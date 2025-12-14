Helmut Marko több mint 20 évet dolgozott a Red Bull csapatánál, 82 évesen döntött úgy, hogy visszavonul motorsport-tanácsadói pozíciójából. A szakember a Red Bull Forma-1-es korszakának egyik fő sikerkovácsa volt, és a Red Bull Junior Program vezetőjeként is meghatározó szerepet játszott az istálló éltében.

Max Verstappen karrierjében nagyon fontos szerepet játszott Helmut Marko

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

„Csodálatos időszak volt, amelyet formálhattam és megoszthattam ennyi tehetséges emberrel. Hat évtizede vagyok a motorsportban, és az elmúlt több mint húsz év a Red Bullnál egy rendkívüli és egyben rendkívül sikeres utazás volt. Büszkeséggel tölt el mindaz, amit együtt felépítettünk és elértünk.”

Helmut Marko döntése sokakat meglepett, állítása szerint a 2025-ös szezon befejezése nagy hatással volt a döntésére.

„Az, hogy ennyire kis különbséggel maradtunk le a világbajnoki címről, mélyen megérintett” – mondta. A Red Bull pilótája, Max Verstappen 104 pontos hátrány után lett újra esélyes, és az utolsó futamot meg is nyerte Abu-Dzabiban, ám így is két ponttal Lando Norris mögött végzett.

Helmut Marko pályafutását keretbe foglalta a Forma-1

„Egyértelművé vált számomra, hogy ez a megfelelő pillanat arra, hogy lezárjam ezt a nagyon hosszú, intenzív és sikeres fejezetet” – tette hozzá Marko, aki Verstappen egyik legfontosabb támogatója volt az F1-es karrierje során. „A csapatnak további sok sikert kívánok, és meg vagyok győződve arról, hogy jövőre ismét mindkét világbajnoki címért harcolnak majd.”

Marko meghatározó vezetői személyiség volt, aki döntéseivel és szemléletével alakította a csapat sikereit, és olyan versenyzőket segített a csúcsra, mint Sebastian Vettel és Max Verstappen.

Helmut Marko a legnagyobb tehetségeket vitte az F1-be, Sebastian Vettelt is

Fotó: HOCH ZWEI / HOCH ZWEI

Helmut Marko 1943-ban született Grazban, jogtudományi doktorija miatt kapta a „Doctor” becenevet. Marko 1966-ban kezdett versenyezni komolyabb szinten, előbb privát versenyzőként szerepelt, majd a Martini színeiben megnyerte a 1971-es Le Mans-i 24 órás versenyt. Abban az évben olyan távolsági rekordot állítottak fel, amelyet egészen 2010-ig nem döntöttek meg. Marko a Forma-1-ben az Ecurie Bonnierrel debütált az 1971-es Német Nagydíjon, a McLaren M7C volánjánál. Az 1971-es Osztrák Nagydíjtól már a BRM csapatánál szerepelt.