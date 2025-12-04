A Leclerc fivérek így ismét együtt száguldozhatnak az aszfalton, akárcsak tavaly, amikor történelmi pillanatként először vezettek egyszerre egy Forma-1-es hétvégén. Hamilton távollétének oka egy kötelező FIA-szabály: a szezon során minden csapatnak két szabadon választott szabadedzésen újoncpilótát kell szerepeltetnie, a Ferrarinak pedig még volt egy ilyen kötelezettsége. Ezért az SF-25-ös volánja mögé ezúttal Arthur Leclerc ülhet be a Yas Marina első tréningjén.

Fotó: Andrej Isakovic/AFP

A brit sztár a második szabadedzésre tér vissza, amely hagyományosan a legfontosabb felkészülési szakasz Abu-Dzabiban, hiszen a körülmények leginkább ekkor egyeznek meg az időmérő és a futam körülményeivel.

A szezonzáró egyben Hamilton utolsó esélye arra, hogy dobogóra álljon első ferraris évében. Eddig mindössze egy sprintgyőzelem szerepel a neve mellett a Scuderiával.

A Ferrari azt is bejelentette, hogy a szezon utáni a jövő keddi tesztelésen Dino Beganovic vezeti majd az SF-25-öst, míg Lewis Hamilton és Charles Leclerc fél-fél napot töltenek a pályán. Beganovic a Ferrari utánpótlásprogramjának tagja, jelenleg a Formula–2-ben versenyez, és korábban már többször lehetőséget kapott F1-es szabadedzéseken.