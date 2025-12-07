Elérkezett a nap, amikor kiderül, ki nyeri a Forma-1 2025-ös szezonját. A vb-címre három pilóta esélyes még, közülük a 12 pontos hátrányban lévő címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérőjén, így rajtolhat az élről a vasárnap 14.00 órakor kezdődő futamon. A világbajnoki pontvadászatot vezető Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd a második helyről, míg a harmadik rajtkockát csapattársa, a vb-címért még szintén versengő Oscar Piastri szerezte meg.

Lando Norris és barátnője, Magui Corceiro

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

A szezon hajrájára Norris barátnője, Margarida Corceiro, a 21 éves portugál modell és színésznő ismét a címlapokra került. Corceiro a minap ismét felrobbantotta az Instagramot, miután részt vett egy fotózáson és természetesen megosztott erről néhány fehérneműs képet is a rajongóival. A legújabb posztjában magával ragadó pózokban mutatott be különleges karácsonyi kollekciókat, így az ünnepi időszakban garantáltan leveszi majd a brit pilótát a lábáról a csábító szettekben.

Lando Norris barátnője nem fogja vissza magát

A McLaren sztárja és Magui Corceiro 2023-ban kerültek először a reflektorfénybe, amikor Monacóban lencsevégre kapták őket. Bár már akkor pletykáltak a kapcsolatukról, egy évvel később állítólag szakítottak, Norris pedig nem rég elárulta, hogy valójában csupán néhány hónapja jöttek össze újra. A 2025-ös F1-es idény második felére így már a portugál modell is nyilvánosan szurkolt párjai sikereiért, sőt alkalmanként attól sem riadt vissza, hogy a rivális Max Verstappennek odaszóljon, mondván a holland „csak a szerencsének köszönheti a győzelmeket”. A fiatal szépség Carlos Sainz haragját is kivívta, a Williams spanyol pilótája ezért is szólalt fel, hogy a versenyzők nem kapnak elég tiszteletet, mivel az F1 közvetítései során bizonyos pilóták barátnői és feleségei túl sok figyelmet kaptak, ami a versenyek rovására ment.

Corceiro, aki rendkívül aktív a közösségi médiában, azzal védekezett, hogy nem ő dönti el, kiket vegyenek a kamerák, és azt sem, hogy mi kerüljön adásba. Az egészen biztos, hogy a kissé temperamentumos hölgy nem fél kiállni a véleménye mellett és sokszor a pályán kívül is elkápráztatja a rajongókat.