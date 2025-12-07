Live
Vasárnap délután kiderül, ki nyeri a Forma-1-es világbajnokságot. A szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj előtt még három pilóta, a címvédő Max Verstappen és a McLaren versenyzői, Lando Norris, valamint Oscar Piastri van versenyben a világbajnoki címért. A kiélezett küzdelem kapcsán a vb-éllovas Lando Norris portugál barátnője, Magui Corceiro idén már többször is a reflektorfénybe került vitatott megjegyzései miatt.

Elérkezett a nap, amikor kiderül, ki nyeri a Forma-1 2025-ös szezonját. A vb-címre három pilóta esélyes még, közülük a 12 pontos hátrányban lévő címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérőjén, így rajtolhat az élről a vasárnap 14.00 órakor kezdődő futamon. A világbajnoki pontvadászatot vezető Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd a második helyről, míg a harmadik rajtkockát csapattársa, a vb-címért még szintén versengő Oscar Piastri szerezte meg.

Lando Norris of McLaren and Magui Corceiro ahead of the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit in Mogyorod near Budapest on August 2nd, 2025. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP)
Lando Norris és barátnője, Magui Corceiro 
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

A szezon hajrájára Norris barátnője, Margarida Corceiro, a 21 éves portugál modell és színésznő ismét a címlapokra került. Corceiro a minap ismét felrobbantotta az Instagramot, miután részt vett egy fotózáson és természetesen megosztott erről néhány fehérneműs képet is a rajongóival. A legújabb posztjában magával ragadó pózokban mutatott be különleges karácsonyi kollekciókat, így az ünnepi időszakban garantáltan leveszi majd a brit pilótát a lábáról a csábító szettekben.

Lando Norris barátnője nem fogja vissza magát

A McLaren sztárja és Magui Corceiro 2023-ban kerültek először a reflektorfénybe, amikor Monacóban lencsevégre kapták őket. Bár már akkor pletykáltak a kapcsolatukról, egy évvel később állítólag szakítottak, Norris pedig nem rég elárulta, hogy valójában csupán néhány hónapja jöttek össze újra. A 2025-ös F1-es idény második felére így már a portugál modell is nyilvánosan szurkolt párjai sikereiért, sőt alkalmanként attól sem riadt vissza, hogy a rivális Max Verstappennek odaszóljon, mondván a holland „csak a szerencsének köszönheti a győzelmeket”. A fiatal szépség Carlos Sainz haragját is kivívta, a Williams spanyol pilótája ezért is szólalt fel, hogy a versenyzők nem kapnak elég tiszteletet, mivel az F1 közvetítései során bizonyos pilóták barátnői és feleségei túl sok figyelmet kaptak, ami a versenyek rovására ment.

Corceiro, aki rendkívül aktív a közösségi médiában, azzal védekezett, hogy nem ő dönti el, kiket vegyenek a kamerák, és azt sem, hogy mi kerüljön adásba. Az egészen biztos, hogy a kissé temperamentumos hölgy nem fél kiállni a véleménye mellett és sokszor a pályán kívül is elkápráztatja a rajongókat.

Íme, egy összeállítás Magui Corceiro legszexibb képeiből:

modell, Margarida Corceiro
Galéria: Lando Norris barátnője, a szépséges Margarida Corceiro
1/22
Margarida Corceiro, a brit F1-es versenyző Lando Norris barátnője
Lecsapott az FIA, büntetéscunamival indul az év utolsó Forma-1-es futama
Verstappen megérezte a vérszagot, csak a két McLaren-pilóta megzavarására játszanak
Alakul Verstappen csodája? Elképesztő eredmény az Abu-Dzabi Nagydíj időmérőjén
A Red Bull pilótája súlyos büntetést kapott az Abu-Dzabi Nagydíj előtt
Lewis Hamilton miatt lengett a piros zászló a Forma-1-es szezon utolsó szabadedzésén
Szokatlan szabálysértés miatt büntethetik meg Fernando Alonsóékat

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
