A 82 éves szakember hétfőn, egy nappal a világbajnoki szezont követően tárgyalt az istálló elöljáróival, a Red Bull pedig kedd délután közölte hivatalosan, hogy Helmut Marko nem tölti ki 2026 végéig szóló szerződését, hanem az év végén befejezi munkáját.
A bejelentés két nappal azután történt meg, hogy Max Verstappen, a csapat négyszeres világbajnoka nem tudta megvédeni címét, és a második helyen zárt a pontversenyben.
„Nagyon mélyen érintett, hogy Max kevéssel lemaradt a világbajnoki címről, ami egyúttal egyértelművé tette számomra, eljött az idő, hogy lezárjam ezt a hosszú, intenzív és nagyon sikeres fejezetét az életemnek” – idézte a Red Bull közleménye Helmut Markót.
A kiváló szakember a Red Bull 2005-ös Forma-1-es debütálása óta kulcsszerepet játszott az istállónál, amelynél nem csupán a vb-sorozatban szereplő csapat mellett voltak feladatai, hanem felügyelte a tehetségek kiválasztását és menedzselését is, így komoly szerepe volt olyan klasszis pilóták kinevelésében és szerepeltetésében, mint – a szintén négyszeres világbajnok – Sebastian Vettel vagy Verstappen.
Hornert még túlélte Helmut Marko
A Red Bull így néhány hónapon belül elköszönt 20 éves történetének két legfontosabb szakemberétől, miután júliusban menesztette Christian Horner csapatfőnököt. A Red Bull egyik női alkalmazottjával szembeni szexuáli zaklatási ügybe belebukott angol kálváriája mögött sokan Helmut Markót (és Jos Verstappent) sejtették, talán nem is minden alap nélkül.
Marko a Hornerrel vívott csatából még győztesen került ki, de miután az osztrák tulajdonosok befolyása jócskán megcsappant az elmúlt hónapokban a csapat mögött álló enegriaitalgyártó vállalatóriáson belül, már ők sem tudták megmenti Markót a nyugodt nyugdíjas évektől.