A Forma–1 2025-ös idénye nemrég ért véget, de a pilóták közül többen máris részt vettek egy szezon utáni teszten. A Haas 31 éves versenyzője, Hirakava Rjó miatt a Yas Marina pályán zajló tesztet piros zászlóval kellett félbeszakítani, mert a japán pilóta a falnak csapta az autóját.

A 2025-ös Forma–1-es idény utolsó futamát, az Abu-Dzabi Nagydíjat ugyan Max Verstappen nyerte meg, de a világbajnoki címről két ponttal lemaradt a holland, ugyanis a McLaren versenyzője, Lando Norris jutott fel a csúcsra, pályafutása során először. Hiába ért azonban véget a szezon, a pilóták közül többen újra a versenypályán találták magukat, a Pirelli 2026-os gumitesztje, illetve az ezzel párhuzamosan zajló, a fiatal pilóták számára szervezett Young Driver Test keretében. A Haas színeiben autózó Hirakava Rjó már a program elején balesetet okozott, ami miatt felvillant a piros zászló Abu-Dzabiban.

Hirakava Rjó falnak ütközött a Haasszal
Fotó: x.com/F1PitCrew1/

A Haas pilótája miatt kellett megszakítani a szezon utáni tesztet

A Yas Marina Circuit pályán kedd reggel néhány percre leállították a szezon utáni tesztet, miután Hirakava Rjó balesetet szenvedett. 

A japán pilóta a Haas 2025-ös autóját vezette, és az első kanyarban megpördült, majd a falhoz vágta az autóját. 

A sérült járművet a 31 éves versenyzőnek természetesen el kellett hagynia, és vissza kellett térnie a bokszutcába a baleset után.

A tesztet több mint 15 percre leállították, amíg a Haast eltávolították, majd folytatták a programot. A baleset idején Hirakava legjobb körideje 1:27.643 volt, amivel a 18. helyen állt csapattársa, Oliver Bearman és az Aston Martin pilótája, Stoffel Vandoorne előtt.

Hirakava – aki a Le Mans és a Super GT bajnoka – idén többször is lehetősége kapott a Haas csapatától, amely a Toyota Gazoo Racinggel áll kapcsolatban. A 31 éves pilóta a 2025-ös szezon során négy szabadedzésen vett részt a Haas, valamint további egy alkalommal az Alpine színeiben.

