyezés fűződött a nevéhez.
Egy évvel később két rajtelsősége és hét dobogója lett, futamot ugyanakkor nem nyert – különleges módon így is az övé lett a bajnoki cím.
Már abban az évben is részt vett a Forma-2-es szezonzárón a Rodin Motorsporttal, idén viszont teljes állású pilótaként szerepelt az Invicta Racinggel.
Fornarolinak az F2 idei kiírásában már nem maradtak el a futamgyőzelmei: Silverstone-ban, Spában és Monzában sprintet, a Hungaroringen pedig főversenyt nyert, múlt vasárnap pedig
a Katari Nagydíj utolsó napján szerzett második helye elég volt ahhoz, hogy bebiztosítsa a bajnoki címét.
A 21. születésnapját szerdán (ma) ünneplő olasz pilóta előnye az összetett élén 41 pont a pénteki első F1-szabadedzésen az egyik Aston Martint vezető Jak Crawford és Richard Verschoor előtt, és a hétvégi Abu-dzabi Nagydíjon már csak 39 pont szerezhető. A versenymérnöke a rádióban először elhitette vele, hogy még nem bajnok, de aztán elárulta az igazságot, mire Fornaroli könnyekben tört ki.
Kedden aztán talán ennél is nagyobb ajándékot kapott az olasz pilóta, ugyanis Verschoorhoz hasonlóan őt is szerződtette a McLaren Forma-1-es csapata. A konstruktőri bajnok wokingiak fejlesztőprogramjában helyet kapó Leonardo Fornaroli így nyilatkozott a leigazolásáról:
Elképesztően büszke vagyok arra, hogy egy újabb sikeres év után csatlakozhatok a McLaren pilótafejlesztő programjához.
A Forma-3 és a Forma-2 megnyerése fontos lépés volt az utamon. Eltökélt vagyok, hogy a programon keresztül tegyem meg a következő lépést a fejlődésemben, miközben a legmagasabb szinten való versenyzésre törekszem. Igazán hálás vagyok a McLarennek ezért a lehetőségért, és mindenkinek, aki eddig támogatta a karrieremet. Igen várom, hogy elkezdhessem a munkát, és szorosan együttműködhessek az istálló többi tagjával” – mondta.
Egyelőre talán még a McLarennél sem tudják, hogy milyen út vár Fornarolira, az azonban biztosnak tűnik, hogy a következő legalább két évben ne keressük őt a Forma-1-es rajtrácson, mert legfeljebb egy-egy szabadedzésen várható a tesztpilóta részvétele.
Lando Norris szerződése legalább 2027 végéig, míg Oscar Piastrié legalább 2028 végéig szól, és a két vb-aspiráns fiatal helyzete alighanem a jövőre esedékes szabályváltozások után sem lesz sokkal rosszabb.
Ha Drugovich és Pourchaire nem járt volna pórul, akkor kevésbé lehetne mondani, hogy Fornaroli F1-es ülés nélkül marad, pláne a McLaren színeiben. Brazil és francia versenyzőtársának sorsa azonban intő jel lehet az olasznak: hiába került a jelenlegi legjobb Forma-1-es csapat kötelékébe, ezzel igazából csak távolabb került a száguldó cirkuszbeli szerepléstől. A közeljövőre vonatkozóan biztosan.
