A kapcsolat már 2024-ben megkezdődött egy többéves technikai megállapodással, amelynek első kézzelfogható eredménye a Haas első komoly TPC-programja volt. A VF-23-asra épülő tesztsorozat 14 napon át adott lehetőséget a legígéretesebb japán pilótáknak.

A Haas a következő szezontól új néven szerepel majd a Forma-1-ben

Fotó: Tayfun Coskun/Anadolu via AFP

A program jövőre új néven, TGR Haas Driver Development Programként folytatódik, amely a Toyota tehetségcsatornáját nyitja meg az F1 felé.

Új névvel indul a Haas a Forma-1-ben

Ayao Komatsu csapatfőnök szerint a háttérben még nagyobb munka zajlik, mint amit a nyilvánosság lát: közösen fejlesztett szimulátor, összehangolt mérnöki munka és a két vállalat szakembergárdájának integrálása. Az eredmény egy gyorsuló fejlődési pálya, amely a Haas számára régóta áhított stabilitást és technikai irányt hozhat.

Ayao Komatsu, a Haas csapatfőnöke

Fotó: Ahmad AlShehab/NurPhoto via AFP

A Toyota elnöke, Tojoda Akio érzelmesen beszélt a partnerség jelentőségéről. Hangsúlyozta, hogy a Toyota végre megindult, és a fiatal mérnökök, versenyzők önbizalommal vágnak neki annak, hogy a világ motorsport-elitjébe lépjenek. A Haas ebben kulcsfontosságú szövetséges: közösen építenek egy olyan F1-es kultúrát, amely a jövő generációira épül.

A 2026-os szezonra készülő VF-26-os autót január 23-án mutatják be online, majd a csapat Barcelona felé veszi az irányt, ahol zárt kapus, ötnapos teszteléssel kezdik meg a közös új korszakot.