A Forma-3 és a Forma-2 – vagy korábbi neveiken GP3 és GP2 – jóval kevésbé ismertek az autósport szerelmeseinek a Forma-1-nél, de a legtöbb F1-es versenyzőnek fontos állomás volt a karrierjében ez a két széria. Noha Max Verstappen, Esteban Ocon, Lance Stroll vagy éppen Carlos Sainz sosem szerepelt az F2-ben/GP2-ben, a jelenlegi mezőny többsége igen. Eddig négy olyan pilóta volt, aki mindkét fő betétsorozatot megnyerte, és 2025-ben mindannyian ott vannak a Forma-1-es rajtrácson: Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri és Gabriel Bortoleto. Ha a Forma-3-as Európa-bajnokságot is az F3 elődjének tekintjük, akkor még Mick Schumacher sorolható a listára, de ő is volt F1-pilóta. A névsor legújabb tagja, Leonardo Fornaroli azonban a közeljövőben aligha lesz az.

Leonardo Fornaroli a Forma-3 után a Forma-2 bajnoka is lett, de a Forma-1-ben friss McLaren-szerződéssel a birtokában sincs helye

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Forma-2-es bajnoki cím már kevésbé segít Forma-1-es üléshez

A Forma-1-ben 2022 óta él az a szabály, hogy minden istállónak legalább két pénteki szabadedzésen lehetőséget kell adnia legfeljebb két F1-es nagydíjszerepléssel rendelkező pilótának. Ez idő alatt több olyan versenyző is szerepelt, aki később teljes állásban csatlakozott a száguldó cirkuszhoz, de a Forma-2 korábbi bajnokai közül Felipe Drugovich és Théo Pourchaire sem járt így. Pontosabban az F2-es bajnokok közül csak ők ketten.

A brazil éveken át volt az Aston Martin tartalékpilótája, és Lance Stroll pozíciójában talán lett is volna helye az F1 mezőnyében, de legfeljebb szabadedzéseken kapott lehetőséget, mostanra pedig inkább az elektromos szériára váltott: Drugovich a Forma-E hétvégén kezdődő idényében is a rajtrácson szerepel.

Pourchaire 2023-ban rekordalacsony pontszámmal és csupán egy győzelmet aratva lett F2-es bajnok, miközben a Forma-1-ben hiába várt ülésre a Saubernél. A francia versenyző azóta az IndyCarban, majd idén endurance-versenyeken is kipróbálta magát, és 22 éves kora ellenére nehéz elképzelni, hogy valaha esélyt kap a száguldó cirkuszban.

Ami a következő éveket illeti, Fornaroli szinte biztosan követi Drugovich és Pourchaire példáját.

A friss F2-bajnok Leonardo Fornaroli McLaren-szerződést kapott

Fornaroli a gokartozás után 2020-ban és 2021-ben F4-es szériákban indult, egy évre rá regionális bajnokságokban versenyzett. 2023-ban a Trident csapatának színeiben bemutatkozott a Forma-3-ban, ahol egy pole pozíció és három top 3-as helyezés fűződött a nevéhez.

Egy évvel később két rajtelsősége és hét dobogója lett, futamot ugyanakkor nem nyert – különleges módon így is az övé lett a bajnoki cím.

Már abban az évben is részt vett a Forma-2-es szezonzárón a Rodin Motorsporttal, idén viszont teljes állású pilótaként szerepelt az Invicta Racinggel.