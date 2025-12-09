A 82 éves szakember hétfőn, egy nappal a világbajnoki szezont követően tárgyalt az istálló elöljáróival, a Red Bull pedig kedd délután közölte hivatalosan, hogy Helmut Marko nem tölti ki 2026 végéig szóló szerződését, hanem az év végén befejezi munkáját.

Max Verstappen karrierjében nagyon fontos szerepet játszott Helmut Marko (b.)

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

A bejelentés két nappal azután történt meg, hogy Max Verstappen, a csapat négyszeres világbajnoka nem tudta megvédeni címét, és a második helyen zárt a pontversenyben.

„Nagyon mélyen érintett, hogy Max kevéssel lemaradt a világbajnoki címről, ami egyúttal egyértelművé tette számomra, eljött az idő, hogy lezárjam ezt a hosszú, intenzív és nagyon sikeres fejezetét az életemnek” – idézte a Red Bull közleménye Helmut Markót.

A kiváló szakember a Red Bull 2005-ös Forma-1-es debütálása óta kulcsszerepet játszott az istállónál, amelynél nem csupán a vb-sorozatban szereplő csapat mellett voltak feladatai, hanem felügyelte a tehetségek kiválasztását és menedzselését is, így komoly szerepe volt olyan klasszis pilóták kinevelésében és szerepeltetésében, mint – a szintén négyszeres világbajnok – Sebastian Vettel vagy Verstappen.

Hornert még túlélte Helmut Marko

A Red Bull így néhány hónapon belül elköszönt 20 éves történetének két legfontosabb szakemberétől, miután júliusban menesztette Christian Horner csapatfőnököt. A Red Bull egyik női alkalmazottjával szembeni szexuáli zaklatási ügybe belebukott angol kálváriája mögött sokan Helmut Markót (és Jos Verstappent) sejtették, talán nem is minden alap nélkül.

Marko a Hornerrel vívott csatából még győztesen került ki, de miután az osztrák tulajdonosok befolyása jócskán megcsappant az elmúlt hónapokban a csapat mögött álló enegriaitalgyártó vállalatóriáson belül, már ők sem tudták megmenti Markót a nyugodt nyugdíjas évektől.