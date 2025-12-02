Kimi Antonelli elmondta: kicsit nagyobb tempóval érkezett meg a kanyarba, és a Carlos Sainz Williamse által felkavart turbulens levegő is hozzájárulhatott ahhoz a hibájához, aminek köszönhetően Lando Norris az F1-es Katari Nagydíj legvégén javított egy pozíciót.

Mi történt Kimi Antonellivel?

Mivel a Norris által így szerzett két pont még kulcsfontosságú lehet a világbajnoki harcban, a rivális Red Bull részéről Helmut Marko – miután a közvetítésből elsőre nem látszott a konkrét hiba – azzal vádolta meg Antonellit, hogy direkt engedte el a britet, amire Toto Wolff Mercedes-főnök meglehetősen ingerülten reagált. A fiatal olaszt ráadásul a közösségi oldalán halálosan meg is fenyegették.

Természetesen maga az olasz pilóta is elmondta a médiának, mi történt - szúrta ki a Formula.hu.

„Elég keményen nyomtam a kemény gumikon, és végül sikerült DRS-távolságon belülre kerülnöm Carloshoz. De aztán a 9-es kanyarban volt egy komoly pillanatom, majdnem eldobtam az autót, szóval lesodródtam a pályáról és buktam egy pozíciót Landóval szemben, ami rendkívül bosszantó.”

Arra a kérdésre, hogy saját hibáról volt-e szó vagy valami az autóval kapcsolatosról, így felelt a 19 éves pilóta:

„Meg kell néznem. Kicsit gyorsabban mentem be, mint egy körrel előtte. Természetesen a másik autó által felkavart levegő kiszámíthatatlanabbá teszi, hiszen kisebb a leszorítóerő és a gumik is jobban túlmelegednek, de

kicsit gyorsabban mentem be, és hirtelen elúszott az autó hátulja. Nem számítottam rá, és ilyen nagy tempónál nyilván leszaladtam a pályáról, a következő kanyarban pedig újabb necces pillanatom volt, mivel összeszedtem a port, és megint lementem a pályáról. Részleteiben vissza kell néznem, de meglehetősen bosszantó volt.

