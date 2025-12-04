Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lőttek Zelenszkijnek? Ukrajna sorsa egyetlen ország kezében

Link másolása
Vágólapra másolva!
Új korszak veszi kezdetét a Forma-1-es istálló Haas életében: 2026-tól a Toyota Gazoo Racinggel való egyre szorosabb együttműködés nyomán a csapat új néven, TGR Haas F1 Teamként áll rajthoz. A partnerség messze túlmutat a logó cseréjén: a Haas istálló a Toyota motorsport-részlegének teljes technikai és utánpótlásbeli hátterére támaszkodhat a következő években.

A kapcsolat már 2024-ben megkezdődött egy többéves technikai megállapodással, amelynek első kézzelfogható eredménye a Haas első komoly TPC-programja volt. A VF-23-asra épülő tesztsorozat 14 napon át adott lehetőséget a legígéretesebb japán pilótáknak.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 20: Esteban Ocon of MoneyGram Haas F1 Team (31) competes Qualifying sessions for F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 20, 2025 in Las Vegas, Nevada, United States. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
A Haas a következő szezontól új néven szerepel majd a Forma-1-ben
Fotó:  Tayfun Coskun/Anadolu via AFP

A program jövőre új néven, TGR Haas Driver Development Programként folytatódik, amely a Toyota tehetségcsatornáját nyitja meg az F1 felé.

Új névvel indul a Haas a Forma-1-ben

Ayao Komatsu csapatfőnök szerint a háttérben még nagyobb munka zajlik, mint amit a nyilvánosság lát: közösen fejlesztett szimulátor, összehangolt mérnöki munka és a két vállalat szakembergárdájának integrálása. Az eredmény egy gyorsuló fejlődési pálya, amely a Haas számára régóta áhított stabilitást és technikai irányt hozhat.

Ayao Komatsu, Team Principal of MoneyGram Haas F1 Team, is at Lusail International Circuit in Qatar on November 28, 2025, during FP1. (Photo by Ahmad AlShehab/NurPhoto) (Photo by Ahmad AlShehab / NurPhoto via AFP)
Ayao Komatsu, a Haas csapatfőnöke
Fotó: Ahmad AlShehab/NurPhoto via AFP

A Toyota elnöke, Tojoda Akio érzelmesen beszélt a partnerség jelentőségéről. Hangsúlyozta, hogy a Toyota végre megindult, és a fiatal mérnökök, versenyzők önbizalommal vágnak neki annak, hogy a világ motorsport-elitjébe lépjenek. A Haas ebben kulcsfontosságú szövetséges: közösen építenek egy olyan F1-es kultúrát, amely a jövő generációira épül.

A 2026-os szezonra készülő VF-26-os autót január 23-án mutatják be online, majd a csapat Barcelona felé veszi az irányt, ahol zárt kapus, ötnapos teszteléssel kezdik meg a közös új korszakot.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!