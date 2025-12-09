A 2025-ös Forma–1-es idény utolsó futamát, az Abu-Dzabi Nagydíjat ugyan Max Verstappen nyerte meg, de a világbajnoki címről két ponttal lemaradt a holland, ugyanis a McLaren versenyzője, Lando Norris jutott fel a csúcsra, pályafutása során először. Hiába ért azonban véget a szezon, a pilóták közül többen újra a versenypályán találták magukat, a Pirelli 2026-os gumitesztje, illetve az ezzel párhuzamosan zajló, a fiatal pilóták számára szervezett Young Driver Test keretében. A Haas színeiben autózó Hirakava Rjó már a program elején balesetet okozott, ami miatt felvillant a piros zászló Abu-Dzabiban.

Hirakava Rjó falnak ütközött a Haasszal

Fotó: x.com/F1PitCrew1/

A Haas pilótája miatt kellett megszakítani a szezon utáni tesztet

A Yas Marina Circuit pályán kedd reggel néhány percre leállították a szezon utáni tesztet, miután Hirakava Rjó balesetet szenvedett.

A japán pilóta a Haas 2025-ös autóját vezette, és az első kanyarban megpördült, majd a falhoz vágta az autóját.

A sérült járművet a 31 éves versenyzőnek természetesen el kellett hagynia, és vissza kellett térnie a bokszutcába a baleset után.

Red Flag🟥



Haas driver Ryō Hirakawa has spun into the wall at post season testing.



That'll limit running today for the Japanese driver.



[📷Mark Thompson]#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/2pWRybPJt1 — Feeder Motorsport/ RaceWorld (@FeederMoto) December 9, 2025

A tesztet több mint 15 percre leállították, amíg a Haast eltávolították, majd folytatták a programot. A baleset idején Hirakava legjobb körideje 1:27.643 volt, amivel a 18. helyen állt csapattársa, Oliver Bearman és az Aston Martin pilótája, Stoffel Vandoorne előtt.

Hirakava – aki a Le Mans és a Super GT bajnoka – idén többször is lehetősége kapott a Haas csapatától, amely a Toyota Gazoo Racinggel áll kapcsolatban. A 31 éves pilóta a 2025-ös szezon során négy szabadedzésen vett részt a Haas, valamint további egy alkalommal az Alpine színeiben.

