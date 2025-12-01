Hiába ért véget Max Verstappen győzelmével a Forma-1-es Katari Nagydíj, a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko nem csillapodott. A 82 éves osztrák szakember szerint a Mercedes versenyzője, Andrea Kimi Antonelli szándékosan engedte el Lando Norrist az utolsó körben. A brit így a negyedik helyet szerezte meg, amivel két pontot menteni tudott, ennek köszönhetően kedvezőbb helyzetből várhatja a szezon utolsó versenyhétvégéjét. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff kemény szavakkal reagált Marko vádaira, honfitársát tulajdonképpen ostobának nevezte, de a Red Bull tanácsadója köti az ebet a karóhoz, szerinte Antonelli tettére nincs mentség.

Helmut Marko szerint Antonelli szándékos hibát követett el

Amikor a Red Bull tanácsadóját szembesítették Wolff megalázó szavaival, egyáltalán nem hátrált meg, sőt, tovább erősítette határozott álláspontját.

Antonelli? Ha valaki kétszer is ugyanott hibázik, azt már nevezhetjük valaminek, nem? Kétszer történt meg. Kétszer. A padlólemez pedig szerintem nem sérült meg. Erre csak azt tudom mondani, nyugodtan nézzék meg a felvételeket.

Nem egyszer fordult elő” – idézte a motorsport.hu Marko szavait, aki továbbra sem hajlandó szemet hunyni Antonelli hibája fölött.

A Forma-1 2025-ös szezonja az utolsó futamon, Abu-Dzabiban dől el. A világbajnokságot még hárman is megnyerhetik, az éllovas Lando Norris 12 ponttal vezet Max Verstappen előtt, csapattársát, Oscar Piastrit pedig 16 ponttal előzi meg.

